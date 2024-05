Maldivi – raj na Zemlji koji treba posjetiti barem jednom u životu

Maldivi su smješteni u Indijskom oceanu, jugozapadno od Indije i Šri Lanke. Mala su otočna država sastavljena od 26 atola, s više od 1000 koraljnih otoka. Oni su najniža država na svijetu, s prosječnom nadmorskom visinom od 1,5 metara, a najviša prirodna točka je 5,1 metar iznad mora. Upravo su zbog toga ugroženi zbog klimatskih promjena i globalnog zatopljenja, odnosno povećavanja razine mora. Oni imaju dva godišnja doba: sušno i kišno. Suha sezona traje od studenog do travnja. Tada je vrijeme sunčano i suho, a temperature se kreću od 25 do 32 stupnjeva Celzijusa.

Upravo sam zatvorila sušnu sezonu na Maldivima jer sam boravila tamo zadnji tjedan ožujka, no odeš li u kišnom razdoblju nećeš požaliti i tada ćeš vidjeti sunce i jednako uživati.

A sad redom - od Hrvatske do Maldiva

Iz Hrvatske do Maldiva ćeš se bome provozati, nema direktnih letova pa sam tako išla preko Beča. Let je bio noćni pa sam uspjela i odspavati, a trajao je 10 sati. No, uz sve aktivnosti u avionu: filmovi, muzika, hrana, praćenje pozicije leta – vrijeme jako brzo prođe. Uzbuđenje neću ni spominjati.

Doručak u avionu, a onda Male

Sletjeli smo u kišu i vjetar što je pravo razočaranje i nešto što ne očekuješ kao doček na Maldivima. Na aerodromu te dočeka čovjek iz Resorta u kojem odsjedaš i tu više ne moraš misliti. Oni misle na sve... Sada te po ovom ne tako lijepom vremenu čeka vožnja do tvog otočića. Osobna preporuka je da biraš bliže otoke. Prijevoz do njih je ili brzim čamcem ili hidroavionom. Ja sam išla na otočić Kuda Huraa, koji je udaljen pola sata vožnje brzim čamcem. Moram priznati kako ne volim vožnje brodom po lošem vremenu, posebno ne zbog valova i mučnina. No, brod toliko brzo vozi i preskače valove da sam uživala u njoj, a kroz vožnju, bez obzira kakvo je vrijeme, imaš na sebi pojas za spašavanja.

Koliko je sati?

Kada sam putovala u Hrvatskoj je još bilo zimsko računanje vremena, tako je u Maleu bilo četiri sata više nego u Hrvatskoj, no otočić Kuda Huraa je u drugoj vremenskoj zoni pa je tamo još sat više. Dakle, pet sati razlike od Hrvatske. No, mobitel to ne prepozna pa tako jedino ovdje trebaš imat uključen mozak i kada gledaš na mobitel pamtiti da je zapravo kod tebe sat vremena više, što meni nije išlo u prilog.

Na početku je čudno disati

Bilo je dana kada je vlaga bila malo viša, ne previsoka, no kako je toplo imaš osjećaj kao da se nalaziš u sauni. Disanje je na početku bilo teško, a kako sam astmatičarka mislila sam neću uspjeti i da ću većinom biti u klimatiziranim prostorijama (gdje možeš normalno disati). No, nakon samo četiri do pet sati potpuno sam se priviknula. Toliko da nisam uopće bila u bungalovu, samo u dvorištu i na plaži.

Doček na otoku

Brzim čamcem smo došli na naš otok, a u međuvremenu smo od oblaka, vjetra, valova i kiše došli do mirnog mora i sunca – čarobno! Tvoj čamac još nije ni pristao, a zaposlenici te dočekaju uz djembe (mali bubanj) i pjesmu s osmijehom od uha do uha! Da, to je dobrodošlica. Vode, kave i grickalice si mogao dobiti cijelim putem, a sada za dobrodošlicu dobiješ kokosovo mlijeko u njihovom štihu! Osvježavajuće je i fino. Nakon pjesme i srdačne dobrodošlice slijedi vožnjica po otočiću do tvog bungalova.

Apartmani na vodi, na plaži uz zalazak sunce, na plaži uz izlazak sunca?

Apartmani na vodi su kul, ali nekako sam više htjela biti odmah na plaži jer pijesak je nešto što obožavam, a takvog bijelog pijeska ima samo tamo. Bungalov na plaži uz izlazak sunca je jeftiniji, no kako sam ja večernji, a nikako jutarnji tip odlučila sam stranu gdje je zalazak sunca. Veliki bungalov, kada, vanjski i unutarnji tuš, bazen i sve to na par koraka od bijelog pijeska i kristalno plavog mora. Na toj strani je sunce gotovo cijeli dan, a zalazak sunca koji prolazi kroz sve boje od roze i crvene do ljubičaste je nešto savršeno. Neprocjenjivo.

Aktivnosti

Maldivi nude pregršt aktivnosti. Od ronjenja na bocu, tenisa, vožnje kajakom, jedrenja na dasci, itd... No, moja jedina aktivnost je bila plaža i ležanje u plićaku. Ugodno oblikuješ pijesak pod svojim tijelom, na pola si u vodi. U toploj vodi! Ako si zimogrozna i teško, kod nas na obali, ulaziš u more, zavoljet ćeš ovo tropsko! Neki će reći da se u takvom moru ne možeš rashladiti. No, niti ne moraš jer ti je predivno na 28 stupnjeva vani i u moru. Ne trebaš se rashladiti jer nemaš potrebe za time, a ne poplave ti usta ako si predugo u moru. Preporuka osoblja je da se kupaš s pojasevima za spašavanje pa tako u bungalovu imaš pojase za odrasle i one za djecu. Misliš li da se itko kupa u tome? Da, u pravu si. Voda je plitka po svuda, a i kako ćeš pocrniti?

