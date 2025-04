Papa Franjo: Najljepše izjave čovjeka koji je promjenio lice Crkve

Papa Franjo preminuo je u 89. godini života, objavio je Vatikan na Uskrsni ponedjeljak. Tužnu vijest potvrdio je kardinal Joseph Farrell u priopćenju koje je objavio Vatikan. "Draga braćo i sestre, s dubokom tugom moram objaviti smrt našeg Svetog Oca Franje. Jutros u 7.35 sati rimski biskup Franjo vratio se u kuću Očevu. Cijeli svoj život posvetio je služenju Gospodinu i Njegovoj Crkvi", piše u priopćenju.

Poruke ljubavi i skromnost

Od trenutka kada je izabran za papu 2013. godine, Papa Franjo je unio svježinu, empatiju i toplinu u Katoličku crkvu. Njegov životni put, skromnost i poruke ljubavi i nade osvojile su srca milijuna ljudi diljem svijeta, neovisno o vjeri. U vremenu kada svijet traži više suosjećanja i razumijevanja, Papa Franjo svojim riječima i djelima pokazuje koliko je moćna snaga jednostavnosti, poniznosti i ljubavi prema bližnjemu. Papa Franjo uvijek je izlazio izvan okvira tradicionalne crkvene hijerarhije. Više puta je pokazao otvorenost prema marginaliziranim skupinama, pozivajući Crkvu da bude mjesto prihvaćanja i razumijevanja za sve ljude, bez iznimke.

Za svećenički poziv odlučio se nakon studija kemije

Jorge Mario Bergoglio rođen je 17. prosinca 1936. u Buenos Airesu, u obitelji s petero djece, a otac mu je bio talijanski imigrant, te novi papa ima i argentinsko i talijansko državljanstvo. Diplomirao je kemijsku tehnologiju, no poslije se odlučio za svećenički poziv te stupio u bogosloviju. U novicijat Družbe Isusove stupio je 11. ožujka 1958. godine. Humanističke studije završio je u Čileu, a 1963., po povratku u Buenos Aires, završio je filozofiju na Filozofskom fakultetu kolegija “San Jose” u San Miguelu. Za svećenika je zaređen 13. prosinca 1969. godine, a unutar Družbe Isusove proveo je svoj treći probandat 1970. – 1971. u Alcali de Henares u Španjolskoj, te je 22. travnja 1973. položio svoje doživotne zavjete. Blaženi Ivan Pavao II. imenovao ga je 20. svibnja 1992. pomoćnim biskupom Buenos Airesa.

Blaženi Ivan Pavao II. imenovao ga je kardinalom na konzistoriju 21. veljače 2001., a naslovna mu je crkva bila crkva Sv. Roberta Bellarmina. Govorio španjolski, talijanski, a služi se i njemačkim jezikom. Poznat je bio kao dobar kuhar, ljubitelj opere, prijatelj grčke klasike, Shakespearea i Dostojevskoga te kao dobar plivač, premda od djetinjstva ima poteškoća s plućima.

Papa Franjo poznat je po jednostavnim, ali dubokim porukama koje pozivaju na ljubav, solidarnost, ali i promišljanje. Njegove riječi nerijetko postaju svjetionik nade u izazovnim vremenima.

"Dobrota je čvrsta i postojana namjera da uvijek želimo dobro drugima, čak i onima koji nam nisu naklonjeni."

"Milosrđe je prava snaga koja može spasiti čovječanstvo i svijet od grijeha i zla."

"Svi imamo dužnost činiti dobro."

"Nema grijeha koji Božja milost ne može dosegnuti i oprostiti ako pronađe pokajničko srce spremno na pomirbu s Ocem."

"Milost nije dio svijesti; ona je količina svjetla u našim dušama, a ne znanje niti razum."

"Postajemo svijetlima – sjamo – onda kada dočekujući Isusa s dobrodošlicom učimo ljubiti poput Njega. Ljubiti poput Isusa: to nas čini svijetlima, to nas potiče da činimo djela ljubavi."

"U ovom svijetu globalizacije zapali smo u globalizaciju ravnodušja. Navikli smo na patnje drugih, nije nas briga, ne tiče nas se."

"Kada se god osjećamo obeshrabrenima, možemo zapasti u iskušenje da napustimo brod i zapetljamo se u mrežama rezignacije i pesimizma… To nije vrijeme da se stane i odustane. Sada je od Boga dano vrijeme da hrabro zaplovimo u more evangelizacije i misionarskoga djelovanja."

"Sve je ovdje, sve što treba činiti u životu – slušati Njega. Slušajte Isusa – u Njemu je svaka tajna."

"Ostavljam vas s ovom mišlju: hodajte, a ako padnete, ustanite. Hodajte sa svrhom, vježbajte svakoga dana svojega. Hodajmo u nadi, promatrajmo svoje korijene, i ustrajmo bez straha."

"I nama treba svjetlo, bujica svjetla, a to je nada s kojom ćemo se suočiti s tolikom tamom koja nas u životu napada. To je svjetlo Isus, jer On je svjetlo koje se ne gasi, svjetlo koje svijetli čak i u noći."

"Moramo vratiti nadu mladima, pomoći starima, biti otvoreni prema budućnosti i širiti ljubav. Budite siromašni među siromašnima. Moramo uključiti isključene i propovijedati mir."

"Ne budite samo promatrači u životu drugih. Budite oni koji donose svjetlo tamo gdje vlada tama."

"Ja sam grešnik. To je najtočnija definicija. To nije figura govora, niti književni žanr. Ja sam grešnik."

"Život je putovanje. Kada stanemo, stvari ne idu kako treba."