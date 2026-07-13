Mnogi rade ovu grešku i time sprječavaju svoje biljke da cvjetaju cijelo ljeto

Stručnjak za vrtove Michael Griffiths objasnio je zašto mnogim vrtlarima amaterima biljke cvjetaju samo jednom godišnje umjesto da ih uveseljavaju novim cvjetovima tijekom cijele sezone

Vrt prepun boja san je svakog vrtlara, no često se događa da raskošna cvatnja s početka ljeta postupno jenjava. Iako za to može postojati više razloga, od nedostatka hranjivih tvari do krivog položaja, stručnjak za vrtlarstvo upozorava da je najčešći krivac jedna vrlo jednostavna, ali i ključna pogreška u održavanju koju mnogi rade, a da toga nisu ni svjesni.

Najčešća pogreška koju gotovo svi rade

Stručnjak za vrtlarenje Michael Griffiths, koji na TikToku objavljuje pod imenom @themichaelgriffiths, u videu koji je postao viralan objasnio je zašto mnogim vrtlarima amaterima biljke cvjetaju samo jednom godišnje umjesto da ih uveseljavaju novim cvjetovima tijekom cijele sezone. Problem, kako kaže, leži u pogrešnom shvaćanju uklanjanja ocvalih cvjetova.

"Pogrešno uklanjate ocvale cvjetove - evo greške koju gotovo svi rade. Čupanje mrtvih latica nije ispravan postupak i neće vam donijeti više cvjetova", ističe Griffiths. Mnogi, naime, misle da je dovoljno prstima otkinuti uvenule latice kako bi biljka izgledala urednije, no time se ne postiže željeni cilj poticanja nove cvatnje.

♬ original sound - themichaelgriffiths @themichaelgriffiths You’ve been deadheading wrong 🌸 here’s the mistake almost everyone makes 👇 Pulling the dead petals off isn’t deadheading — and it won’t give you more flowers. The bit that matters is behind the flower: that little swelling is where the seed forms. Leave it, and the plant keeps feeding the seed instead of making new blooms. ✂️ Snip the WHOLE head — back to just above a leaf or bud. That’s what keeps them coming. Be honest… have you been guilty of this? 👇 #gardentok

Ključ je u dijelu koji ostaje na biljci

Griffiths objašnjava da se najvažniji dio nalazi odmah iza latica. Riječ je o malom zadebljanju u kojem se nakon oplodnje formira sjeme. Ako taj dio ostane na biljci, ona dobiva signal da je ispunila svoj biološki zadatak razmnožavanja. Svu svoju energiju tada usmjerava na stvaranje i hranjenje sjemena, umjesto na proizvodnju novih cvjetnih pupova.

"Odsijecite cijelu cvjetnu glavicu, sve do prvog lista ili pupa koji se nalazi ispod nje. To je ono što potiče stalnu i bogatu cvatnju", savjetuje Griffiths. Uklanjanjem cijele cvjetne glavice prije nego što se sjeme počne formirati, biljku zapravo "varate" i tjerate je da ponovno pokuša stvoriti cvjetove kako bi osigurala potomstvo.

Ispravna tehnika i savjeti stručnjaka

S ovim se slaže i ugledno britansko Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS), koje naglašava da je redovito i pravilno uklanjanje ocvalih cvjetova ključno za produljenje sezone. Prema njihovim preporukama, ocvale cvjetove treba ukloniti čim počnu izgledati neuredno. Kod nekih brzorastućih ljetnica to može značiti svakodnevni posao, dok je kod mnogih trajnica dovoljno posvetiti im pažnju jednom tjedno.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da jednostavna pogreška može spriječiti ponovnu cvatnju i da ne treba paničariti ako ne stignete obaviti posao na vrijeme. Kašnjenje od nekoliko dana, pa čak i tjedan dana, vjerojatno neće značajno utjecati na konačni rezultat. Za uklanjanje je najbolje koristiti oštre vrtlarske škare ili jednostavno prstima odrezati stabljiku cvijeta neposredno iznad prvog seta zdravih listova.

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Biljke koje možete ostaviti na miru

Ipak, važno je znati da ovaj tretman nije potreban svim biljkama. Postoje vrste kod kojih je ostavljanje ocvalih cvjetova čak i poželjno. Primjerice, biljke koje uzgajate zbog sjemenki za ptice, poput rudbekije, različaka i suncokreta, treba ostaviti da dovrše svoj ciklus. Isto vrijedi i za one koje nakon cvatnje razvijaju ukrasne plodove ili bobice, kao što su mnoge vrste ruža koje formiraju atraktivan šipak, te viburnumi i amelanchieri.

Također, biljke s iznimno dekorativnim sjemenskim glavicama, poput crnog kima (Nigella), judinog srebrnjaka (Lunaria annua) ili kineskog lampiona (Physalis alkekengi), puno su zanimljivije ako ih se pusti da stvore sjeme. Kod nekih vrsta koje cvjetaju toliko obilno da bi uklanjanje cvjetova bilo nepraktično, poput suručice (Spiraea) ili mnogih astera, ovaj se korak preskače. Naravno, ne diraju se ni teško dostupne penjačice ili biljke s kojih želite sakupiti sjeme za sljedeću sezonu.

U svijetu vrtlarstva sve su popularniji i trendovi koji teže manjem održavanju. Tako postoje sorte, primjerice neke vrste pelargonija, koje se "same čiste", što znači da same odbacuju ocvale cvjetove i odmah proizvode nove. Ovaj trend odgovara modernom načinu života gdje vlasnici vrtova traže lijepe, ali manje zahtjevne biljke. Stoga, prije nego što se uhvatite posla, informirajte se o potrebama svake pojedine biljke u vašem vrtu.

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