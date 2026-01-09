403 Forbidden

Zimski SOS za kosu: Najbolji trikovi za oporavak suhe i lomljive kose

Ana Ivančić
9. siječnja 2026.
Zima često ostavlja trag na kosi – suha kosa, lomljenje i osjetljivo vlasište česti su problemi u hladnim mjesecima. Kombinacija niskih temperatura, grijanja i suhog zraka narušava ravnotežu vlasišta i slabi kosu, no uz pravilnu njegu i odgovarajuća ulja za kosu moguće je potaknuti oporavak i vratiti joj zdrav izgled.

Zima ostavlja tragove i na našoj kosi. Mjeseci provedeni na udaru hladnog vjetra, suhog zraka iz grijanih prostorija i pod vunenim kapama ostavljaju kosu beživotnom, suhom i sklonom pucanju. Dobra vijest je da ovo stanje nije trajno. Uz nekoliko ciljanih promjena u rutini njege, moguće je u potpunosti revitalizirati kosu i oporaviti je prije dolaska proljeća.

Kad je riječ o oporavku kose, ključ uspjeha leži u razumijevanju specifičnih problema s kojima se kosa suočava tijekom hladnijih mjeseci i primjeni rješenja koja će joj vratiti prijeko potrebnu vlagu, snagu i elastičnost. Od pravilne hidratacije do njege vlasišta, svaki korak je važan na putu prema zdravoj i sjajnoj kosi.

Suha kosa

Osnovni problem zimske kose je dehidracija. Hladan vanjski zrak sadrži vrlo malo vlage, dok sustavi grijanja u zatvorenim prostorima dodatno isušuju zrak, a time i našu kosu i kožu. To dovodi do toga da zaštitni sloj vlasi, kutikula, postaje grub i podignut umjesto da bude gladak. Posljedica je kosa koja na dodir djeluje poput slame, bez sjaja i teška za oblikovanje.

Prvi i najvažniji korak u borbi protiv suhe kose jest nadoknada izgubljene vlage. Zamijenite agresivne šampone onima koji ne sadrže sulfate i koji su obogaćeni hidratantnim sastojcima poput shea maslaca, arganovog ulja ili keratina. Jednom tjedno postala je obavezna primjena hranjive maske. Ostavite je da djeluje barem dvadeset minuta, a za intenzivniji učinak možete je ostaviti i preko noći, omotavši kosu toplim ručnikom ili kapom za tuširanje kako bi sastojci dublje prodrli. Također, izbjegavajte pranje kose prevrućom vodom jer ona dodatno ispire prirodna ulja koja štite i kosu i vlasište.

Lomljenje kose

Suha kosa automatski je i krhkija, što je čini podložnijom lomljenju i stvaranju ispucalih vrhova. Ako se ne tretiraju, ispucali vrhovi nastavljaju se širiti uzduž vlasi, uzrokujući još veća oštećenja. Trenje o grube materijale poput vunenih šalova, ovratnika kaputa i kapa dodatno pogoršava ovaj problem, stvarajući mehanička oštećenja.

Redovito šišanje je tajno oružje u borbi protiv lomljenja kose. Iako se čini kontradiktornim, skraćivanje vrhova svakih šest do osam tjedana sprječava daljnje pucanje i pomaže kosi da izgleda gušće i zdravije. Ako je šteta značajna, razmislite o restorativnom šišanju kojim ćete ukloniti najoštećenije dijelove i kosi pružiti novi, zdravi početak. Osim toga, birajte kape sa satenskom ili svilenom podstavom koje smanjuju trenje i čuvaju vlagu unutar vlasi.

Njega vlasišta

Zdravlje kose započinje u korijenu, stoga je njega vlasišta neizostavan dio zimske rutine. Suh zrak ne utječe samo na vlasi, već i na kožu glave, što može uzrokovati svrbež, perutanje i osjećaj zatezanja. Nakupljanje ostataka proizvoda za oblikovanje može dodatno zagušiti folikule i usporiti rast zdrave kose.

Razmislite o uvođenju pilinga za vlasište u svoju rutinu jednom tjedno ili svaka dva tjedna. Piling će ukloniti mrtve stanice kože i ostatke proizvoda, osvježiti korijen i potaknuti cirkulaciju. Nježna masaža vlasišta prilikom pranja također može poboljšati protok krvi, osiguravajući da folikule dobiju sve potrebne hranjive tvari za rast snažne i otporne kose. Ako je vlasište izrazito suho, možete ga nahraniti s nekoliko kapi ulja jojobe prije spavanja.

Ulja za kosu

Ulja su najbolji saveznik u zimskoj njezi jer pružaju dubinsku prehranu, zaključavaju vlagu i stvaraju zaštitni sloj oko svake vlasi. Ona vraćaju kosi sjaj, mekoću i smanjuju statički elektricitet koji je čest zimski problem. Međutim, važno je odabrati pravo ulje za kosu i pravilno ga primijeniti.

Arganovo i kokosovo ulje idealni su za dubinsku hidrataciju kao tretman prije pranja. Nanesite ulje na suhu kosu, od sredine prema vrhovima, i ostavite da djeluje najmanje pola sata prije nego što je operete. Za svakodnevnu njegu i zaštitu vrhova, koristite laganija ulja poput jojobinog ili bademovog. Dovoljno je samo nekoliko kapi koje ćete protrljati među dlanovima i nježno proći kroz vrhove suhe ili vlažne kose. Ovaj korak će zagladiti kutikulu, spriječiti pucanje i dati kosi zdrav izgled.

Oporavak kose nakon zime zahtijeva strpljenje i dosljednost, no rezultati su itekako vrijedni truda. Vraćanjem vlage, redovitim šišanjem i brigom o vlasištu, vaša će kosa ponovno postati snažna, sjajna i spremna za sve izazove koje donose topliji dani.

