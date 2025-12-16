Mjesto gdje Advent postaje čarolija: Mjesečev vrt vraća romantiku Gornjem gradu

Ako tražiš adventski doživljaj koji spaja umjetnost, romantiku i duh grada - Strossmayerovo šetalište je ovog adventa mjesto koje nipošto ne smiješ propustiti. Obnovljeno šetalište iznad grada, daleko od vreve i buke, ove je godine dobilo sasvim novo lice i postalo dom jedne od najljepših adventskih priča Zagreba: Mjesečevog vrta.

Pod tisućama lampica i svjetlucavih krošnji, umjetničke instalacije hrvatskih umjetnika mlađe generacije – Mateja Vukovića, Tomislava Hršaka i Jelene Petric - pretvorile su šetnicu u romantičnu otvorenu galeriju pod zvijezdama. Svaki detalj pažljivo je osmišljen kako bi poštovao povijesni kontekst lokacije, a prostorni koncept ovogodišnjeg postava potpisuje Umjetnost za grad pod umjetničkim vodstvom Ane Mikin.

Mjesečev vrt nije mjesto kroz koje se samo prolazi - to je prostor u kojem se zastaje, uživa i stvara uspomene. Ovdje možeš sjesti na Mjesec, zakoračiti u svijet Mjesečevog cvijeća, pogledati prema svjetlucavom nebu iznad grada i, barem na trenutak, poželjeti nešto samo za sebe. Upravo ta tiha čarolija čini ga jednim od najposebnijih punktova ovogodišnjeg Adventa Zagreb.

Mjesečev vrt dio je službenog programa Adventa Zagreb, koji se održava u organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba i u suradnji s Gradom Zagrebom, a može ga se posjetiti sve do 7. siječnja 2026.