Od rolanja do prženih gusjenica: 10 najneobičnijih božićnih običaja diljem svijeta

I dok vrijeme oko Božića zna biti stresno, većina nas ima tu privilegiju proslaviti ga u krugu obitelji, uz blagdansku hranu, glazbu i ugođaj. Ali kako druge zemlje i kulture diljem svijeta slave božićnu sezonu? Pronašle smo neke od najzanimljivijih običaja i tradicija

Za većinu kultura, Božić je vrijeme za tradiciju, obitelj i hranu, ali to može značiti nešto drugačije u raznim dijelovima svijeta. Dok se u Hrvatskoj obitelji okupljaju oko stola, najčešće uz neko pečenje poput purice, patke, odojka ili janjetine, božićnu glazbu i ugođaj božićnog drvca - božićni običaji razlikuju se od zemlje do zemlje.

Venezuelanci se tako rolaju do crkve, Norvežani skrivaju svoje metle, u Južnoj Africi glavno božićno jelo su pržene gusjenice, dok se na Grenlandu jede koža kitova i fermentirane morske ptice. Deset najzanimljivijih i najneobičnijih božićnih običaja diljem svijeta izdvojile smo u nastavku.

U Venezueli - rolaju do crkve

U Venezueli se rolanje događa na Badnjak, a ta je tradicija postala toliko popularna da su vlasti morale zatvoriti ulice kako bi svi mogli pažljivo rolati. Ne zna se kako je sve to počelo, ali se vjeruje da je ovo alternativa sanjkanju, zbog visokih temperatura.

Rolanje je toliko postalo blagdanska tradicija da u tjednu koji prethodi Božiću, Venezuelanci rolama dolaze do crkve na Misa de Aguinaldo iliti ranu jutarnju misu. Doista, praksa je toliko raširena da su mnoge ceste u glavnom gradu zatvorene do 8 ujutro kako bi se vjernicima omogućio siguran prolaz.

U Južnoj Africi - glavno blagdansko jelo su pržene gusjenice

Pržene gusjenice (od carskog moljca) vrlo su hranjive jer su bogate proteinima. Tako se u Južnoj Africi smatraju i delicijom jer su uz to i ukusne. Ovi kukci se 'beru' tijekom zime, pa se savršeno slažu s Božićem. Mještani ih jedu kao hrskavi prilog ili kuhane s rajčicama i umakom.

U Norveškoj - skrivaju metle

Norvežani vjeruju da se Badnjak poklapa s dolaskom zlih duhova i vještica. Stoga je logično da mnogi norveški ukućani prije spavanja sakriju sve svoje metle. Uostalom, ništa brže ne pokvari Božić nego pronaći svoju metlu rastrganu na komadiće, koju je uništila neka vještica.

A kad smo već kod vještica, zanimljivo je da se u nekim dijelovima Italije vjeruje kako poklone na Božić ne donosi djedica iz Laponije već dobra vještica La Befana.

Na Grenlandu - jedu kožu kitova i fermentirane morske ptice

A vjerojatno najneobičniji božićni jelovnik dolazi s najvećeg otoka na svijetu. Naime, mještani s Grenlanda poslužuju posebno jelo pod nazivom "mattak" napravljeno od kitove kože. Budući da je mattak pretežak za žvakanje, obično se proguta cijeli. Imaju i "kiviak" što je sirovo meso njorki fermentirano u koži tuljana. Ova mala ptica omotava se u kožu od tuljana i potom zakopava u zemlju. Nekoliko mjeseci kasnije, odnosno neposredno pred Božić otkopava se i jede djelomično raspadnuto meso. Oba jela se smatraju delicijama.

U Ukrajini - drvce se ukrašuje s paukovom mrežom

Osim standardnih lampica i kuglica, Ukrajinci vole baciti i umjetnog pauka i paukovu mrežu na božićno drvce.

Tradicija potječe iz stare priče o siromašnoj ženi koja si nije mogla priuštiti da ukrasi svoje drvce i probudila se na božićno jutro i otkrila da ga je pauk prekrio veličanstvenom, svjetlucavom mrežom. Danas se ovaj običaj zapravo prakticira za dobru sreću.

U Finskoj - sauna je na Badnjak obavezna

Iz ove skandinavske zemlje odakle nam i dolaze finske saune, na Badnjak postoji i tradicija povezana s ovom suhom toplinom. Naime, svaki Finac dan prije Božića priprema se za dugu i opuštajuću saunu prije nego što se prepusti poslasticama tijekom božićne večere. Budući da se sauniranje smatra odličnim načinom čišćenja, ovaj običaj je vrlo važan na ovaj svečani dan.

U Gvatemali - pale vraga

Paljenje vraga ili La Quema del Diablo je tradicija u Gvatemali koja datira još iz kolonijalnih vremena dok su bogati ukrasili okućnicu lampionima kako bi proslavili Bezgrešno začeće. Oni koji si nisu mogli priuštiti lampione stvorili su vlastitu metodu obilježavanja dana. U gvatemalskoj kulturi se vjeruje da se vrag i drugi zli duhovi mogu sakriti u mračnim i neurednim dijelovima tvog doma. Svake godine 7. prosinca, Gvatemalci čiste svoje kuće i spaljuju sve smeće kako bi očistili svoje domove i imali čist i uredan dom za novu godinu. Spaljivanje vraga je nešto noviji dodatak ovoj tradiciji. Simbolizira novi početak nove godine, ali i osjećaj moći i dobra koja pobjeđuju zlo.

U Japanu - božični ručak ili večera jede se u KFC-u

Samo oko jedan posto japanske populacije identificira se kao kršćani, ali to je još uvijek oko dva milijuna ljudi. Slično blagdanima kao što je Valentinovo, nekršćani slave praznik sve više. Japan zasigurno ima jedinstvenu božićnu tradiciju. Od 1970-ih, fast food lanac KFC je popularan izbor za ručak i večeru tijekom blagdana. Procjenjuje se da svake godine oko 3.6 milijuna obitelji čeka u dugim redovima da pojedu KFC božićni ručak ili večeru. Ponuda uključuje "party košare" koje su slične KFC obiteljskim obrocima koji uključuju komade pržene piletine uz priloge po izboru.

U Kataloniji - obožavaju drvene figurice koje 'obavljaju veliku nuždu'

Dobrodošli u bizarnu katalonsku tradiciju caga tió ili 'balvani koje vrše nuždu'. Naime, mještani u Kataloniji stvaraju figurice od drva, crtajući lice na njima. Zatim provode dva tjedna 'hraneći' ove drvene figure s voćem, orašastim plodovima i slatkišima.

Na Badnjak cijela obitelj doslovno mlati te drvene figure štapovima i pjeva tradicionalnu pjesmu koja u prijevodu ide ovako: 'ako ne sereš dobro, tući ću te štapom' sve dok drvena figura ne izbaci sve svoje poslastice. Nismo iznenađene što se ova tradicija nije ulovila nigdje drugdje.

U Češkoj - žene bacaju cipele kako bi saznale hoće li se udati

Na Badnjak neudane Čehinje stoje leđima okrenute vratima i prebacuju jednu od svojih cipela preko ramena. Ako padne s nožnim prstom okrenutim prema vratima, to znači da će se vjenčati u roku od godinu dana. Ako padne s petom okrenutom prema vratima, čeka ih još jedna godina gledanja filmova o Bridget Jones.