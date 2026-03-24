Kultna IKEA 'donut' lampa dobila je novo ruho: Pametnija, svestranija i dostupna u novoj boji

Jedan od najprepoznatljivijih komada iz IKEA ponude vraća se u osvježenom izdanju koje spaja poznati dizajn s modernim funkcionalnostima. Kultna 'donut' lampa sada dolazi u novoj boji te s unaprijeđenim mogućnostima koje je čine još praktičnijim i svestranijim dodatkom svakom interijeru

Kada se prije nešto više od tri godine pojavila u sklopu suradnje IKEA-e i cijenjene nizozemske dizajnerice Sabine Marcelis, lampa VARMBLIXT gotovo je preko noći postala dizajnerski fenomen. Njezin jedinstveni, zaobljeni oblik, koji joj je priskrbio simpatičan nadimak "donut" lampa (jer izgledom podsjeća na krafnu), i karakteristična, topla narančasta svjetlost pretvorili su je u jedan od najprepoznatljivijih i najtraženijih komada. Postala je viralni hit, komad koji se nije kupovao samo zbog funkcije, već i zbog snažnog estetskog dojma koji ostavlja u prostoru. Sada, na radost mnogih ljubitelja dizajna, ova ikona modernog interijera dobila je svoju evoluciju. IKEA je predstavila novu, pametnu verziju u mat bijeloj boji, koja donosi potpuno novu dimenziju personalizacije i atmosfere.

Evolucija dizajna: od sjaja do unutarnjeg sjaja

Originalna VARMBLIXT lampa osvojila je svijet svojim sjajnim staklom boje jantara, koje je stvaralo topao i gotovo skulpturalan ugođaj. Nova verzija, premda zadržava identičan i prepoznatljiv oblik, nudi potpuno drugačije iskustvo. Izrađena je od mat bijelog stakla, a ta promjena nije samo estetska, već i filozofska. Kako je objasnila i sama dizajnerica Sabine Marcelis, čiji je rad duboko isprepleten s istraživanjem svjetla, stakla i smole, cilj je bio stvoriti drugačiji doživljaj. "U originalnoj verziji, vanjsko svjetlo igralo se na sjajnoj površini i predivno se odbijalo od nje. Ono što ovu novu verziju čini toliko drugačijom jest to što mat završni sloj dopušta svjetlosti da nježno zrači iznutra. To je prirodna, tehnička evolucija načina na koji se svjetlost može doživjeti", izjavila je Marcelis. Time je fokus prebačen s vanjskog odsjaja na unutarnji, suptilniji sjaj koji mijenja boju iznutra i stvara mekšu, raspršeniju svjetlost.

Pametne značajke za moderno doba

Najveća novost, osim boje, krije se u njezinoj unutrašnjosti. Nova VARMBLIXT lampa pametni je uređaj koji korisnicima nudi dosad neviđenu razinu kontrole. Dolazi s daljinskim upravljačem BILRESA koji omogućuje jednostavan odabir između dvanaest unaprijed postavljenih boja. Paleta se kreće od različitih temperatura bijelog svjetla, preko toplih jantarnih i crvenih tonova, do nježno ružičaste, hladne lavande i tirkizne. Dizajnerica je poseban naglasak stavila na glatke i postupne prijelaze između boja, stvarajući tako fluidno i ugodno iskustvo bez naglih promjena koje bi narušile atmosferu.

Za one koji žele još više, povezivanjem lampe na IKEA DIRIGERA hub i korištenjem aplikacije IKEA Home Smart otključava se puni potencijal s pristupom do više od četrdeset različitih nijansi boja i potpunom kontrolom jačine svjetla. Uz to, lampa podržava Matter standard, što znači da se bez problema može integrirati u postojeće pametne sustave poput Apple Home, Google Home ili Amazon Alexa, omogućujući glasovne naredbe i sinkronizaciju s drugim uređajima u domu.

#homedecor #desksetup #nerdlife #aestheticvibes ♬ Originalton - dan_scope @dan_scope Run to IKEA! 🏃‍♂️ The new version of the viral Varmblixt donut lamp is finally here. It’s still the Sabine Marcelis collab, but now it has color-changing LEDs, a remote, and full smart home integration. No more DIY tape mods needed to get the right color. 🙌 @IKEA Austria #cozygaming

Globalni fenomen sada i kod nas

Službeno predstavljena na prestižnom sajmu potrošačke elektronike CES 2026 u Las Vegasu, gdje se IKEA pojavila prvi put, nova lampa izazvala je veliko zanimanje. Njezin prethodnik postavio je visoka očekivanja; u SAD-u se, primjerice, prodavala jedna VARMBLIXT lampa svakih pet minuta, čime je postala globalno najprodavaniji IKEA-in rasvjetni proizvod.

Dobra vijest za sve domaće zaljubljenike u dizajn jest da je nova bijela verzija stigla i u hrvatske trgovine. Prodaje se po cijeni od 49,99 eura, a važno je napomenuti da originalna, kultna narančasta verzija i dalje ostaje dio stalne ponude. S obzirom na spoj bezvremenskog dizajna, napredne tehnologije i pristupačne cijene, nema sumnje da će i pametna bijela "donut" lampa brzo pronaći put do brojnih interijera i postati novi hit komad na društvenim mrežama.