MODNI VIZIONAR
Gastro
RECEPT NAŠIH BAKA
Ispunit će mirisom cijelu prostoriju: Obrnuti 'kolač' s breskvama topi se u ustima
4. rujna 2025.
Za savršen završni dodir poslužite uz hrpicu hladnog vrhnja, žlicu grčkog jogurta ili kuglicu vašeg omiljenog sladoleda
Kuhinju će već tijekom pečenja ispuniti opojan miris, a vas oduševiti izvrsnim okusom. Ukusan ljetni desert koji ne oduzima puno vremena, a umjesto bresaka možete koristiti i marelice ili šljive. Za savršen završni dodir poslužite uz hrpicu hladnog vrhnja, žlicu grčkog jogurta ili kuglicu vašeg omiljenog sladoleda.
Sastojci:
- 4 zrele breskve
- 160 g maslaca
- 70 g sitnog smeđeg šećera
- 100 g šećera
- 1 veliko jaje, sobne temperature
- 1 žličica arome vanilije
- 150 g brašna
- 1 žličica praška za pecivo
- 1 prstohvat soli
- 120 ml mlijeka
Priprema:
- U lončiću na laganoj vatri otopite 60 g maslaca. Kad se otopi, ulijte ga u okrugli kalup za tortu (23 cm promjera) i ravnomjerno rasporedite po dnu. Po dnu zatim pospite smeđi šećer.
- Operite i osušite breskve, prerežite ih napola i po želji ogulite. Izvadite koštice, a polovice narežite na kriške. Posložite ih u jednom sloju po dnu kalupa, u krug, tako da dobijete lijep uzorak.
- U većoj zdjeli kremasto izmiksajte šećer i preostali omekšali maslac. Umiješajte jaje i aromu vanilije.
- Pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Naizmjenično s mlijekom umiješajte u smjesu s jajem.
- Smjesu prebacite u kalup, ravnomjerno rasporedite preko breskvi i zagladite površinu.
- Pecite oko 45 minuta u pećnici zagrijanoj na 180 °C.
- Kad je kolač pečen, ostavite ga u kalupu oko 10 minuta. Zatim ga pažljivo preokrenite na tanjur za posluživanje, pazeći da se ne opečete na vruću karamelu. Narežite na komade i poslužite.
Najčitanije
Iz naše mreže