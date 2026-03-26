Pomicanje sata: Kako se bezbolno prilagoditi ljetnom računanju vremena

Bliži se posljednji vikend u ožujku, a s njim i ritual koji mnogima teško pada - pomicanje kazaljki jedan sat unaprijed. U noći sa subote 28. na nedjelju 29. ožujka 2026. godine, točno u dva sata ujutro, satovi će preskočiti na tri, čime ćemo službeno ući u ljetno računanje vremena. Iako se veselimo dužim i sunčanijim poslijepodnevima, gubitak jednog sata sna za naš organizam predstavlja pravi šok, koji stručnjaci često opisuju kao "mini jet-lag".

Posljedice nisu samo prolazni umor i pospanost. Ovaj naizgled bezazlen pomak remeti naš unutarnji biološki sat, poznat kao cirkadijalni ritam, koji upravlja svime, od ciklusa spavanja i budnosti do metabolizma i lučenja hormona. Potrebno je i do tjedan dana da se tijelo u potpunosti prilagodi novom ritmu, a u tom periodu mnogi osjećaju razdražljivost, pad koncentracije i opću iscrpljenost.

Kako pripremiti tijelo i umiriti ritam

Srećom, postoje koraci kojima možemo ublažiti negativne posljedice i olakšati tijelu prilagodbu. Ključ je u postupnoj pripremi, umjesto da organizam izložimo naglom šoku u nedjelju ujutro.

Stručnjaci za spavanje savjetuju da već nekoliko dana prije promjene počnete odlaziti na spavanje i buditi se 15 do 20 minuta ranije svakoga dana. Time ćete postupno pomicati svoj unutarnji sat i dočekati nedjelju gotovo potpuno prilagođeni. Također, pokušajte i druge dnevne rutine, poput vremena obroka, pomaknuti u skladu s tim.

U nedjelju ujutro, odmah nakon buđenja, izložite se prirodnom dnevnom svjetlu. Sunčeva svjetlost je najsnažniji signal koji našem mozgu govori da je vrijeme za budnost i pomaže u resetiranju biološkog ritma. Čak i kratka šetnja ili ispijanje kave uz prozor može učiniti veliku razliku. Tijekom dana izbjegavajte tešku hranu i alkohol, a unos kofeina ograničite na jutarnje sate. Ako osjetite jak umor, priuštite si kratak popodnevni odmor od najviše 20 minuta, ali ne prekasno poslijepodne.

Iako se rasprava o ukidanju pomicanja sata vodi već godinama, ova praksa je i dalje dio naše stvarnosti. Dok čekamo konačnu odluku, primjena ovih jednostavnih savjeta može nam pomoći da lakše prebrodimo tranziciju i sačuvamo energiju i zdravlje za uživanje u dužim, proljetnim danima koji su pred nama.