Ikona performansa bliže nego ikad: Marina Abramović u Beču i Ljubljani

Jedna od najutjecajnijih i najradikalnijih umjetnica našeg doba, Marina Abramović, poznata i kao "baka umjetnosti performansa", ove zime je u središtu kulturne pozornosti regije s dvije monumentalne izložbe. Bečka Albertina Modern i ljubljanska Galerija Cukrarna postale su pozornica za sveobuhvatan uvid u njezino pedesetogodišnje stvaralaštvo koje je trajno redefiniralo granice umjetnosti, istražujući teme izdržljivosti, svijesti i odnosa između umjetnika i publike. Ove izložbe pružaju rijetku priliku za dubinski uron u opus koji je pomicao granice fizičkog i mentalnog, te ispisao neka od najvažnijih poglavlja suvremene umjetnosti.

Beč: Pet desetljeća transformacije tijela i duha

Albertina Modern u Beču domaćin je prve velike austrijske retrospektive Marine Abramović, koja će biti otvorena do 1. ožujka 2026. godine. Izložba nudi sveobuhvatan pregled njezine karijere, od ranih konceptualnih radova i performansa nastalih u Beogradu tijekom sedamdesetih godina, preko legendarne suradnje s umjetničkim i životnim partnerom Ulayem, pa sve do recentnih skulpturalnih i video radova.

Profimedia

Postav je osmišljen u uskoj suradnji sa samom umjetnicom, a organiziran je u tematske cjeline posvećene ključnim motivima njezina opusa: participaciji publike, komunizmu, tjelesnim granicama, energiji prirode i duhovnom prosvjetljenju. Posjetitelji mogu vidjeti dokumentaciju kultnih djela poput Balkan Baroque, za koji je 1997. godine nagrađena Zlatnim lavom na Venecijanskom bijenalu, te djela The Artist Is Present, performansa iz 2010. koji ju je proslavio diljem svijeta. Posebnost bečke izložbe su svakodnevne žive rekonstrukcije četiriju njezinih povijesnih performansa: Imponderabilia, Luminosity, Nude With Skeleton te Art Must Be Beautiful – Artist Must Be Beautiful. Te će radove izvoditi performeri koje je umjetnica osobno podučila, nudeći publici neposredno i intenzivno iskustvo njezine umjetnosti. Cijena ulaznice iznosi 17,90 €, a organizirani su i posebni večernji termini za posjet izvan redovnog radnog vremena.

Ljubljana: Intimni portret ljubavi i umjetnosti

Istovremeno, ljubljanska Galerija Cukrarna do 3. svibnja 2026. predstavlja izložbu "ART VITAL – 12 godina Ulay/Marina Abramović". Ovaj postav, za razliku od bečke retrospektive, usredotočen je isključivo na dvanaestogodišnju umjetničku i životnu suradnju s njemačkim umjetnikom Ulayem, koja je trajala od 1976. do 1988. godine. Izložba nudi dosad najopsežniji uvid u njihov zajednički rad, koji je bio ključan za razvoj umjetnosti performansa.

Profimedia

Kustosi su dobili neograničen pristup privatnim arhivima oboje umjetnika, što je rezultiralo izložbom koja nadilazi puku dokumentaciju. U središtu postava nalazi se njihov stari crni Citroënov kombi, koji im je pet godina služio kao dom tijekom nomadskog života po Europi. Izloženi su i privatni dnevnici, pisma, nikad viđene fotografije i audiozapisi koji otkrivaju intimnu dinamiku njihova odnosa. "Bio je divan, karizmatičan, zanimljiv, seksi i kompliciran. Naš život bio je pun uspona i padova", izjavila je Abramović o Ulayu, koji je posljednje godine života proveo upravo u Ljubljani. Bilo je to, kako kaže, vrijeme "nevjerojatne slobode i nevjerojatnog siromaštva", u kojem su stvarali beskompromisnu umjetnost, ne mareći za tržište.

Profimedia

Dvije izložbe, iako različite u fokusu, zajedno stvaraju cjelovitu sliku jedne od najvažnijih umjetničkih karijera današnjice. Dok Beč slavi cjelokupni opus i evoluciju Marine Abramović kao solo umjetnice, Ljubljana pruža dubok i emotivan uvid u formativno razdoblje njezina stvaralaštva i neraskidivu vezu s Ulayem. Za ljubitelje suvremene umjetnosti, ovo je jedinstvena prilika da dožive sirovu snagu i transformativni potencijal umjetnosti koja i danas postavlja pitanja o granicama ljudske izdržljivosti, empatije i duhovnosti.