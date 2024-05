Mame su najbolje: Pokloni za Majčin dan kojima će se svaka mama veseliti

Za većinu je nas mama bila i ostala najvažnija žena u životu. Ona je junakinja našeg djetinjstva, naš uzor i naša zaštitnica – ona je ta koja nas jedina bezuvjetno voli. Mami smo trčale u suzama, kad smo kao male pale i ozlijedile koljena, a jednako činimo i danas kao odrasle, obraćamo joj se za savjet ili utjehu kad nam je to potrebno. Jednom riječju, mame su zakon i trebale bismo im to pokazati svaki dan. Prisjetimo se samo kolike su sati probdjele uz nas dok smo bile bebe i što su sve činile tijekom našeg odrastanja kako bi mi bile sigurne i zadovoljna. Nikad im sve to nećemo moći vratiti, ali njima to i ne treba- sve što mame žele je vidjeti svoju djecu sretnu.

U užurbanoj svakodnevici ponekad ne stignemo provoditi puno vremena sa svojom mamom – ima dana kad je ne stignemo ni nazvati. Zato, vrijeme je da mamama pokažemo koliko nam znače i koliko smo im zahvalne za sve – makar na simboličan način. Majčin dan je iza ugla pa je krajnji čas da pripremiš neku sitnicu koja će tvoju mamu razveseliti i koju će s ponosom pokazivati prijateljicama – jer ju je dobila od tebe. Evo naših prijedloga za simpatične darove koji nisu skupi – jer ionako nije poanta u novcima, nego u uloženoj ljubavi i pažnji:

Zara Home, keramička vaza - 34,99 €

Zara Home, okvir za više fotografija - 21,99 €

Zara Home, staklena vaza za svijeće - 21,99 € - 34,99 €

Zara, parfem Red Temptation Bloom 50 ml - 25,95 €

Zara, parfem White Jasmine 100 ml - 15,95 €

H&M Home, porculanska šalica - 4,99 €

H&M, pozlaćena ogrlica od perlica - 40,99 €

H&M, torbica preko tijela - 32,99 €

H&M, naušnice u zlatnoj boji - 15,99 €

H&M, marama s printom - 15,99 €

Pepco Home, mirisni difuzor - 6 €

Pepco Home, stalak za nakit - 6 €

Temu, sapuni u obliku ruža, 18 kom - sada 5,27€

Temu, figurica majka i kćeri - sada 5,99€

Temu, keramička šalica s individualiziranim natpisom - sada 13,48€