Savršene pasmine za obitelji u malim stanovima

Pas zahtijeva ljubav, brigu, ali i adekvatan prostor. Pri odabiru pasmine zato treba voditi računa i o tome živiš li u malom stanu ili pak prostranoj obiteljskoj kući s dvorištem. Jer možda bi ti ili tvoje dijete željelo haskija ilii ovčara, no za njega jednostavno nemate prostora. Također, živite li u stambenoj zgradi bolje je birati pasmine koje se smatraju druželjubivima i relativno tihima (rijetko tko bi kasno navečer htio čuti lavež susjedova psa).

Jasno, psu se treba posvetiti i ne zaboraviti na dresuru, no ovih nekoliko pasmina dobar su izbor za samce ili obitelji koji žive u malim stanovima.

Mops

Naš popis započinjemo pasminom koja je svima poznata po 'zgužvanoj' njuškici. Radi se o mopsu, engleskoj pasmini podrijetlom iz Kine. Malog su tijela i dimenzija, ali jake muskulature i rijetko tko ih ne voli. Mops je neodoljivo sladak, ali i nestašan te bi vlasnike mogao iznenaditi nestašlucima. Ipak, ova je pasmina dobra s djecom te voli šetati i spavati pa je dobar izbor za male stanove.

Foto: Unsplash

Bostonski terijer

Bostonski terijer jedna je od najpopularnijih malih pasmina, a čim ga ugledaš vidiš da zrači profinjenošću, ali i razigranošću. Brzo uče i obožavaju trčati se s djecom i odraslima, ali zbog inteligentnosti mogu savladati i stazu s preprekama. Katkada su tvrdoglavi, ali nije to ništa naspram njihovog slatkog i inteligentnog pogleda. On voli aktivnost i društvo, ali dobro se snalazi i u manjim stanovima. Bitno je samo da ste mu posvećeni i on će biti vjerni pratitelj.

Foto: Unsplash

Cavalier King Charles španijel

Ovaj nježan pas osvojit će te izgledom, gracioznošću, temperamentom, ali i razigranošću. Ova minijaturna pasmina pasa izvorno je iz Velike Britanije, a bili su uzgajani kao lovački psi aristokratskih obitelji. Volio ih je i kralj Charles II., ali i kraljica Victoria, a uzgoj im se povećao u drugoj polovici 19. stoljeća. Dobroćudna su pasmina i lako ih se trenira. Nisu preglasni pa su dobar izbor za stanare zgrada.

Foto: Unsplash

Patuljasti pudl

Patuljasti pudl voli biti u pokretu, no uz dobrog vlasnika, pravi su obiteljski psi. Najdraže im je biti vani, trčkarati i istraživati, no zbog svojih dimenzija (naraste do 35 centimetara) sjajan je odabir za ljude koji su ograničeni prostorom. Ipak, treba im se posvetiti i dobro ih istrenirati te ćeš dobiti odanog suputnika koji bi mogao poživjeti do 15 godina.

Kovrčavi Bišon

Za maltezera vjerojatno znaš da je manji pas vedre naravi te da je dobar izbor za obitelji s djecom. Sličan je i bišon koji naraste od 23 do 30 centimetara. Ima čupavo krzno koji zahtijeva svakodnevnu brigu i redovito češljanje. Dobra je stvar to što se ne linja – što je dodatan plus ako živite u manjem prostoru. Bišon živi od 13 do 15 godina, a vjerujemo da ćete 'osvojiti' prijateljskim raspoloženjem.

Bišon Havanazer

Havanazer pripada pasmini bišona te je također prijateljski nastrojen, razigran, blag i inteligentan. Lako ga je istrenirati, a zbog svojih je karakteristika odličan za malene stanove u kojima će uživati u kutku mira.

Shi tzu

Ime mu znači 'mali lav', a potječe s Tibeta. Daleko je on od opasnog lava jer se obožava maziti i biti u vlasnikovu krilu. Naraste do 28 centimetara, a živi duže od ostalih malih pasmina – oko 16 godina. Shi tzu će osvojiti svakoga tko ga ugleda.