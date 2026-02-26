Čitateljice su nam otkrile imena svojih sinova: Svako ima zanimljivo značenje

Odabir imena za dijete jedna je od prvih velikih odluka za buduće roditelje. Iako se trendovi mijenjaju, pogled na statistike u Hrvatskoj otkriva da su na vrhu ljestvica popularnosti uvijek ista, tradicionalna imena koja odišu snagom i dubokim značenjem

Naše čitateljice su na stranici Facebook Žena.hr podijelile imena svojih sinova, a mi smo otkrili što ona znače! Svako ime nosi posebnu priču, povijest i značenje koje seže unazad kroz kulturne i jezične tradicije. Imena koja su najčešće slale naše čitateljice, osim što zvuče predivno, otkrivaju mnogo o roditeljskim željama, obiteljskim korijenima, ali i modernim trendovima. Neka od imena koja su se pojavila u našoj anketi imaju duboko ukorijenjeno značenje, poput imena Luka, što na hebrejskom jeziku znači "svjetlost". Također, imena poput Leon često se biraju zbog svoje jednostavnosti i međunarodne prepoznatljivosti, no i ona nose snažna značenja. Roditelji koji su se odlučili za tradicionalna imena poput Ante ili Ivan često ističu obiteljske veze i želju za održavanjem tradicije u obitelji.

Neprikosnoveni vladar hrvatskih lista: Luka

Gotovo da nema godine u kojoj ime Luka nije u vrhu popularnosti na listama. Njegovo porijeklo seže u latinski jezik, u riječ lux, što znači "svjetlost". Prema tome, Luka je "onaj koji svijetli" ili "onaj koji zrači". Globalnu popularnost duguje Svetom Luki Evanđelistu, zaštitniku liječnika i umjetnika, a njegova jednostavnost i duboko značenje čine ga spojem tradicionalnog i modernog.

Stoljetna snaga tradicije: Ivan i Ante

Ivan i Ante predstavljaju stupove hrvatske onomastike. Ivan je ime hebrejskog porijekla, izvedeno od Yohanan, što znači "Bog je milostiv". Svoju popularnost duguje ključnim biblijskim likovima, Ivanu Krstitelju i Ivanu Evanđelistu. Ante je hrvatska verzija imena Antun, koje potječe od latinskog imena Antonius. Svoju ogromnu popularnost duguje Svetom Anti Padovanskom, jednom od najomiljenijih svetaca.

Imena s Jadrana i europskih dvorova: Roko i Fran

U vrhu popularnosti, osobito u Dalmaciji, nalazi se ime Roko. Jedna teorija ga veže uz latinsko ime Rochus ("visok čovjek"), dok ga druga povezuje sa staronjemačkom riječi Hrok ("bojni poklič"). Ime Fran, skraćena verzija imena Franjo, potječe od latinskog Franciscus što znači "slobodan čovjek", a globalnu popularnost osigurao mu je Sveti Franjo Asiški.

Od blizanaca do lavlje hrabrosti: Toma i Leon

Ime Toma potječe od aramejske riječi Te’oma, koja znači "blizanac", a svjetsku je prepoznatljivost steklo preko apostola Tome. Uz njega, sve je popularnije i ime Leon, koje dolazi od latinske riječi Leo, što jednostavno znači "lav". Ovo ime nosi simboliku hrabrosti, snage i kraljevskog držanja.

Drevna značenja u modernom ruhu: Vito i Noa

Među imenima koja spajaju drevno porijeklo i moderan prizvuk ističu se Vito i Noa. Vito je ime latinskog porijekla, izvedeno od riječi vita, što znači "život" i simbolizira vitalnost. Ime Noa, jedno od najstarijih na svijetu, potječe iz hebrejskog jezika (Noach), a znači "mir", "utjeha" ili "spokoj" te je svima poznato iz biblijske priče o Noi i arci.