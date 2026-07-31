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TRADICIONALNI SAJAM

Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave

Žena.hr
31. srpnja 2026.
Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
Borut Brozović
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U srcu ljeta grad Krk ponovno će postati pozornica na kojoj se isprepliću bogata povijest, otočna tradicija i suvremena zabava. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen srednjovjekovnim spektaklima, lokalnim okusima, kreativnim radionicama, koncertima i raskošnom sajamskom ponudom

Krčki sajam - Lovrečeva održava se tradicionalno od 8. do 10. kolovoza u gradu Krku, donoseći tri dana ispunjena tradicijom, gastronomijom, kulturom i zabavom. Posjetitelje očekuje poseban doživljaj Krka, od susreta s Knezovima krčkim Frankopanima do kušanja lokalnih specijaliteta i uživanja u glazbenom programu pod zvjezdanim nebom.

Srednjovjekovni Krk oživljava kroz povorku Frankopana

Središnji događaj prvoga dana bit će velika srednjovjekovna povorka Knezova Krčkih Frankopana, koja u subotu, 8. kolovoza u 20:30, prolazi gradom i vodi prema svečanom otvorenju Krčkog sajma na Trgu Kamplin. U povorci sudjeluju Karoloboom – Karlovački bubnjari, Streličarski klub Maura Kal, Knezovi krčki Frankopani, Gradska straža Bakar, Streličarski klub Krk, Klub prijatelja Grada Trsata i Povijesna udruga Kaštel Svetvinčenat. Bubnjevi, povijesne odore, vitezovi i streličari na jednu će večer vratiti prizore srednjovjekovnog Krka na gradske ulice. Nakon povorke u 21:00 slijedi svečano otvorenje manifestacije, a u 21:30 atraktivni Fire Show na Trgu Kamplin. Srednjovjekovni program u Krku nastavlja se tijekom sva tri dana. Posjetitelji će moći razgledati vitešku opremu, fotografirati se s vitezovima te pratiti prikaze viteških vještina, viteški turnir i borbe za ruku princeze. U nedjelju i ponedjeljak održava se Šetnja gradom Knezova Krčkih Frankopana, dok ponedjeljak donosi dječju predstavu "Frankopani i skriveno blago" te streličarski turnir za odrasle.

Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
Luka Tabako
Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
Borut Brozović

Radionice, glagoljica i sadržaji za cijelu obitelj 

Lovrečeva 2026. poziva posjetitelje da budu više od promatrača, a trg Kamplin tijekom tri dana postaje mjesto stvaranja, igre i učenja. Subota donosi radionicu izrade akvarelnih bookmarkera. U nedjelju će se izrađivati srednjovjekovne frizure, nakit od školjkica, glineni suveniri i oslikavati torbe glagoljicom, dok će se najmlađi okušati u srednjovjekovnim nadmetanjima. U ponedjeljak su na programu radionice izrade vjenčića od suhog cvijeća i glinenih privjesaka s glagoljicom. Svakoga jutra u 9:30 održavat će se demonstracija vrcanja meda, a tijekom poslijepodneva Kamplinom će šetati Makovi ulični lakrdijaši, čije će animacije i izvedbe dodatno obogatiti atmosferu sajma. Poseban dio programa čini Glagoljska pisarnica Katedre Čakavskog sabora Kornić, otvorena u nedjelju i ponedjeljak od 20:30 do 23:00, gdje će posjetitelji moći upoznati glagoljicu kao važan dio kulturne baštine otoka Krka.

Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
Borut Brozović

Krčki sajam okuplja gotovo četrdeset izlagača

Sajamski dio manifestacije ostaje srce Krčkog sajma. Na Trgu Kamplin, Kopriviću, Veloj placi i u Velom parku predstavit će se gotovo četrdeset izlagača s rukotvorinama, tradicijskim proizvodima, prirodnom kozmetikom, keramikom, nakitom, drvenim predmetima, otočnim delicijama i suvenirima. Posjetitelji će pronaći ručno tkane torbe i odjevne predmete, replike hrvatskog tradicijskog nakita, drvene igračke, vrtuljak, mačeve i potkovice, ali i proizvode od ruže te ekološke proizvode od industrijske konoplje. Posebno mjesto imaju lokalni proizvođači s oznakom "Dar iz Krka", koja potvrđuje autentičnost i kvalitetu proizvoda s područja grada Krka. Predstavit će se OPG Magriž, OPG Rimbaldo, OPG Elena, OPG Ivana Prah, KuSshh i Piccola Stella, čija ponuda obuhvaća maslinovo ulje, ovčji sir, smokvenjake, prirodnu kozmetiku, mediteransko bilje, eterična ulja, keramiku i ručno izrađen nakit. Od tradicijskih zanata do suvremenog dizajna inspiriranog otočnom baštinom, Krčki sajam mjesto je gdje svaki proizvod ima svoju priču.

Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
Borut Brozović

Okusi otoka Krka na jednom mjestu

Lovrečeva se najbolje upoznaje i kroz gastronomiju. Sajamska ponuda raspoređena je na više gradskih lokacija, gdje će posjetitelji moći kušati tradicionalna i moderna jela inspirirana otočnom kuhinjom. Na Ribarskom mulu ponovno se otvara Taste of Summer, pop-up zona autorskih zalogaja, ljetnih pića i slastica. Authentic Food Corner donosi suvremene interpretacije tradicionalnih krčkih okusa poput brudeta od sipe s palentom, burgera od trgane janjetine te krčkih šurlica s raguom od divljači. Ponudu upotpunjuju Destilerija Suza, Thomas Henry drink truck, Tonkine fritule i Storia Gelato. Uz Veli park naglasak je na otočnim vinima, žlahtini, rakijama, likerima i koktelima, dok će Krušija okupiti proizvođače poput KuSshh i Katunar- Estate Winery s bogatom ponudom vina i destilata. Na Škveriću će se pripremati pečena janjetina i piletina, a posebna novost bit će punkt s domaćim krčkim šurlicama koje priprema obiteljska tvrtka Mariolina, čuvajući više od tri desetljeća dugu tradiciju proizvodnje ove autohtone otočne tjestenine.

Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
TZ Grada Krka
Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
TZ Grada Krka

Storytelling šetnja otkriva skrivene priče grada Krka

Uz srednjovjekovne prikaze, Lovrečeva 2026. donosi i besplatnu storytelling šetnju "Od krša do zlata", koja posjetitelje vodi kroz manje poznate priče grada Krka. Vođene ture na engleskom jeziku održavaju se 8. i 10. kolovoza u 19:30, s polaskom s Trga krčkih glagoljaša.

Ruta započinje kod romaničke crkve Majke Božje od Zdravlja, nastavlja se pričama o glazbenoj tradiciji otoka, vodi kroz Zrinsku ulicu s poznatim natpisom "ostium non hostium", simbolom krčke gostoljubivosti, te završava na Trgu Kamplin i u Frankopanskom kaštelu. Sudjelovanje je besplatno, uključuje ulaznicu za Frankopanski kaštel, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava putem Turističke zajednice grada Krka.

Glazba preuzima krčku rivu u večernjim satima

Nakon raznovrsnih dnevnih događanja, od radionica i sajamskih sadržaja do povijesnih prikaza, večernji sati rezervirani su za koncerte na krčkoj rivi. U subotu, 8. kolovoza, na Krčkoj rivi nastupaju Magazin u 21:30 i Dellboys u 23:45. Nedjeljna večer započinje uz Grooverse u 21:30, a u 23:45 slijedi veliki disco party uz DJ-a Lucu Montecchija. Završnicu Lovrečeve u ponedjeljak, 10. kolovoza, u 21:00 najavljuje promenadni nastup Gradske glazbe Krk. Nakon toga na pozornicu dolazi Prljavo kazalište u 21:30, dok će Infinity Band Croatia od 23:15 nastaviti posljednju večer manifestacije. Posjetitelji će moći uživati i u glazbenim nastupima na Veloj placi, gdje nastupaju Folklorno društvo Poljica, Klapa Vejanke, Kulturno umjetničko društvo Vrh, Kulturno društvo Kornić i Klapa Kaštadi.

Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
Borut Brozović
Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
Igor CC Kelčec
Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave
Tonći Čerina

Program jedinstvenog festivala na otoku Krku-Lovrečeva 2026 pogledajte na ovom LINKU.

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TRADICIONALNI SAJAM
Ne propustite ovu ljetnu avanturu na Krku: Tri dana tradicije, gastronomije i zabave