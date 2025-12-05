403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Lifestyle
NAKON TISUĆU DANA

Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca

Žena.hr
5. prosinca 2025.
Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Atelijer Meštrović od 14. prosinca bit će otvoren za javnost, a ulaz je do kraja godine besplatan — simboličan povratak Meštrovićeva doma u život nakon tisuću dana zatvorenosti i odsutnosti publike

Nakon dugotrajne obnove uzrokovane potresima, zagrebački Atelijer Meštrović ponovno se otvara sredinom prosinca s novim stalnim postavom. Projekt je vodila ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića Sandra Grčić Budimir, postav potpisuje muzejska savjetnica Barbara Vujanović, arhitektonsko i likovno oblikovanje Damir Gamulin, Antun Sevšek i Jasmin Ćemanović iz Organiziranog oblikovanja.

Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić

Osvježeni prostor iznova naglašava vrijednost ove jedinstvene lokacije, gdje se prožimaju Meštrovićev obiteljski i stvaralački život. Kuća s vrtom i odvojenim, ali duboko povezanim atelijerom čuva atmosferu u kojoj je živio sa suprugom Olgom i četvero djece te stvarao djela u različitim materijalima, danas raspoređena u pregledne tematske cjeline.

Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić

Kompleks u Mletačkoj 8 i 10, koji je Meštrović 1920-ih preoblikovao u skladnu cjelinu, ostao je spomen na razdoblje intenzivnog rada i živog intelektualnog života. Danas je to prepoznatljiva memorijalna adresa na kojoj je nastao niz njegovih ključnih djela.

Muzeji Ivana Meštrovića nastavljaju brinuti o baštini koju je umjetnik ostavio Darovnicom iz 1952. godine: Atelijeru u Zagrebu, Galeriji Meštrović i Crikvinama–Kaštilcu u Splitu te Crkvi Presvetog Otkupitelja u Otavicama. Sva su ta mjesta obilježena njegovim arhitektonskim i kiparskim stvaralaštvom, a novi zagrebački postav donosi suvremeni, promišljeni pristup interpretaciji njegova života i djela.

Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić
Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić

U šezdeset godina postojanja muzeja, ovo je prvo potpuno novo oblikovanje stalnog postava. Cilj je jasnije predstaviti opus iz fundusa i pohrane Atelijera, uz birane skulpture iz fundusa Galerije Meštrović. Uz antologijska djela poput Miloša Obilića, Povijesti Hrvata i ženskih aktova međuratnoga razdoblja, izdvaja se i posebno vrijedan raritet — portret kralja Faisala, vođe koji se za arapsku neovisnost borio uz Lawrencea od Arabije. Riječ je o rijetko izlaganom djelu koje svjedoči o međunarodnom ugledu koji je Meštrović uživao i o razgranatoj mreži njegovih svjetskih kontakata.

Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić
Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić

Ključan dio novog postava čine tekstovi Barbare Vujanović i Mate Marića, koji nude inovativan način interpretacije Meštrovićeve biografije i stvaralaštva. Svježe napisani, lako prohodni tekstovi stvaraju novi značenjski i emotivni okvir, vode posjetitelja kroz različite slojeve umjetnikova života, te olakšavaju dublje razumijevanje njegova opusa u suvremenom kontekstu.

Dinamičnost postava podržana je fleksibilnim postamentima koji omogućuju rotacije skulptura i cikličke edukativne sadržaje. Time se potiče stalno preispitivanje i novo čitanje Meštrovićeva rada, a sve zajedno predstavlja iskorak prema suvremenoj muzeološkoj praksi.

Atelijer Meštrović od 14. prosinca bit će otvoren za javnost, a ulaz je do kraja godine besplatan — simboličan povratak Meštrovićeva doma u život nakon tisuću dana zatvorenosti i odsutnosti publike.

Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić
Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić
Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca
Damir Žižić

Pročitajte još o:
Meštrovićev Atelje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAKON TISUĆU DANA
Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara vrata s novim postavom sredinom prosinca