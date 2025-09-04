Giorgio Armani: Modni genij koji je redefinirao eleganciju i oblikovao talijanski luksuz

Ostat će upamćen kao modni vizionar čiji je utjecaj nadahnjivao generacije, redefinirajući način na koji doživljavamo luksuz, stil i osobni izraz kroz odjeću

Giorgio Armani, legendarni talijanski modni dizajner i osnivač globalnog brenda Giorgio Armani, preminuo je u 92. godini, okružen obitelji i suradnicima. Armani je bio poznat po tome što je klasični sako pretvorio u simbol modernog stila, stvarajući odjeću koja kombinira eleganciju, udobnost i funkcionalnost, a njegov utjecaj oblikovao je Milano kao jednu od četiri svjetske modne prijestolnice.

Dizajn koji je omogućio slobodu pokreta

Armani je odrastao u Piacenzi i svoj put u modi započeo u robnoj kući La Rinascente, a potom kao dizajner kod Nino Cerrutija. S partnerom Sergiom Galeottijem 1975. godine osnovao je Giorgio Armani S.p.A., koja je tijekom desetljeća prerasla u globalni lifestyle brend, uključujući Armani Privé haute couture, Armani Exchange, Armani Hotels, Armani Cafés i Armani/Casa interijere. Njegov karakteristični “Armani look”, s mekim sakoom, omogućavao je slobodu pokreta i postavio temelje za trendove androgine mode, athleisure stila i tzv. “quiet luxury”.

Armanijevi revolucionarni koncepti u dekonstruiranju odjeće transformirali su tradicionalnu mušku i žensku garderobu, dok su njegovi kreacije krasile zvijezde poput Diane Keaton, Richarda Gerea, Helen Mirren, Julije Roberts i Michelle Pfeiffer na crvenom tepihu.

Armani je često govorio da bi drugi poslovni put bio režiranje filmova, a bio je jedan od prvih dizajnera koji je shvatio ogroman marketinški potencijal Hollywooda. On je odjenuo samu Annie Hall, Diane Keaton, u lanenu bež jaknu koju je nosila kada je dobila Oscar za najbolju glumicu 1978. godine. Također je dizajnirao odijela za Richarda Gerea za ulogu u film Američki žigolo

Helen Mirren, Julia Roberts, Glenn Close, Jodie Foster i Michelle Pfeiffer sve su nosile Armanijeve prilagođena odijela na crvenom tepihu, ali nije se isticao samo krojačkim talentom. Njegove haljine s ručno ukrašenim sjajnim šljokicama, pokazale su njegovu ljubav prema Art Decou — prenosile su glamur koji traži ozbiljnost i postale su stalni favorit za filmske premijere i dodjele nagrada.

Filantrop i humanitarac

Osim što je bio modni inovator, Armani je bio i filantrop, donirajući milijune euro bolnicama tijekom pandemije COVID-19 i podržavajući humanitarne inicijative poput Save the Children i Action Against Hunger. Dobitnik je najviših civilnih odlikovanja Italije i Francuske, a njegova filozofija dizajna uvijek je naglašavala dugotrajnu, bezvremensku eleganciju i održiv pristup modi.

