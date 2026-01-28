Poznati na premijeri predstave 'Samci': Josipa Lisac u genijalnoj bundi, a Marijana Batinić trendi kao i uvijek

Zagrebačko Gradsko dramsko kazalište Gavella sinoć je bilo epicentar kulturnog života metropole. Premijera predstave "Samci" ispunila je gledalište do posljednjeg mjesta, a među publikom su se našla i brojna poznata imena iz javnog, političkog i umjetničkog života Hrvatske. U kazališnim foteljama Gavelle tako su se našli glazbena diva Josipa Lisac, popularna televizijska voditeljica Marijana Batinić, saborska zastupnica Ivana Kekin te poznata glumica Ivana Roščić. Premijeru nisu propustili ni redatelj i glumac Miran Kurspahić te poduzetnik Josip Radeljak Dikan, a među uzvanicima su viđeni i mnogi drugi predstavnici kulturnog i društvenog života.

Predstava je jedinstven kazališni pothvat koji objedinjuje drame "Gospodin Foka" i "Siroti mali hrčki", dva naizgled različita, ali tematski povezana teksta iz opusa Gordana Mihića, jednog od najznačajnijih scenarista i dramatičara s ovih prostora. Redateljski dvojac, Nina Kleflin i legendarni glumac Bogdan Diklić, vješto je isprepleo dvije priče u zaokruženu cjelinu.

Posebnu snagu predstavi daje iznimna glumačka postava. Uz Bogdana Diklića, koji se pojavljuje u dvostrukoj ulozi suredatelja i glavnog glumca (Krečković), na sceni briljiraju Bojan Navojec kao njegov kolega Rakić, Domagoj Janković u ulozi Šefa, Andrej Dojkić kao Ministar te Ranko Zidarić kao Predsjednik Vlade. Ženske uloge povjerene su Nataliji Đorđević i Jeleni Miholjević, koje svojim izvedbama unose emotivnu dubinu u priču o otuđenosti.