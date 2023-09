Naši favoriti: 7 snažnih parfema koje žene obožavaju osjetiti na muškarcima

Kada govorimo o stvarima koje su ženama najprivlačnije kod muškaraca, miris je svakako na samom vrhu tog popisa. Naime, nije tajna da žene obožavaju frajere koji dobro mirišu stoga bi muškarci svakako trebali obratiti pažnju na izbor svog parfema kada žele zavesti neku damu.

Brojnim pripadnicama ljepšeg spola miris muškarca je čak i važniji od fizičkog izgleda, a dobar parfem gotovo da je garancija za drugi spoj. Važno je da svaki muškarac zna u koje bi se parfeme isplatilo uložiti novac.

Trendovi u svijetu parfemi mijenjaju se iz sezone u sezonu, no postoje i oni neki parfemi koji vješto odolijevaju testu vremena te ostaju izbor broj jedan za muškarce svih dobi.

O tome koje parfeme žene najviše vole osjetiti na suprotnom spolu napravljena su i brojna su istraživanja, a u nastavku smo izdvojile njih sedam kojima ne možemo odoljeti.

Dolce & Gabbana Light Blue

Toaletna voda drvenasto-začinskog mirisa. Otvara se osvježavajućim bergamotom, sočnom, suncem natopljenom sicilijanskom mandarinom, smrznutom korom grejpa i aromatičnim bobicama smreke. Sečuanski papar i senzualno ružino drvo daju srcu mirisa snažnu muževnost i nenametljivost mješavinom američkog musk wooda dok hrastov lišaj donosi urođenu seksualnost.

BVLGARI Man in Black

Za stvaranje Bvlgari Man in Black mirisa legendarna kuća bila je nadahnuta bogatom grčko-rimskom poviješću predano tumačeći mit o Vulkanima na Zemlji. Svojim cvjetno-orijentalnim potpisom Bvlgari Man in Black potpuno je neočekivan i apsolutno upečatljiv. Kao izraz vrhunske zavodljivosti, ovaj neo-orijentalni miris u srcu nosi akord kože i tuberozu sa završetkom Tonka bobica za odvažan i karizmatičan miris.

Jimmy Choo Man

Toaletna voda za muškarce Jimmy Choo Man slavi svojeg nositelja i podcrtava njegov profinjeni ukus i smisao za detalje. Usklađena kombinacija voćnih akorda i drvenastih nota se spaja u ovoj bezvremenskoj toaletnoj vodi koja će očarati sve istinske, suvremene džentlmene.

Tom Ford Noir

Ovaj orijentalni, senzualni miris privlači dvostruke aspekte čovjeka - rafiniranog, urbanog i sofisticiranog prikazanog cijelom svijetu te intrigantno senzualnog, privatnog čovjeka. Sofisticiranost i intrigantnost obavijena mirisom bergamota, irisa, crnog papra i Opoponaxa.

Gucci Guilty Eau Pour Homme

Nova i intenzivna vizija muževnosti, Gucci Guilty Parfum For Him otvara se laganijom, blažom i moderniziranijom aromatičnom notom francuskog lavandina i osvježavajućeg limuna koji se savršeno spajaju s toplinom smreke. Prava esencija Gucci Guilty For Him uvećana je u srcu dubokim jantarnim potpisom Cistusa u kombinaciji s cvjetnim bogatstvom cvijeta naranče i začinskim daškom muškatnog oraščića. Konačno, misteriozna elegancija pačulija pojačana je dugotrajnim drvenastim i mošusnim osjećajem.

Versace Eros

Versace Eros Flame je vatreno crveni, intenzivan i muževan miris koji nedvojbeno podsjeća na strast ljubavi. Versace Eros Flame miris je za jake, strastvene i samouvjerene muškarce koji su duboko u kontaktu sa svojim emocijama.

Dior Sauvage

Nova, najsnažnija koncentracija Sauvage mirisa koja spaja iznimnu svježinu s toplim orijentalnim notama. Prilikom stvaranja Sauvage Parfum-a, Diorov kreator parfema François Demachy crpio je inspiraciju iz netaknutih, divljih prostranstava ispod noćnog neba te stvorio interpretaciju bogatog i opojnog mirisa te intenzivne svježine koja susreće dubinu orijentalnih nota. Snažna, aromatična svježina Sauvage parfema obogaćena je mandarinom u vrhu mirisa. Bogata nota sjemenki tonke, s kožnom i gorkom aromom isprepletena je s dominantnom sandalovinom sa Šri Lanke.