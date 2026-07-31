Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave

U srcu ljeta grad Krk ponovno će postati pozornica na kojoj se isprepliću bogata povijest, otočna tradicija i suvremena zabava. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen srednjovjekovnim spektaklima, lokalnim okusima, kreativnim radionicama, koncertima i raskošnom sajamskom ponudom

Krčki sajam - Lovrečeva održava se tradicionalno od 8. do 10. kolovoza u gradu Krku, donoseći tri dana ispunjena tradicijom, gastronomijom, kulturom i zabavom. Posjetitelje očekuje poseban doživljaj Krka, od susreta s Knezovima krčkim Frankopanima do kušanja lokalnih specijaliteta i uživanja u glazbenom programu pod zvjezdanim nebom.

Srednjovjekovni Krk oživljava kroz povorku Frankopana

Središnji događaj prvoga dana bit će velika srednjovjekovna povorka Knezova Krčkih Frankopana, koja u subotu, 8. kolovoza u 20:30, prolazi gradom i vodi prema svečanom otvorenju Krčkog sajma na Trgu Kamplin. U povorci sudjeluju Karoloboom – Karlovački bubnjari, Streličarski klub Maura Kal, Knezovi krčki Frankopani, Gradska straža Bakar, Streličarski klub Krk, Klub prijatelja Grada Trsata i Povijesna udruga Kaštel Svetvinčenat. Bubnjevi, povijesne odore, vitezovi i streličari na jednu će večer vratiti prizore srednjovjekovnog Krka na gradske ulice. Nakon povorke u 21:00 slijedi svečano otvorenje manifestacije, a u 21:30 atraktivni Fire Show na Trgu Kamplin. Srednjovjekovni program u Krku nastavlja se tijekom sva tri dana. Posjetitelji će moći razgledati vitešku opremu, fotografirati se s vitezovima te pratiti prikaze viteških vještina, viteški turnir i borbe za ruku princeze. U nedjelju i ponedjeljak održava se Šetnja gradom Knezova Krčkih Frankopana, dok ponedjeljak donosi dječju predstavu "Frankopani i skriveno blago" te streličarski turnir za odrasle.

Luka Tabako

Borut Brozović

Radionice, glagoljica i sadržaji za cijelu obitelj

Lovrečeva 2026. poziva posjetitelje da budu više od promatrača, a trg Kamplin tijekom tri dana postaje mjesto stvaranja, igre i učenja. Subota donosi radionicu izrade akvarelnih bookmarkera. U nedjelju će se izrađivati srednjovjekovne frizure, nakit od školjkica, glineni suveniri i oslikavati torbe glagoljicom, dok će se najmlađi okušati u srednjovjekovnim nadmetanjima. U ponedjeljak su na programu radionice izrade vjenčića od suhog cvijeća i glinenih privjesaka s glagoljicom. Svakoga jutra u 9:30 održavat će se demonstracija vrcanja meda, a tijekom poslijepodneva Kamplinom će šetati Makovi ulični lakrdijaši, čije će animacije i izvedbe dodatno obogatiti atmosferu sajma. Poseban dio programa čini Glagoljska pisarnica Katedre Čakavskog sabora Kornić, otvorena u nedjelju i ponedjeljak od 20:30 do 23:00, gdje će posjetitelji moći upoznati glagoljicu kao važan dio kulturne baštine otoka Krka.

Borut Brozović

Krčki sajam okuplja gotovo četrdeset izlagača

Sajamski dio manifestacije ostaje srce Krčkog sajma. Na Trgu Kamplin, Kopriviću, Veloj placi i u Velom parku predstavit će se gotovo četrdeset izlagača s rukotvorinama, tradicijskim proizvodima, prirodnom kozmetikom, keramikom, nakitom, drvenim predmetima, otočnim delicijama i suvenirima. Posjetitelji će pronaći ručno tkane torbe i odjevne predmete, replike hrvatskog tradicijskog nakita, drvene igračke, vrtuljak, mačeve i potkovice, ali i proizvode od ruže te ekološke proizvode od industrijske konoplje. Posebno mjesto imaju lokalni proizvođači s oznakom "Dar iz Krka", koja potvrđuje autentičnost i kvalitetu proizvoda s područja grada Krka. Predstavit će se OPG Magriž, OPG Rimbaldo, OPG Elena, OPG Ivana Prah, KuSshh i Piccola Stella, čija ponuda obuhvaća maslinovo ulje, ovčji sir, smokvenjake, prirodnu kozmetiku, mediteransko bilje, eterična ulja, keramiku i ručno izrađen nakit. Od tradicijskih zanata do suvremenog dizajna inspiriranog otočnom baštinom, Krčki sajam mjesto je gdje svaki proizvod ima svoju priču.

