Konjički spektakl i bogat popratni sadržaj uz besplatan ulaz za sve

Lipanjski turnir ove godine slavi svoje 70. izdanje i smatra se drugim najstarijim sportskim natjecanjem u Hrvatskoj, odmah nakon Memorijala Borisa Hanžekovića

Hrvatski konjički savez uspješno nastavlja s realizacijom svojih najvažnijih ciljeva - pružiti potporu organizatorima nacionalnih natjecanja i podršku vrhunskim sportašima na međunarodnoj sceni. Važna vijest je povratak velikog međunarodnog natjecanja u Zagreb - Svjetskog kupa u preponskom jahanju koje će se održati od 11. – 14. lipnja na zagrebačkom Hipodromu, a čija je organizacija dodijeljena Zagrebačkom konjičkom savezu.

Od 11. – 14. lipnja u sklopu Lipanjskog turnira na zagrebačkom Hipodromu održat će se međunarodno natjecanje iz serije FEI World Cup pod okriljem Međunarodne konjičke federacije (FEI). Ovim važnim sportskim događajem Zagreb se ponovno upisuje u kalendar najvišeg ranga međunarodnih natjecanja, a tijekom četiri dana ugostiti će više od 250 natjecateljskih parova iz 15-ak zemalja.

„Zagrebački konjički savez na čelu s predsjednikom Damirom Djelmićem uložio je iznimne napore u pripreme ovog vrhunskog konjičkog natjecanja i potvrdio spremnost i sposobnost naših nacionalnih organizatora da realiziraju doista zahtjevne turnire. Raduje nas dolazak brojnih stranih natjecatelja, ali ponajviše će nas razveseliti dobar plasman domaćih jahača kojem se s razlogom nadamo.“ – kaže predsjednica HKS-a Zdravka Poljaković Skurić.

70. izdanje – uzbudljiva natjecanja, bogat popratni sadržaj i besplatan ulaz

Preponsko jahanje je olimpijska disciplina i jedna je od najatraktivnijih konjičkih disciplina u kojoj jahač i konj zajedno prolaze stazu s nizom prepona različitih visina. Cilj je prijeći stazu bez rušenja prepona i u što kraćem vremenu pa ova disciplina zahtijeva iznimnu povezanost jahača i konja, preciznost, fokusiranost i vrhunsku sportsku pripremljenost.

Lipanjski turnir ove godine slavi svoje 70. izdanje i smatra se drugim najstarijim sportskim natjecanjem u Hrvatskoj, odmah nakon Memorijala Borisa Hanžekovića. Osim što čuva tradiciju i okuplja vrhunske domaće i međunarodne sportaše, Lipanjski turnir promiče konjički sport i kulturu jahanja te potiče razvoj mladih jahača. Natjecateljski program Lipanjskog turnira obuhvaća niz međunarodnih utakmica različitih kategorija, a središnji sportski događaj je Grand Prix utakmica za Pehar Grada Zagreba koji će se održati u nedjelju 14. lipnja.

Zagrebački konjički savez na Lipanjskom turniru uz sportski program priprema i bogat popratni sadržaj koji će oduševiti posjetitelje, a osobito djecu koja će uživati u predstavama, tematskom parku, jahanju, druženju s vatrogascima i još mnogo toga. Neće izostati ni bogata gastronomska ponuda, a ulaz je tijekom sva četiri dana besplatan.

Zagrebački konjički savez

Ulaganje u budućnost konjičkog sporta i povratak višeboja

Fokus HKS-a ostaje na razvoju mladih sportaša, unapređenju infrastrukture, širenju edukacijskih programa za jahače i trenere i jačanju međunarodne suradnje. Hrvatski konjički savez nastavit će ulagati u kvalitetu, sigurnost i vidljivost konjičkog sporta, s ciljem daljnjeg rasta i novih sportskih uspjeha.

Jedan od važnih projekata koje HKS provodi ove godine je izrada osam vrlo specifičnih novih prepona s ciljem reaktivacije jedne od najzahtjevnijih konjičkih disciplina - višeboja. Povratak ove atraktivne discipline rezultat je ponajprije želje natjecatelja, a potom i podrške Međunarodne konjičke federacije koja će u sklopu programa solidarnosti osigurati edukacijsku i stručnu pomoć. Prepone će inicijalno biti postavljene na zagrebačkom Hipodromu čime taj sportski objekt dobiva novu dimenziju i značaj kao jedina lokacija za održavanje natjecanja u višeboju koji obuhvaća preponsko, dresurno i terensko jahanje. Osim što će biti izrađene prema najstrožim međunarodnim kriterijima koji su jamstvo sigurnosti jahača i konja na natjecanjima, nove prepone bit će iznimno privlačne i za vidljivost potencijalnih sponzora.

HKS planira uložiti napore i u promociju kako bi se povećao broj posjetitelja na natjecanjima i privukao interes sponzora koji prepoznaju važnost i isplativost ulaganja u sport. Harmonična i neraskidiva veza čovjeka i konja koja prožima sve discipline ovog jedinstvenog sporta nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a Hrvatska ima veliki potencijal za rast i razvoj konjičkog sporta. HKS poziva sve ljubitelje konja i konjičkog sporta da prate natjecanja, podrže naše jahače i budu dio još jedne uzbudljive konjičke sezone, a više informacija potražite na https://www.konjicki-savez.hr/.