Ispunit će mirisom cijelu prostoriju: Obrnuti 'kolač' s breskvama topi se u ustima

Kuhinju će već tijekom pečenja ispuniti opojan miris, a vas oduševiti izvrsnim okusom. Ukusan ljetni desert koji ne oduzima puno vremena, a umjesto bresaka možete koristiti i marelice ili šljive. Za savršen završni dodir poslužite uz hrpicu hladnog vrhnja, žlicu grčkog jogurta ili kuglicu vašeg omiljenog sladoleda.

Sastojci:

4 zrele breskve

160 g maslaca

70 g sitnog smeđeg šećera

100 g šećera

1 veliko jaje, sobne temperature

1 žličica arome vanilije

150 g brašna

1 žličica praška za pecivo

1 prstohvat soli

120 ml mlijeka

Priprema: