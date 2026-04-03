Kupujete li djeci poklone za Uskrs? Pitali smo čitateljice, odgovori su otkrili preslatku tradiciju

Rasprava na našoj Facebook stranici je pokazala kako ne postoji univerzalan odgovor – svaka obitelj gradi vlastite uskrsne tradicije. Bilo da se odlučite za poklone ili ne, jedno je sigurno: najvažnije je vrijeme provedeno s najbližima i stvaranje lijepih uspomena

Uskrs je vrijeme obiteljskog okupljanja, tradicije i veselja, a mnogima i prilika za darivanje najmlađih. No, koliko su pokloni zapravo važan dio najvećeg kršćanskog blagdana? Čitateljice portala Žena.hr podijelile su svoja mišljenja i iskustva, a odgovori su pokazali da se navike i stavovi razlikuju.

Za neke je Uskrs nezamisliv bez malih iznenađenja za djecu. Ističu kako su simbolični pokloni, poput čokoladnih jaja, plišanaca ili sitnica, način da se dodatno razveseli blagdanska atmosfera. "Uvijek kupim nešto sitno, više kao znak pažnje nego pravi poklon“, jedna je od češćih reakcija.

S druge strane, dio čitateljica naglašava kako Uskrs ne bi trebao imati komercijalan duh ili da u njihovoj obitelji nikada nije bilo poklona. "Ne, kod mene nije običaj. Nikada nisam za Uskrs dobila poklon", napisala je Jasna Karabaic. Vanessa Mariposa dodaje "Ne, nismo ni ja ni brat dobivali niti oni. Nikad nisam ni čula za poklone za Uskrs. Sakrijem im pisanice po vrtu i imam dvije plastične u koje sakrijem par kovanica jer je tako nama moj djed. Ne znam zašto nam je on tako iskreno al je sad uspomena na njega".

Zanimljivo je i to da mnoge pokušavaju pronaći ravnotežu – darivanje postoji, ali u umjerenoj i simboličnoj mjeri. Najčešće se biraju slatkiši ili male sitnice koje ne stvaraju pritisak ni na roditelje ni na djecu. "Poklone ne, ali kupim uskrsne slatkiše (zeka jaja...), koje sakrijem i onda radimo uskršnju potragu kroz igru i rješavanjem zagonetki tražimo skrivenu uskršnju košaru", iskreno je rekla Zrinka Jurković. "Da. Darivala sam ih u gnijezdo, slatkišima, jajima i nekom novom odjećom kao simbolikom - Uskrs je blagdan novog ruva i novog kruva", isto razmišljanje ima i Ivana Selec.

Valerija Mlinarić sa svojom djecom uživa u otkrivanju dvorišta "kupimo čokoladna jaja koja skrivamo po dvorištu, a djeca traže".

Gnijezda za Uskrs

Većina naših čitateljica ističe da imaju omiljenu uskrsnu tradiciju, rade uskrsna gnijezda. Marija Maya kaže "od pamtivijeka se prave gnijezda za Uskrs i zeko nosi poklone...". Olivera Adzidovic dodaje: "Djeca su radila gnijezdo od trave i cvijeća, a ujutro bi nalazili slatkiše, čokoladna jaja i zeca, nije ništa spektakularno, ali je djeci velika radost. Dok sam bila ja malena bio je običaj dobiti i novu odjeću i obuću, nekad nismo imali shopping centre i odjeća se kupovala pred školu i za Uskrs i Božić ne kao sad kad ti padne na pamet."

Maja Perak također je odgovorila potvrdno na naše pitanje. "U gnijezdo slatkiši i pokloni. Kao dijete sam radila gnijezdo i sada ga moje dijete radi."

"Pravimo gnijezdo od čokoladnih jajašaca i zečeka i stavim im paketić slatkiša", objasnila je i Ružica Mihić.