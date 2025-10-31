Glumica se videom oprostila od uloge Davorke iz 'Sjena prošlosti': 'Šteta što je kraj, bili ste sjajni'

Obožavatelji su objavu Davorke iz 'Sjena prošlosti' dočekali s dozom tuge zbog kraja serije, ali i s brojnim pohvalama za njezinu izvedbu

Popularna hrvatska glumica Monika Mihajlović emotivnom objavom na Instagramu oprostila se od serije 'Sjene prošlosti', čija je posljednja epizoda u četvrtak emitirana na RTL-u. Monika, koja je u seriji glumila Davorku, Olginu asistenticu, podijelila je video snimljen na zadnji dan snimanja, izazvavši brojne reakcije svojih pratitelja koji su s njom pratili uzbudljivu radnju.

U videu se Monika s osmijehom na licu javlja s praznog seta serije, zahvaljujući gledateljima na vjernosti i podršci.

"Snimila sam ovo na dan moje zadnje klape ali nisam nikada objavila. Pa evo, sada umjesto 'pala je zadnja klapa' mogu reći 'pala je zadnja epizoda'", napisala je glumica. U opisu je dodala: "Bilo je lijepo, bilo je zabavno, a ponekad i emotivno, bilo je izazovno, ali i napravljeno s puno ljubavi."

Završetak serije za Moniku označava kraj važnog poglavlja. Uloga Davorke bila je njezina prva pozitivna u karijeri, nakon niza upečatljivih interpretacija "zločestih djevojaka", te je brzo osvojila simpatije gledatelja. Glumica je posebno zaintrigirala pratitelje najavom novih početaka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Hvala svima, a sada u nove pobjede!! Za neke i potpuno drugačije od svih ostalih", napisala je zagonetno. Mnogi se pitaju odnosi li se to na nove profesionalne izazove ili na privatni život, s obzirom na to da se u lipnju ove godine udala za liječnika Antu Rotima.

Obožavatelji su objavu dočekali s dozom tuge zbog kraja serije, ali i s brojnim pohvalama za njezinu izvedbu. U komentarima su mnogi izrazili žaljenje što više neće pratiti omiljene likove.

"Nedostajat će nam serija, a pogotovo vaša Davorka", "Odlična uloga, baš ste unijeli toplinu u seriju" i "Šteta što je kraj, bili ste sjajni", samo su neke od poruka koje su joj uputili vjerni gledatelji.