Martićeva ulica: Vodič kroz najkreativniju i najživlju ulicu Zagreba

Martićeva ulica odavno je prestala biti samo adresa. Postala je doživljaj, mikrokozmos koji savršeno odražava moderni, kreativni i gastronomski duh Zagreba. Bilo da tražite savršenu kavu, gurmanski obrok, jedinstveni dizajnerski komad ili jednostavno mjesto za druženje, ova ulica će vas sigurno osvojiti svojom energijom i šarmom

Nekada poznata po trgovinama auto-dijelovima i željezarijama koje su utihnule devedesetih, Martićeva ulica doživjela je spektakularnu transformaciju. Danas je to pulsirajuće srce zagrebačkog urbanog života, epicentar kreativnosti i nezaobilazna destinacija, a sve je započelo prije osam godina kada je osmišljen projekt Design District Zagreb, s ciljem promicanja urbanog razvoja u Martićevoj ulici.

Napušteni prostori postali su domovi dizajnerskih studija, art galerija, konceptualnih trgovina i šarmantnih bistroa, stvarajući jedinstvenu atmosferu u kojoj se isprepliću tradicija i inovacija. Martićeva više nije samo prolazna ulica; ona je odredište s dušom, mjesto susreta, inspiracije i uživanja.

Kava, doručak i slatki trenuci

Započeti dan u Martićevoj pravi je ritual. Mirisi svježe pečene kave i slasnih peciva šire se ulicom, pozivajući vas da usporite i prepustite se užitku.

Pekarnica Korica

Kao prva hrvatska artisan pekarnica, Korica je postavila standarde. Njihovi maslačni kroasani, ljepljive cimet rolice, inovativni cronuti i slasni quichevi postali su legendarni. Bilo da sjednete unutra uz kavu ili zgrabite svježe pečeni baguette za kasnije, Korica je idealna prva postaja.

Program Bar

Gotovo vrata do Bookse, smjestio se Program, omiljeno mjesto kreativaca i ljubitelja vrhunske kave. Svojom ugodnom terasom i opuštenom atmosferom, ovaj kafić postao je ključno mjesto za jutarnje sastanke, popodnevni odmor ili jednostavno promatranje živopisnog ritma ulice.

Crna Ovca

Za slatki predah, nezaobilazna je slastičarnica Crna Ovca. Njihov interijer pršti veselim bojama, a ponuda gelato sladoleda intenzivnih i originalnih okusa oduševljava sve generacije. Savršeno mjesto za rashladiti se tijekom šetnje i nagraditi nepce.

Gastronomska oaza za ručak i večeru

Kada glad preuzme, Martićeva nudi raskoš okusa – od tradicionalne napuljske pizze do profinjene panazijske kuhinje i vrhunskih mesnih delicija.

Pizzeria Park

Smještena na rubu malog parka po kojem je i dobila ime, Pizzeria Park nudi autentičnu pizzu Napoletana iz krušne peći. Osim klasika, ističu se neobičnim kombinacijama poput one s mortadelom, artičokama i kremom od pistacija, dokazujući da pizza može biti i gurmansko iskustvo.

Purple Monkey

Ovaj restoran u blizini Martićeve donosi dašak Azije u srce Zagreba. S interijerom koji pršti maštom, slikama džungle i ljubičastim detaljima, Purple Monkey nudi vrhunsku panazijsku fusion kuhinju. Od bao bunsa i gyoza do yakitorija i poke bowla, svako je jelo pripremljeno s iznimnom pažnjom, a posebnu notu daju i kokteli koje poslužuju barmeni u svilenim kimonima.

Meat The King

Za ljubitelje vrhunskog mesa, Meat The King je prava riznica. Ovaj butik mesa nudi najfinije komade odležane govedine, proizvode od crne slavonske svinje te selekciju delikatesa poput proizvoda s Karlić tartufima. Svi proizvodi su bez GMO-a i aditiva, jamčeći čisti i autentični okus.

Noel

Kao jedan od rijetkih zagrebačkih restorana s Michelinovom zvjezdicom, u blizini Martićeve smjestio se i Noel koji predstavlja vrhunac fine dining scene. Chef Goran Kočiš i sommelier Ivan Jug vode vas na nezaboravno putovanje kroz sezonske, organske i lokalne namirnice, pretvorene u umjetnička djela na tanjuru.

Kultura, dizajn i jedinstveni shopping

Martićeva je i žarište kulture i dizajna, gdje svaka trgovina i galerija priča svoju priču.

Booksa

Više od kafića, Booksa je kultna institucija – književni klub i neovisni kulturni centar. Za simboličnu članarinu možete uživati u miru čitajući, radeći ili sudjelujući u nekom od brojnih događanja, od književnih večeri do koncerata, koji se ljeti često održavaju u obližnjem parku.

Garderoba Concept Store

Ovaj butik nudi koncept "sporog shoppinga". Uz čašu pjenušca, kupci mogu na miru razgledati pomno odabranu odjeću skandinavskih i domaćih dizajnera. Garderoba spaja visoku modu s kreativnim zaokretom, nudeći komade koji se ističu.

Vivat Fina Vina

Specijalizirana trgovina koja je raj za ljubitelje vina i žestokih pića. S ogromnim izborom etiketa iz Hrvatske i svijeta, stručno osoblje rado će vam pomoći pri odabiru. Osim pića, na policama se mogu pronaći i vrhunske artisan čokolade, ulja i ocat.

Prostoria

Poznati hrvatski brend dizajnerskog namještaja ima svoj prostrani showroom upravo u blizini Martićeve. Ovdje posjetitelji mogu isprobati nagrađivane sofe i fotelje u opuštenoj atmosferi, kao da su kod kuće, uz šalicu kave ili čaja.

Večernji izlazak i druženje

Kad padne mrak, Martićeva ne spava. Njezini barovi postaju živahna mjesta susreta, idealna za završetak dana uz kreativne koktele i dobru glazbu.

Mr. Fogg

Inspiriran romanom Julesa Vernea "Put oko svijeta u 80 dana", Mr. Fogg je prvi hrvatski steampunk bar. Njegov jedinstveni interijer na dva kata i sofisticirana ponuda inventivnih koktela i rijetkih pića, poput japanskih viskija, čine ga savršenim mjestom za večernji izlazak.

Noel Bar

Mnogima još poznat kao Blok Bar, ovaj stakleni kubus na uglu Tomašićeve i Lopašićeve popularno je okupljalište s jednom od najživljih terasa u kvartu. S proširenom vinskom kartom i mogućnošću naručivanja jela iz obližnjeg restorana Noel, idealno je mjesto za opušteno druženje.

Martićeva ulica odavno je prestala biti samo adresa. Postala je doživljaj, mikrokozmos koji savršeno odražava moderni, kreativni i gastronomski duh Zagreba. Bilo da tražite savršenu kavu, gurmanski obrok, jedinstveni dizajnerski komad ili jednostavno mjesto za druženje, ova ulica će vas sigurno osvojiti svojom energijom i šarmom.