Borut Brozović

Okusi otoka Krka na jednom mjestu

Lovrečeva se najbolje upoznaje i kroz gastronomiju. Sajamska ponuda raspoređena je na više gradskih lokacija, gdje će posjetitelji moći kušati tradicionalna i moderna jela inspirirana otočnom kuhinjom. Na Ribarskom mulu ponovno se otvara Taste of Summer, pop-up zona autorskih zalogaja, ljetnih pića i slastica. Authentic Food Corner donosi suvremene interpretacije tradicionalnih krčkih okusa poput brudeta od sipe s palentom, burgera od trgane janjetine te krčkih šurlica s raguom od divljači. Ponudu upotpunjuju Destilerija Suza, Thomas Henry drink truck, Tonkine fritule i Storia Gelato. Uz Veli park naglasak je na otočnim vinima, žlahtini, rakijama, likerima i koktelima, dok će Krušija okupiti proizvođače poput KuSshh i Katunar- Estate Winery s bogatom ponudom vina i destilata. Na Škveriću će se pripremati pečena janjetina i piletina, a posebna novost bit će punkt s domaćim krčkim šurlicama koje priprema obiteljska tvrtka Mariolina, čuvajući više od tri desetljeća dugu tradiciju proizvodnje ove autohtone otočne tjestenine.

TZ Grada Krka

TZ Grada Krka

Storytelling šetnja otkriva skrivene priče grada Krka

Uz srednjovjekovne prikaze, Lovrečeva 2026. donosi i besplatnu storytelling šetnju "Od krša do zlata", koja posjetitelje vodi kroz manje poznate priče grada Krka. Vođene ture na engleskom jeziku održavaju se 8. i 10. kolovoza u 19:30, s polaskom s Trga krčkih glagoljaša.

Ruta započinje kod romaničke crkve Majke Božje od Zdravlja, nastavlja se pričama o glazbenoj tradiciji otoka, vodi kroz Zrinsku ulicu s poznatim natpisom "ostium non hostium", simbolom krčke gostoljubivosti, te završava na Trgu Kamplin i u Frankopanskom kaštelu. Sudjelovanje je besplatno, uključuje ulaznicu za Frankopanski kaštel, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava putem Turističke zajednice grada Krka.

Glazba preuzima krčku rivu u večernjim satima

Nakon raznovrsnih dnevnih događanja, od radionica i sajamskih sadržaja do povijesnih prikaza, večernji sati rezervirani su za koncerte na krčkoj rivi. U subotu, 8. kolovoza, na Krčkoj rivi nastupaju Magazin u 21:30 i Dellboys u 23:45. Nedjeljna večer započinje uz Grooverse u 21:30, a u 23:45 slijedi veliki disco party uz DJ-a Lucu Montecchija. Završnicu Lovrečeve u ponedjeljak, 10. kolovoza, u 21:00 najavljuje promenadni nastup Gradske glazbe Krk. Nakon toga na pozornicu dolazi Prljavo kazalište u 21:30, dok će Infinity Band Croatia od 23:15 nastaviti posljednju večer manifestacije. Posjetitelji će moći uživati i u glazbenim nastupima na Veloj placi, gdje nastupaju Folklorno društvo Poljica, Klapa Vejanke, Kulturno umjetničko društvo Vrh, Kulturno društvo Kornić i Klapa Kaštadi.

Borut Brozović

Igor CC Kelčec

Tonći Čerina

Program jedinstvenog festivala na otoku Krku-Lovrečeva 2026 pogledajte na ovom LINKU.

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