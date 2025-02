25 najljepših ljubavnih citata iz najromatičnijih filmova svih vremena

Različiti filmski žanrovi donose različite emocije: ponekad poželiš osjetiti jezu uz horor, nešto novo naučiti uz dokumentarac ili se do suza nasmijati uz dobru komediju. No, kada ti treba podsjetnik na sve lijepo u životu, nema boljeg izbora od romantičnih filmova.

Od romantičnih komedija do dirljivih drama, ljubavni filmovi puni su velikih gesta, nesavršenih, ali savršenih parova i, naravno, nezaboravnih izjava ljubavi. Tko bi ikada mogao zaboraviti jednostavne, ali moćne riječi "Ti me upotpunjuješ" iz filma Jerry Maguire? Ili trenutak kada se Julia Roberts u filmu Ja u ljubav vjerujem iskreno otvori pred Hughom Grantom i zamoli ga da je voli? Iako su ovakvi filmski trenuci rijetkost u stvarnom životu, uz pomoć omiljenih romantičnih filmova možeš provesti barem dva sata u svijetu u kojem oni zaista postoje.

U nastavku donosimo 25 najromantičnijih filmskih citata koji su savršeni za svaku priliku — bilo da planiraš vjenčanje, želiš unijeti više romantike u svoju vezu ili jednostavno sanjaš o vlastitoj sretnoj ljubavnoj priči.

Ja u ljubav vjerujem

"Ne zaboravi: I ja sam samo djevojka koja stoji pred mladićem i moli ga da je voli."

Kad je Harry sreo Sally

"Došao sam ovdje večeras jer, kada shvatiš da želiš provesti ostatak života s nekim, želiš da ostatak tvog života počne što prije."

Bilježnica

"Neće biti lako. Bit će jako teško i morat ćemo raditi na ovome svaki dan. Ali želim to, jer želim tebe. Želim te cijelog, zauvijek. Ti i ja. Svaki dan."

Prljavi ples

"Bojim se izaći iz ove sobe i više nikada u životu ne osjetiti ono što osjećam kada sam s tobom."

Zapravo ljubav

"Za mene si savršena."

Ponos i predrasude

"Opčinila si me, tijelom i dušom, i volim te, volim te, volim te. Ne želim se više nikada odvojiti od tebe, od ovog dana pa nadalje."

Casablanca

"Uvijek ćemo imati Pariz."

Šetnja za pamćenje

"Naša ljubav je poput vjetra. Ne mogu je vidjeti, ali je mogu osjetiti."

Doručak kod Tiffanyja

"Ljudi se zaljubljuju. Ljudi pripadaju jedni drugima, jer to je jedina prilika koju itko ima za pravu sreću."

Frida

"U najboljem slučaju, to je sretna iluzija—dvoje ljudi koji se zaista vole, a nemaju pojma koliko će jedno drugo uskoro učiniti nesretnima. Ali, kada dvoje ljudi to zna i unatoč tome, širom otvorenih očiju, odluče suočiti se jedno s drugim i vjenčati se, onda mislim da to nije konzervativno niti iluzorno. Mislim da je to radikalno, hrabro i vrlo romantično."

Dnevnik Bridget Jones

"Ono što pokušavam reći, vrlo nespretno, jest da, unatoč svemu, zapravo te volim. Jako. Baš takvu kakva jesi."

Društvo mrtvih pjesnika

"Medicina, pravo, biznis, inženjerstvo – to su plemenita zanimanja i nužna su za održavanje života. Ali poezija, ljepota, romantika, ljubav – to je ono zbog čega živimo."

Veliki Gatsby

"Znao sam da ću, kad poljubim ovu djevojku, zauvijek biti vezan uz nju. Zato sam stao. Stao sam i čekao. Čekao sam još jedan trenutak. Onda sam se jednostavno prepustio."

Razum i osjećaji

"Došao sam ovdje bez ikakvih očekivanja, samo da izjavim, sada kada to slobodno mogu, da je moje srce tvoje i da će to zauvijek ostati."

Četiri vjenčanja i sprovod

"Dopusti mi da te nešto pitam. Misliš li- nakon što provedemo još puno vremena zajedno—da bi mogla pristati da se ne udaš za mene? I misliš li da ne biti u braku sa mnom možda može biti nešto što bi mogla razmotriti za ostatak svog života?"

Zgodna žena

"Želim bajku s tobom."

Romansa u Seattleu

"Bilo je to milijun sitnih, malih stvari koje su, kada ih sve zbrojiš, značile da smo predodređeni biti zajedno, i ja sam to znao. Znao sam to onog trenutka kad sam je prvi put dotaknuo. Bilo je to kao povratak kući, samo što to nije bila kuća koju sam ikada poznavao. Samo sam joj pružio ruku da joj pomognem izaći iz auta i znao sam. Bilo je to kao magija."

Divan život

"Što želiš? Želiš mjesec? Samo reci riječ i bacit ću laso oko njega i povući ga dolje. Hej, to je prilično dobra ideja. Poklonit ću ti mjesec."

Krive su zvijezde

"Ljubavi moja, ne mogu ti opisati koliko sam zahvalna za našu malu vječnost. Ne bih je mijenjala ni za što na svijetu. Dao si mi zauvijek unutar ograničenih dana, i na tome sam ti zahvalna."

U dobru i u zlu

"Jedini način da pobijediš moje ludilo bio je da i sam učiniš nešto ludo. Hvala ti. Volim te. Znao sam to onog trenutka kad sam te upoznao. Žao mi je što mi je trebalo toliko dugo da to shvatim. Samo sam zapeo."

Opčinjena mjesecom

"Volim te. Ne onako kako su nam rekli da ljubav izgleda, i ni ja to prije nisam znao, ali ljubav ne čini stvari lijepima – ona sve uništava. Slama ti srce. Stvara nered. Nismo ovdje da bismo stvari učinili savršenima. Pahulje su savršene. Zvijezde su savršene. Mi nismo. Mi nismo! Ovdje smo da bismo uništili sami sebe, da bismo slomili svoja srca, voljeli pogrešne ljude i umrli."

Juno

"Po mom mišljenju, najbolja stvar koju možeš učiniti jest pronaći nekoga tko te voli upravo onakvog kakav jesi. Bilo da si dobro raspoložen, loše raspoložen, ružan, lijep, zgodan – što god bilo."

Svjetlo između oceana

"Kad sam te prvi put vidio, osjećao sam kao da te već poznajem i nisam mogao prestati zamišljati svoj život s tobom, kako zajedno gradimo obitelj. Obitelj koja nije zarobljena u boli prošlosti. To je nešto predivno. Dakle, ako me pitaš vrijedi li moja ponuda i dalje, moj odgovor je da. Da. Tisuću puta, da."

Zameo ih vjetar

"Pa, draga moja, hrabro naprijed. Jednog dana ću te poljubiti, i svidjet će ti se. Ali ne sada, zato te molim da ne budeš previše nestrpljiva."

Bolje ne može

"Zbog tebe želim biti bolji čovjek."