SPA i teretana

Uz ležanje na plaži i brčkanje, SPA je bila jedna od mojih aktivnosti. On se nalazi na zasebnom otoku, a vožnja do njega traje svega par minuta. Za početak popiješ fini ledeni čaj te ispuniš zdravstveni formular u kojem i navedeš jačinu masaže koju želiš te želiš li da ti se posebno posvete određenoj regiji. U kućici si iznad vode u klimatiziranom prostoru prekriven plahtom, a kada se legneš na trbuh i nasloniš glavu gledaš podvodni svijet i slušaš valove pa je tako u trenutku kada sam legla bila velika raža ispod mene. Moram priznati kako često idem na masaže, a ona tamo je bila najbolja ikad i zbilja posebna: uz masažu me i razgibavala te istezala, stavljala posebna eterična ulja, a nakon takvih 120 minuta sam se osjećala preporođeno. Masaža lica je također nešto posebno: nakon nje se osjećaš deset godina mlađi – što se lica i psihičkog stanja tiče. Teretana je odlično opremljena: dovoljno velika sa svim ključnim spravama, klimatizirana s dostupnim vodama i čistim ručnicima te voće i s pogledom na plažu i more. No, ipak neke duže i ozbiljnije treninge sam ostavila za Zagreb.

Pocrniti ili pocrvenjeti? Tanka je granica

Sunce je zbilja jako, u jednom dijelu dana je UV indeks bio čak 12 tako da bi se zbilja trebalo često nanositi zaštitni faktor, a koliko god sam se trudila u tome neki dijelovi tijela su bili baš reš pečeni. No, resort je spreman na "blesave" turiste koji se neće kloniti sunca kada je najjače pa te tako bungalovu čeka gel koji stavljaš nakon sunčanja. Dva puta dnevno dolaze čistiti sobu, a u dvorištu imaš kadicu s vodom za ispiranje nogu od pijeska prije ulaska u apartman. Svaki put kada počiste bungalov, napune gel i dodaju svježeg voća pa ti je ono, uz gel uvijek dostupno, kao i voda. Gel ti toliko ugodno ohladi kožu, a brzo se upije. Želatinaste je strukture, bez boje, blagog i ugodnog mirisa, a takvo nešto slično nisam još pronašla na našem tržištu. Trebalo je pitati za recept!

Plaža i priroda

Nažalost fotografije ne mogu dočarati svu ljepotu jer je puno ljepše. Jednostavno ne možeš uloviti tako dobar kadar kojim bi dočarao prirodu, okolicu i dokolicu. Pijesak je sitan i bijel, a more toplo, kristalno plavo i čisto. Noćne temperature su kao i dnevne, a takva je i temperatura mora. Ukoliko vjetar i valovi donesu ostatke biljaka, zaposlenici očiste obalu. Palme i drveće se protežu kroz cijeli otok, cvjetići su posvuda, a o svemu tomu također brinu zaposlenici koji čitave dane provode uređujući prirodu i brinući o njoj.

Pa ti je tako jedini oprez na tom otoku da ti ne padne kokos na glavu, iako se oni brinu da ga uberu prije no što padne. Pjev ptica je poseban, a osim pjeva tu je i neko vrištanje koje je možda pokušaj pjeva? Najčešće možeš vidjeti pticu Kanbili, a prepoznat ćeš je po njezinim jako dugim nogama i "velikim stopalima" – totalno ne proporcionalno ostatku tijela.

U sumrak možeš čuti šišmiše koji su jako veliki. Na plaži se nađu mali račići, a u plićaku plivaju morski psi. Mali su, ponekad plivaju sami, a ponekad u skupinama i to po plićaku. Navodno mlađi morski psi preferiraju plitke, pješčane ravnice, a oni stariji voli biti oko rubova grebena. Prepoznatljivi su što na vrhu peraje imaju crnu pjegu. Kažu da ne grizu. Iz resorta su mi objasnili kako njih ignoriraju: ''Ako mi ne diramo njih, pretpostavka je da ni oni neće nas'' pa tako peseki slobodno plivaju i ne grizu ljude. Ne, nisu vegetarijanci – svaki dan u 18:30 po njihovom vremenu je hranjenje morskih pasa u Sunset baru. Tako im se baca puno svježe tune i ostalih poslastice te se oni najedu. Znaju na sat (ili namjeste alarm) pa tako svaki dan dođu 15 minuta prije na to mjesto i strpljivo čekaju. Morski pas mi nikada nije došao dok sam se kupala, mislim da bih umrla od straha da se stvorio dok sam bila u moru, no nekako o tome nisam ni razmišljala. U jednoj noćnoj šetnji po žalu, morski pas je plivao samo tri metra od mene pa je tako ta šetnja za tu večer tada završila. Jedan dan je na pola sata padala kiša, a iako ne volim kišu, na ovom mjestu su šetnja i kupanje uz kišu neprocjenjivi – topla, tropska kiša!

