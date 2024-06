Znaš li koje cvijeće pokloniti za vjenčanje, a koje za izražavanje sućuti?

Jezik cvijeća, također poznat kao floriografija, datira tisućama godina kada su stari Egipćani, Rimljani, Grci i Kinezi koristili cvijeće za pričanje priča, posebno u starogrčkoj mitologiji. No darivanje cvijeća je običaj koji postoji još od viktorijanskog doba. Neki ljudi smatraju da je svejedno koje će cvijeće pokloniti za rođendan ili za Majčin dan, no cvijeće nosi simboliku i prema bontonu se treba paziti na njegov odabir kako ne bi izazvali neželjenu reakciju druge osobe. Davanje cvijeća nekome dakle, može pomoći da izrazi različite osjećaje, od iskazivanja ljubavi, zahvaljivanja pa sve do izražavanja sućuti.

Mirisno cvijeće može pobuditi emocionalnu reakciju kod gotovo svakog primatelja. U nastavku provjeri u kojoj se prigodi poklanja određeno cvijeće i koje se značenje skriva iza tog.

Za vjenčanje

Buketi mladenki često se sastoje od bijelih ruža koje simboliziraju jedinstvo i čistoću braka te crvenih ruža koje su simbol ljubavi. No, osim tradicionalnog cvijeća, mladenke se za vjenčanje odlučuju i za amarilis koji simbolizira privrženost i kalu, cvijet jedinstvenog izgleda koji simbolizira vjernost. Izbjegavaj darivanje žutog karanfila jer on simbolizira razočaranje.

