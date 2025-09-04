Gastro
RECEPT NAŠIH BAKA

Ispunit će mirisom cijelu prostoriju: Obrnuti 'kolač' s breskvama topi se u ustima

Žena.hr
4. rujna 2025.
Shutterstock
Za savršen završni dodir poslužite uz hrpicu hladnog vrhnja, žlicu grčkog jogurta ili kuglicu vašeg omiljenog sladoleda

Kuhinju će već tijekom pečenja ispuniti opojan miris, a vas oduševiti izvrsnim okusom. Ukusan ljetni desert koji ne oduzima puno vremena, a umjesto bresaka možete koristiti i marelice ili šljive. Za savršen završni dodir poslužite uz hrpicu hladnog vrhnja, žlicu grčkog jogurta ili kuglicu vašeg omiljenog sladoleda.

Sastojci:

  • 4 zrele breskve
  • 160 g maslaca
  • 70 g sitnog smeđeg šećera
  • 100 g šećera
  • 1 veliko jaje, sobne temperature
  • 1 žličica arome vanilije
  • 150 g brašna
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 1 prstohvat soli
  • 120 ml mlijeka

Priprema:

  • U lončiću na laganoj vatri otopite 60 g maslaca. Kad se otopi, ulijte ga u okrugli kalup za tortu (23 cm promjera) i ravnomjerno rasporedite po dnu. Po dnu zatim pospite smeđi šećer.
  • Operite i osušite breskve, prerežite ih napola i po želji ogulite. Izvadite koštice, a polovice narežite na kriške. Posložite ih u jednom sloju po dnu kalupa, u krug, tako da dobijete lijep uzorak.
  • U većoj zdjeli kremasto izmiksajte šećer i preostali omekšali maslac. Umiješajte jaje i aromu vanilije.
  • Pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Naizmjenično s mlijekom umiješajte u smjesu s jajem.
  • Smjesu prebacite u kalup, ravnomjerno rasporedite preko breskvi i zagladite površinu.
  • Pecite oko 45 minuta u pećnici zagrijanoj na 180 °C.
  • Kad je kolač pečen, ostavite ga u kalupu oko 10 minuta. Zatim ga pažljivo preokrenite na tanjur za posluživanje, pazeći da se ne opečete na vruću karamelu. Narežite na komade i poslužite.
