Odabrali smo prvu dobitnicu blagdanskog darivanja na Žena.hr: Evo tko je sretnica!

S veseljem objavljujemo ime prve dobitnice blagdanskog darivanja na Žena.hr, a u nedjelju doznajte koji novi poklon dijelimo

Blagdanska čarolija na portalu Žena.hr službeno je započela! Na prvu nedjelju došašća darovali smo poklon bon u vrijednosti od 100 eura u Eurospinu, a interes i odaziv čitateljica još su jednom pokazali koliko su blagdani vrijeme darivanja, pažnje i lijepih priča.

Čestitamo dobitnici!

Sretna dobitnica prve nagrade u sklopu kampanje Advent na Žena.hr je Antonija Posavac, koja je tagirala svoju sestru Tihanu Valanović i dirnula nas svojom porukom punom ljubavi i zahvalnosti.

Ova nagrada simbol je blagdanskog duha i podsjetnik koliko su mali znakovi pažnje ponekad najvrjedniji darovi.

Kako dalje sudjelovati?

U sklopu kampanje Advent na Žena.hr svake nedjelje na našim društvenim mrežama i portalu palimo adventsku svijeću i otkrivamo koji poklon dijelimo. Tvoj zadatak je tagirati posebnu ženu u svom životu koju želiš razveseliti ovih blagdana ispod objave na Facebook stranici Žena.hr, a u inbox nam pošalji poruku u kojoj ćeš napisati zašto je baš ona zaslužila ovaj poklon.

Ime dobitnice objavljujemo tijekom tjedna, zato nas obavezno prati na društvenim mrežama, čitaj portal Žena.hr i prijavi se na naš newsletter kako ne bi propustila nijednu nagradu i priliku za sudjelovanje. Blagdansko darivanje na Žena.hr nastavlja se sve do Božića, kada nas očekuje najvrjednije iznenađenje cijele kampanje.

Još jednom čestitamo Antoniji i Tihani te im želimo čarobne blagdane!

Pravila kreativnog natječaja 'Blagdansko darivanje na Žena.hr' pročitaj OVDJE.