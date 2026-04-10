Odnos braće i sestara: Veza koja traje cijeli život i oblikuje nas više nego što mislimo

Povodom Svjetskog dana braće i sestara, 10. travnja, podsjećamo koliko je ovaj odnos važan u oblikovanju našeg života. Znanstvena istraživanja pokazuju da ta veza snažno utječe na naše emocije, ponašanje i dugoročno mentalno zdravlje

Od svih obiteljskih veza, ona s bratom ili sestrom često je najdugotrajnija. Nadživi naše roditelje i prethodi našim partnerima i djeci. Iako ih ponekad uzimamo zdravo za gotovo, znanstvena istraživanja sve jasnije potvrđuju ono što smo intuitivno oduvijek znali: odnos sa sestrom ili bratom jedan je od najvažnijih i najutjecajnijih u našem životu, oblikujući nas od djetinjstva do duboke starosti.

Unsplash

Prvi prijatelji i poligon za životne vještine

Braća i sestre naši su prvi partneri u igri, prvi prijatelji, ali i prvi suparnici. Kroz gotovo svakodnevne interakcije u zajedničkom domu, oni postaju ključni sudionici u oblikovanju naših socijalnih vještina. Upravo u tom odnosu učimo pregovarati oko igračaka, dijeliti prostor, surađivati na zajedničkim zadacima i, što je najvažnije, rješavati sukobe. Psiholozi ističu da su te rane lekcije temelj za izgradnju uspješnih odnosa kasnije u životu, bilo s prijateljima, romantičnim partnerima ili kolegama na poslu.

Čak i neizbježne svađe i nesuglasice imaju svoju svrhu. One nas uče kako se nositi s frustracijom, kako izraziti svoje osjećaje i kako razumjeti tuđu perspektivu. Starija braća i sestre često preuzimaju ulogu mentora, pomažući mlađima u svemu, od učenja vožnje bicikla do snalaženja u školskim hodnicima, pružajući im informacijsku i emocionalnu podršku.

Unsplash

Neizbrisiv trag na mentalno zdravlje

Kvaliteta odnosa s bratom ili sestrom ostavlja dubok i trajan trag na naše mentalno zdravlje. Istraživanja dosljedno pokazuju da osobe koje imaju bliske i podržavajuće odnose sa svojom braćom i sestrama tijekom života bilježe veće zadovoljstvo životom, manje simptoma depresije i tjeskobe te općenito bolju otpornost na stres. Snažna sestrinska ili bratska veza može čak ublažiti negativne posljedice teških ili nezadovoljavajućih odnosa s roditeljima.

S druge strane, visoka razina sukoba u tim odnosima povezana je s lošijim mentalnim zdravljem u svim životnim fazama. Način na koji rješavamo konflikte s braćom i sestrama u djetinjstvu često se preslikava na naše buduće veze. Agresivni i neprijateljski stilovi komunikacije naučeni u obiteljskom domu imaju tendenciju ponavljati se s prijateljima i partnerima. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako su sestre sklonije održavanju toplijih i prisnijih odnosa u usporedbi s braćom ili mješovitim parovima.

Unsplash

Veza koja se mijenja i sazrijeva

Odnos s bratom ili sestrom nije statičan; on se neprestano mijenja i prilagođava životnim fazama. Najintenzivniji je u djetinjstvu i adolescenciji, dok dijelimo isti krov nad glavom. Ulaskom u ranu odraslu dob, otprilike nakon 23. godine, dinamika se često mijenja. Kako se fokus prebacuje na karijeru, romantične partnere i osnivanje vlastite obitelji, interakcije licem u lice postaju rjeđe, a odnos postaje više dobrovoljan.

Iako se u tom razdoblju kontakt može smanjiti, moderna tehnologija poput poruka i videopoziva olakšava održavanje bliskosti na daljinu. Znanstvenici sa Sveučilišta u Missouriju otkrili su da topla i povezana veza s bratom ili sestrom u dobi od 23 godine predviđa manje tjeskobe i depresivnih simptoma u 41. godini.

Kasnije u životu, kada se smire profesionalne i obiteljske obveze, braća i sestre se često ponovno povezuju i postaju si još važniji izvor podrške. Oni su čuvari naših zajedničkih sjećanja, veza s djetinjstvom i obiteljskom povijesti koju nitko drugi ne može u potpunosti razumjeti. Ulaganje u taj odnos, sa svim njegovim usponima i padovima, ulaganje je u vlastitu cjeloživotnu sreću i dobrobit.