Dječje izjave koje će vam uljepšati dan: 'Mama, ja bih resetiranu hrenovku'

Djeca su najveće naše blago, a dok uče, rastu i upijaju svijet oko sebe stvaraju svoje slike i mišljenja. Nitko nas ne može nasmijati kao male mudre glave svojim izjavama; ponekad zbog svoje potpune iskrenosti, a ponekad zbog samo zbog nelogičnosti (barem nama odraslima se tako čini).

Njihovi svjetovi su bogati, iskreni i zabavni te smo upravo zbog toga zamolili naše čitateljice da podijele s nama najslađe i najduhovitije izjave svoje djece. A upravo one će vam uljepšati ovaj tmuran jesenski dan jer nas su nasmijali do suza. Izdvojili smo samo neke od njih, a sve komentare, skoro njih 500 možete pročitati na Facebook stranici Žena.hr.

Najsmješnije izjave slatkih mališana

"Meni je moj sin od šest godina rekao da mi je izašao rok trajanja", Marijeta Bartolić

"Prije dvadesetak godina moj sin je susjeda pitao da se mijenjaju 'on će njemu dati mamu, a susjed neka njemu da traktor", Josipa Aman

"Mama ja bih jela resetiranu hrenovku u pecivu (zapravo tostiranu)", Ivana Plivelić

"Bili smo u restoranu, došao konobar do naš (baš po p-esu obučen)... kad nas malac na sav glas viče 'mama mama pingvin' ako nisam pod stol se zavukla od srama... još je od pingvina na kraju dobio desert"

"Ja ću biti sama svoj skrbnik, uvijek je to rekla kada se naljuti", Emilija Bančić

"Ja sam žrtva života' - drugi tjedan 1. razreda, kada je morao pisati domaću zadaću", Ines Dominković

"Moj unuk: gleda sliku Posljednje večeri i pita... a mi nismo bili na toj fešti", Višnja Blažek

"Prvi dani vrtića, moj sin svaki dan plače čim uđe. Jedan dan napokon nije plakao, došao kući i rekao 'joj, zaboravio sam plakati danas", Svijet Pogodnosti

"Kćer je išla na pregled vida prije upisa u prvi razred i nešto nije dobro vidjela. Pita ju doktorica: 'Ma kako to ne vidiš? To i ja vidim'(tako nešto joj je rekla). Vidiš ti kad si tamo. Dođi tu kod mene pa da vidimo", Maja Čavčić

"Moja mama je kao bar kod, skeniraš ju i sve dobiješ besplatno", Ana Marija

"Kćer je bila sa mnom u garderobi dok sam isprobavala odjeću i jako ju je brinulo da ne bi netko ušao pa je preventivno viknula: Nemojte ući! Moja mama je gola!", Maja Čavčić

"Bila je zima, kćer je pogledala kroz prozor i rekla: " Pada susjeda od snijega (susnježica)!", Nikolina Vuckovic Barisic

"Ujela osa muža i mali će ti, hvala Bogu pa nije mene", Saida Berbić-Gračić

"Mama, mazi me molim te. Mozak mi je nesto mazljiv danas!", Draga Nikolić

"Neću nikad zaboraviti, bila sam osmi razred osnovne skole i stojimo u redu u kuhinji i za doručak je bio kruh s paštetom. Neka curica prvi razred pita tetu u kuhinji: je li ovo jetrena pasteta? Kaže joj teta: ne mila, to je čajna. Mala se okreće i kaže drugoj djeci: fuuuuuj pa to je pašteta od kamiliceeee!", Kristina Pejakovic Vucic

"Došla je iz dućana i samo rekla.... ja ne idem više tamo, ljudi su se nagolomili", Biserka Vitošević-Trifunov

"Moj ne zna reći mirise, odnosno ne zna značenje još. Sad umjesto mirise kaze 'mama dobro smrdi", La Ame

"Mamo... Ti si najdobra mama, Nikad", Milena Aleksovska

"On je imao tri godine, na kontroli smo u Domu zdravlja. Pita ga doktor: Dobro i ko je tebe rodio? On kaže: Tata!!! Dr: "Kako te rodio tata?!?!? On kaže: Teeeško!!!”, Marina Jelic

"Meni je mama rekla da sam pre pametna za svoje godine... a tata nije", Davida Celić-Čuvar

"Mi kod doktora i nekako je bila sezona vodenih kozica, i jedna baka pita kćerku. Milo, jel i ti imaš kozice? Ona mrtva ladna. Ne, mi držimo samo krave. Tad smo imali krave", Slavica Crljic

"Moli Očenas i kaže... blagoslovljen plod u torbi tvojoj Isus", Janja Rebac-Majic

"Nisam ja hobotnica da mogu sve, kad treba pokupiti igračke", Kristina Biškup

"Mama, jesi ti bila živa kad je bio Bela IV?", Nikolina Hrenar