Lifestyle
DRUKČIJI POSTAV

Nenad Sovilj obilježava 20 godina rada monumentalnom ogrlicom u Etnografskom muzeju

Žena.hr
5. prosinca 2025.
Privatna arhiva
Jedan izložak, pet plemenitih materijala i dvadeset godina stvaranja – izložba '(2 + 2) x 5' i adventska instalacija 'Geometrija tišine' povezuju luksuz, umjetnost i grad

Što se dogodi kada dvadeset godina dizajnerskog i umjetničkog rada sažmete u jedan jedini objekt? Odgovor daje Nenad Sovilj, umjetnik i dizajner nakita čiji se rad već dva desetljeća nalazi na sjecištu skulpture, dizajna i luksuza. Svoju godišnjicu obilježava izložbom „(2+ 2) x 5“ u Etnografskom muzeju u Zagrebu, gdje u oktogonalnoj dvorani pod kupolom predstavlja – samo jednu ogrlicu.

Ta ogrlica, međutim, nije običan komad nakita. Riječ je o skulpturalnoj kompoziciji sastavljenoj od 23 segmenta, koji se rastavljanjem pretvaraju u 20 samostalnih komada nakita. Svaki segment može živjeti vlastiti život – kao prsten, privjesak ili zaseban objekt - ali zajedno čine jednu cjelinu: koncentrirani zapis dvaju desetljeća Soviljevog stvaralaštva. Izložba će biti otvorena za posjetitelje od 10. prosinca do 8. veljače 2026. godine.

Klasičnog otvorenja nema – umjesto toga, Sovilj bira digitalno svečano otvorenje. Dana 9. prosinca u 19:00 na stranici http://www.sovilj.com/exhibition2025, kao i na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Zagreba i Etnografskog muzeja, bit će premijerno objavljen video kojim se izložba službeno otvara i koji je dostupan svima.

Luksuz kao odnos prema materiji, ne demonstracija moći

U ogrlici su prisutni materijali koji snažno obilježavaju Soviljev rukopis: zlato, dijamant, safir, smaragd i zlatni biser. Ovim radom Sovilj jasno pozicionira svoj pristup luksuzu: luksuz nije demonstracija moći, nego dubina odnosa prema materiji, vremenu i vlastitom tijelu. Umjesto klasične retrospektive s mnoštvom izloženih radova, on bira jednu formulu, jednu ogrlicu i jedan prostor – i publiku poziva da u tom minimalizmu prepozna maksimalnu koncentraciju značenja.

Privatna arhiva

Intimno iskustvo – ogrlica, prostor i posjetitelj

Izložba je osmišljena kao intimno iskustvo, s ograničenim brojem posjetitelja u svakom terminu. Posjet zahtijeva prethodnu online rezervaciju termina, čime se posjetiteljima osigurava dovoljno vremena i mir da zaista uđu u priču rada, umjesto da izložbu „protrče“ kao još jedan sadržaj u nizu.

Glavna točka ulaza za publiku – i za informacije i za rezervacije – jest stranica: http://www.sovilj.com/exhibition2025, s koje se dalje odlazi na sustav za rezervaciju termina.

Izložba „(2 + 2) x 5“ Nenada Sovilja realizira se uz potporu Turističke zajednice grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Erste banke te u suradnji s Etnografskim muzejom u Zagrebu i programom Adventa u Zagrebu.

John Pavlish

'Geometrija tišine' – nastavak priče u javnom prostoru

Priča se ne zaustavlja unutar muzeja. U sklopu Adventa u Zagrebu ovoga vikenda bit će postavljena i Soviljeva nova javna instalacija „Geometrija tišine“ u lapidariju Arheološkog muzeja – rotirajuća skulptura od poliranog inoxa promjera 140 cm, koja iz frontalnog pogleda podsjeća na snježnu pahulju, a iz donjeg kuta na briljantno brušeni dragi kamen.

„Geometrija tišine“ funkcionira kao proširenje izložbe u javni prostor, svojevrsni svjetlosni signal koji stanovnike i posjetitelje grada vodi prema muzejskom postavu i naglašava vezu između urbanog života, blagdanskog vremena i potrebe za tihu, kontemplativnu samorefleksiju.

Ovaj projekt spaja suvremeni dizajn, umjetnost, modu i kulturnu politiku – od luksuznog predmeta do promišljanja identiteta, materijalne kulture i gradske dinamike koje su relevantne za širi, poslovni i društveni kontekst.

Privatna arhiva

Praktične informacije

Izložba „(2 + 2) x 5“ postavljena je u Etnografskom muzeju, Mažuranićev trg 14, Zagreb, od 10. prosisnca 2025. do 8. veljače 2026. godine. Posjet je moguć uz obaveznu online rezervaciju termina http://www.sovilj.com/exhibition2025, a ulaznice se kupuju na blagajni muzeja. Cijena ulaznice je četiri eura. Instalacija „Geometrija tišine“ postavljena je od 6. prosinca 2025. do 7. siječnja 2026. u lapidariju Arheološkog muzeja, Zrinjevac 19, Zagreb. Ulaz je besplatan.

