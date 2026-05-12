Monika Mihajlović rodila djevojčicu: 'Ostvarile smo naš mali dogovor'

Glumica Monika Mihajlović koja je srca gledatelja osvojila kao Davorka u omiljenoj RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti' podijelila je s pratiteljima najsretniju vijest. Na svom je Instagramu objavila da je rodila prvo dijete, djevojčicu, a emotivna objava dirnula je njezine brojne obožavatelje

Uz fotografije koje prikazuju prve trenutke povezanosti, Monika Mihajlović napisala je dirljivu poruku svojoj kćerkici. “Neopisiva sreća je držati ovu malenu ručicu u svojoj”, započela je glumica u opisu. Otkrila je i kako su ona i njezina novorođena kći imale poseban dogovor. “Uspjele smo! Ostvarile smo naš mali interni dogovor da će biti punokrvna svibanjska ‘bikica’ unatoč svim okolnostima! Upornost i tvrdoglavost se ponekad ipak isplate”, napisala je ponosna majka, referirajući se na horoskopski znak svoje tek rođene djevojčice.

Novo poglavlje u životu

Ovo je prvo dijete 34-godišnje zagrebačke glumicu i njezinog supruga, neurokirurga Antu Rotima, s kojim je u braku od lipnja 2025. godine. Mihajlović, poznata po ulogama u RTL-ovim serijama “Sjene prošlosti” i “Tajne”, ranije je u intervjuima govorila kako ju je trudnoća potaknula da uspori svoj aktivni profesionalni tempo, koji je uključivao snimanja, kazališne predstave i sinkronizacije. Glumica, koja je u prošlosti otvoreno govorila i o svojoj dijagnozi blagog oblika multiple skleroze, sada ulazi u novo i sretno životno razdoblje.

Ispod objave odmah su se počele nizati čestitke kolega i pratitelja. “Čestitke od srca draga Monika, drago mi je zbog tebe da si postala majka”, napisala je jedna pratiteljica. “Čestitam.. Želim joj sretno i bezbrižno djetinjstvo”, dodala je druga, a poruke podrške i ljubavi nastavile su pristizati.