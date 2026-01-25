Nova istraživanja otkivaju: Muškarci ili djeca - tko ženama uzrokuje više stresa?

Majčinstvo je iscrpljujuće, ali jedno pitanje sve češće izaziva nervozan smijeh: tko mame zapravo više izluđuje - djeca ili partneri? Iskrene ispovijesti mama otkrivaju iznenađujuće odgovore i otvaraju temu o nevidljivom teretu svakodnevice

Majčinstvo je bez sumnje jedan od najzahtjevnijih poslova na svijetu. No, što ako najveći izvor stresa za majke nisu neprospavane noći, dječji tantrumi ili briga oko domaćih zadaća, već osoba s kojom bi trebale dijeliti sve te terete - njihov partner? Upravo to potvrđuje niz istraživanja, otkrivajući da se velik broj žena osjeća preopterećeno ne samo roditeljstvom, već i ulogom "menadžerice" odraslog muškarca u kućanstvu.

Što kažu brojke?

Jedno od najopsežnijih istraživanja na ovu temu provela je američka medijska kuća 'Today' na uzorku od preko sedam tisuća majki Rezultati su bili zapanjujući: čak 46 posto žena izjavilo je da im supruzi uzrokuju više stresa nego djeca. Prosječna majka ocijenila je svoju razinu stresa s visokih 8,5 od 10. Glavni razlog, kako su navele, leži u osjećaju da su njihovi partneri više "velika djeca" nego ravnopravni sudionici u obiteljskom životu. Stres ne proizlazi iz nedostatka ljubavi, već iz osjećaja da moraju "roditeljski" nadzirati i odraslu osobu.

Ovaj osjećaj potvrđuje i studija Sveučilišta u Padovi, koja je otkrila da se zdravlje žena često poboljšava nakon smrti supruga, dok se zdravlje muškaraca drastično pogoršava. Znanstvenici sugeriraju da je razlog tome oslobađanje od "tereta njegovateljice", uloge koju žene nesvjesno preuzimaju brinući se za partnerove potrebe, zdravlje i opću dobrobit.

Unsplash

Nevidljivi posao koji iscrpljuje: Fenomen mentalnog tereta

Ključ problema leži u konceptu poznatom kao "mentalni teret". To je nevidljivi, ali iscrpljujući posao koji uključuje planiranje, organizaciju i delegiranje svih obiteljskih obveza. Iako se podjela fizičkih poslova polako poboljšava, žene i dalje nose gotovo sav kognitivni teret. One su te koje pamte termine kod liječnika, znaju kad treba kupiti nove cipele za dijete, planiraju obroke za cijeli tjedan i brinu o rođendanskim poklonima.

Čak i kada muškarci "pomažu", često to čine tek nakon što dobiju precizne upute. Time se žena postavlja u ulogu menadžerice, a partner u ulogu izvršitelja, što dodatno povećava njezin stres.

"Ne bih mu trebala govoriti da napuni perilicu posuđa ili iznese reciklažu, odrastao je čovjek. Umjesto toga, u meni kuha bijes dok nakon završenog posla odmah prelazim na kućanske zadatke koje je on lako mogao obaviti", iskreno je podijelila jedna od majki u istraživanju.

Neispunjena očekivanja i komunikacijski jaz

Zašto partneri frustriraju više od djece? Psiholozi objašnjavaju da je sve stvar očekivanja. Od djece očekujemo da budu zahtjevna, nezrela i ovisna o nama; to je dio njihova razvoja. Međutim, od odraslog partnera očekujemo podršku, ravnopravnost i suradnju. Kada ta očekivanja ostanu neispunjena, javljaju se razočaranje, ogorčenost i kronični stres. Kako je jedna majka duhovito primijetila:

"Sedmogodišnjak će se ponašati kao sedmogodišnjak. Ali kada se 35-godišnjak ponaša kao sedmogodišnjak, to je daleko stresnije, jer bi trebao znati bolje."

Stručnjaci poput terapeuta Hala Runkela ističu da problem nije u muškarcima kao takvima, već u prirodi braka, koji je sam po sebi zahtjevniji odnos od roditeljstva. Brak zahtijeva stalan trud, komunikaciju i prilagodbu, a dodavanjem djece u jednadžbu, ti izazovi postaju još veći.

Problem stoga nije u nedostatku ljubavi, već u duboko ukorijenjenim društvenim ulogama i nejednakoj raspodjeli odgovornosti. Rješenje leži u otvorenoj komunikaciji, svjesnom preuzimanju inicijative i istinskom partnerstvu, gdje se ne dijele samo zadaci, već i mentalna odgovornost za funkcioniranje obitelji. To je jedini put prema smanjenju stresa i izgradnji zdravijeg i sretnijeg odnosa za dobrobit svih članova obitelji.