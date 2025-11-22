Mirjana Mikulec otkriva kako kreirati savršenu dječju sobu s namještajem po mjeri

Ovaj prostor dokazuje da namještaj po mjeri nije samo estetski izbor, već i ključ za dugotrajnu organizaciju i prilagodbu prostoru u kojem djeca rastu

Uređenje dječje sobe često predstavlja izazov jer je potrebno uskladiti funkcionalnost s kreativnošću. Na kraju, riječ je o prostoru u kojem djeca provode mnogo vremena – igrajući se, učeći i spavajući.

Dječje sobe koje ćemo vam prikazati smještene su u moderno uređenoj kući čiji je cijeli projekt potpisao studio Mirjane Mikulec. Jedan od najsvjetlijih primjera u ovom prostoru je zrcalni dizajn sobe za dječake, koji je osmišljen kako bi se stvorila dva jednako uređena prostora, uz male razlike u detaljima.

Zrcalni projekt sobe omogućava da se dvije prostorije po potrebi odvoje pomoću pivot vrata, čime dječaci mogu imati privatnost. Međutim, vrata će biti postavljena tek nekoliko godina kasnije, kada dječaci odraste i zahtijevaju više privatnosti.

"Uređenje dječje sobe zahtijeva pažljivo osmišljavanje prostora koji će istodobno biti funkcionalan, siguran i poticajan za igru i učenje. Ova moderno uređena dječja soba savršen je primjer koliko namještaj po mjeri može unaprijediti funkcionalnost i estetiku prostora. Simetričan raspored kreveta, ormara i radnih stolova omogućava da dvoje djece da dijele sobu, a da pritom svatko ima svoj jasno definiran kutak", ističe Mirjana Mikulec.

Centralno postavljeni radni stolovi s pregradom osiguravaju privatnost i koncentraciju, dok ugrađeni ormari i police maksimalno koriste vertikalni prostor. Plavi i bijeli tonovi daju osjećaj svježine, dok detalji poput ugrađenih rasvjetnih tijela i personaliziranih dodataka stvaraju ugodnu i poticajnu atmosferu.

Ovaj prostor dokazuje da namještaj po mjeri nije samo estetski izbor, već i ključ za dugotrajnu organizaciju i prilagodbu prostoru u kojem djeca rastu.

Soba za djevojčicu u istom je dizajnu, ali prostorijom prevladava druga boja.

“Boje u dječjim sobama su svakako dobrodošle. Iako ih klijenti češće biraju za detalje koje je lako promijeniti, ne morate se bojati upotrijebiti ih i na osnovnim komadima namještaja. Ako odaberete dobre nijanse, one mogu funkcionirati dugi niz godina kroz koje ćete promjenom dekoracija i manjih komada namještaja dobiti izgled prikladan dobi djeteta”, savjetuje dizajnerica.

