7 razloga zašto je tvoja mama – najbolja žena na svijetu

Samo je jedna najbolja majka na svijetu – naša mama. Ona je jedna od najvažnijih osoba u našem životu. Učinila nas je ženama kakve smo danas, naučila nas tolikim stvarima i brinula o nama od vremena dok smo još bile njezinom trbuhu. Kažu kako je majčinstvo najteži 'posao' na svijetu – a osim što je nevjerojatno zahtjevan (i podcijenjen), to je posao koji nikad ne prestaje pa ni kad djeca jednom odrastu i napuste roditeljsko gnijezdo.

Čak i ako naše mame višu nisu s nama, zauvijek ostaju u našim srcima i dio nas. Odajmo počast ovim divnim i snažnim ženama i prisjetimo se (samo nekih) razloga zašto su naše mame najbolje žene na svijetu:

Tvoja najveća obožavateljica

Možda kao dijete baš i nisi imala dara za crtanje, ali tvoja mama uvijek bi sve tvoje crteže objesila na hladnjak. Možda si bila nespretna i posljednja stigla do cilja u školskoj utrci, ali tvoja mama je pucala od ponosa i čestitala ti je kao da si pobjednica (za nju to i jesi). Mame su naše najvjernije obožavateljice, one koje uvijek srčano navijaju za nas, sjede u prvom redu i najglasnije plješću. Svaki tvoj uspjeh, bez obzira koliko malo, slave kao da si dobila Nobelovu nagradu. Takvu bezrezervnu podršku teško da ćeš dobiti od ikoga drugoga. Hvala, mama!

Foto: profimedia.hr

Čita ti misli

Već po samom izrazu tvog lica, tvoja mama može pogoditi kako se zaista osjećaš još i prije no što išta kažeš. Ne zavaravaj se mišlju da pred njom išta možeš sakriti. Poznaje te od prvog dana i dobro 'čita' tvoj govor tijela. Osim toga, kad si ti u pitanju, ima snažnu majčinsku intuiciju. Znaš ono kad želiš nazvati mamu da joj se pojadaš oko nečega, a ona te nazove prva i pita te kako si? Bez obzira na to koliko smo fizički daleko, mama osjeća što i ti – a to i nije tako čudno, ta 9 si mjeseci provela u njenom trbuhu, srce pod srcem.

Foto: Pexels

Uvijek je tu

Bez obzira na to koliko ti se toga trenutačno ružnog događa u životu, jesu li ti slomili srce, jesi li dobila otkaz ili si saznala da si teško bolesna – tvoja mama je tu da te uhvati prije no što padneš. Mame nam uvijek čuvaju leđa i za razliku od mnogih drugih ljudi u našim životima, nikad nas neće ostaviti. Podržavaju nas savjetima, odvraćaju misli i pružaju nam njeguju sve dok ponovno ne stanemo na svoje noge – i to bez obzira imamo li 5 ili 55 godina.

Foto: Pexels

Ti si joj na prvom mjestu

Kako bi te usrećila, odricala se stvari koje je željela. Koliko je samo puta tvoju sreću i tvoje potrebe stavila ispred svojih. Od neprospavanih noći i brige o tebi kad si bila bolesna - sve do prerasporeda kućnog budžeta u tvoju korist. Mama će hodati u staroj odjeći samo da djetetu priušti nove tenisice i štedjet će za obiteljski odmor, iako to znači da si neće moći priuštiti nešto što je možda jako dugo željela. Ostao je zadnji komad kolača? Čuvat će ga za tebe. Takve su mame. Biti sretna, ako su joj djeca nesretna, za mamu jednostavno nije moguće.

Foto: Pexels

Uvijek će ti oprostiti

Kad si bila tinejdžerica bila si uzrok mnogih njezinih neprozvanih noći ispunjenih brigom za tebe? Česti si joj lagala u lice? Ponašala se bezobrazno i bez poštovanja? A sad, kad si odrasla, dogodi se da su ne nazoveš jer si jednostavno 'pretrapana poslom' iako obećala da ćeš joj se javiti? Mama će ti oprostiti. Neće se dugo moći ljutiti na tebe. Umjesto toga, bit će sretna kad te opet vidi i to neće moći sakriti. Zato mame zaslužuju najbolje od nas.

Foto: Pexels

Tvoja najbolja prijateljica

Napravila si neku veliku pogrešku? Život ti je u totalnom kaosu? Ili si pak konačno si dobila povišicu? Zaljubila si se? Prvo što želimo napraviti, bez obzira na to jesu li vijesti dobre ili loše, jest javiti ih svojoj mami. Ona će nam pružiti utjehu ili će se veseliti s nama - već prema potrebi. A usrećit ćemo i nju, jer bez obzira na to koliko imamo godina, mama želi biti dio našeg života.

Foto: Pexels

Voli te bezuvjetno

Tvom suprugu možda idu na živce neke tvoje osobine, tvoja najbolja prijateljica nije oduševljena svim tvojim stranama – zapravo, samo od jedne osobe možeš očekivati ljubav bez ikakvih uvjeta - od svoje mame. Ona te voli baš onakvu kakva jesi, sa svim tvojim kvalitetama i manama, koje su možda ponekad čak i tebi grozne. Bez obzira na to što učiniš, bez obzira na to što si sve pogriješila u životu, na ljubav svoje mame možeš uvijek računati. Tu nema kompromisa. Ona je kao sigurna luka u koju se uvijek možeš vratiti. Kažu da je mama jedina imenica koja nema zamjenicu – i to je apsolutno točno. Živjele mame!