Glumica se videom oprostila od uloge Davorke iz 'Sjena prošlosti': 'Šteta što je kraj, bili ste sjajni'
Popularna hrvatska glumica Monika Mihajlović emotivnom objavom na Instagramu oprostila se od serije 'Sjene prošlosti', čija je posljednja epizoda u četvrtak emitirana na RTL-u. Monika, koja je u seriji glumila Davorku, Olginu asistenticu, podijelila je video snimljen na zadnji dan snimanja, izazvavši brojne reakcije svojih pratitelja koji su s njom pratili uzbudljivu radnju.
U videu se Monika s osmijehom na licu javlja s praznog seta serije, zahvaljujući gledateljima na vjernosti i podršci.
"Snimila sam ovo na dan moje zadnje klape ali nisam nikada objavila. Pa evo, sada umjesto 'pala je zadnja klapa' mogu reći 'pala je zadnja epizoda'", napisala je glumica. U opisu je dodala: "Bilo je lijepo, bilo je zabavno, a ponekad i emotivno, bilo je izazovno, ali i napravljeno s puno ljubavi."
Završetak serije za Moniku označava kraj važnog poglavlja. Uloga Davorke bila je njezina prva pozitivna u karijeri, nakon niza upečatljivih interpretacija "zločestih djevojaka", te je brzo osvojila simpatije gledatelja. Glumica je posebno zaintrigirala pratitelje najavom novih početaka.
"Hvala svima, a sada u nove pobjede!! Za neke i potpuno drugačije od svih ostalih", napisala je zagonetno. Mnogi se pitaju odnosi li se to na nove profesionalne izazove ili na privatni život, s obzirom na to da se u lipnju ove godine udala za liječnika Antu Rotima.
Obožavatelji su objavu dočekali s dozom tuge zbog kraja serije, ali i s brojnim pohvalama za njezinu izvedbu. U komentarima su mnogi izrazili žaljenje što više neće pratiti omiljene likove.
"Nedostajat će nam serija, a pogotovo vaša Davorka", "Odlična uloga, baš ste unijeli toplinu u seriju" i "Šteta što je kraj, bili ste sjajni", samo su neke od poruka koje su joj uputili vjerni gledatelji.