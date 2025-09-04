Moda
POVRATAK ŽENSTVENOSTI

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije

Žena.hr
4. rujna 2025.
Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
H&M
Nova sezona donosi povratak klasika – pencil suknje ponovno su u središtu modne scene. Ovaj ženstveni i elegantni kroj istovremeno naglašava figuru i unosi dozu profinjenosti u svaku kombinaciju. Od dizajnerskih kolekcija do high street ponude, pencil suknja vraća se kao ključni komad jesenske garderobe

S dolaskom jeseni u fokus dolaze novi trendovi, a među njima se posebno ističe povratak jednog bezvremenskog klasika – pencil suknje. Ovaj uski kroj koji prati liniju tijela ponovno je osvojio modne piste i garderobe, dokazujući da elegancija nikada ne izlazi iz mode.

Pencil suknja, dužine najčešće do koljena ili malo ispod, prepoznatljiva je po svojoj profinjenoj silueti koja naglašava figuru i istovremeno odiše poslovnim i chic karakterom. Nije ni čudo da su je ove sezone u svoje kolekcije uključili vodeći dizajneri – od Prade i Saint Laurenta do Fendija, Guccija i Miu Miu – potvrdivši kako se vraća kao ključni komad jesenske poslovne garderobe.

Ono što pencil suknju čini posebnom jest njena svestranost. U poslovnim kombinacijama savršeno funkcionira uz košulje, tanke pletene pulovere i sako, dok se za večernje prilike može transformirati u elegantan i senzualan look uz svilenkastu bluzu, čipkasti top ili visoke čizme. Osim klasičnih modela u neutralnim tonovima, ove sezone popularne i odvažnije verzije – od kože, brušene kože ili pamučnih tkanina u bojama i uzorcima koji unose svježinu u klasičan kroj.

Da je riječ o jednom od najtraženijih komada potvrđuje i high street ponuda: od COS-a i Manga, pa sve do Zare i Massimo Duttija, pencil suknje su nezaobilazne u novim kolekcijama. Zato smo izdvojili 10 modela savršenih za jesen!

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
H&M - 26,99 €

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
H&M - 29,99 €

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
H&M - 59,99 €

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
H&M - 31,99 €

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
H&M - 42,99 €

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
Mango - 39,99 €

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
Massimo Dutti - 299 €

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
Zara - 45,95 €

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
COS - 129 €

Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije
COS - 89 €

Pročitajte još o:
Modni Trendovi Za JesenPencil SuknjePoslovne Kombinacije
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POVRATAK ŽENSTVENOSTI
Pencil suknje se vraćaju – izdvajamo top modele za poslovne kombinacije