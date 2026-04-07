Konačno kreće PLACe market u Zagrebu, na Kvatrić dolaze nova poznata imena

Place Market tako i u svojoj četvrtoj sezoni nastavlja svoju misiju – oživjeti gradske tržnice i pretvoriti ih u dinamične urbane punktove gastronomije, druženja i kulture, a nova lokacija na Kvatriću otvara još jedno uzbudljivo poglavlje ove uspješne domaće gastro priče

Najomiljenije street food događanje i nacionalni projekt revitalizacije tržnica, Place Market, vraća se četvrtu godinu zaredom i ponovno pretvara tržnice u nezaobilazno mjesto susreta vrhunske gastronomije, druženja i urbane atmosfere. Posebno je zanimljiva vijest da projekt seli na novu lokaciju – tržnicu Kvatrić – gdje će se održavati tijekom renovacije tržnice Dolac, a na toj će adresi ostati nekoliko godina, dok se kultna zagrebačka tržnica ne obnovi.

Nova sezona Place Marketa, originalne noćne tržnice počinje 10. travnja, a održavat će se svakog "suhog" petka do kraja listopada, uz tradicionalnu ljetnu pauzu od kraja srpnja do kraja kolovoza. Projekt se i ove godine nastavlja u Splitu pa će splitsko izdanje Place Marketa početi krajem travnja.

I ove godine posjetitelje očekuje spoj vrhunskog street fooda, odlične glazbe i opuštene gradske atmosfere, zbog koje je Place Market i postao jedno od najposjećenijih i najomiljenijih događanja u Zagrebu.

Na Kvatrić stižu stara i dobro poznata lica s novom ponudom, ali i neka nova, izuzetno popularna imena domaće gastro scene. Među novim sudionicima ističu se Boogie Lab uz chefa Roka Nikolića, tu je i chefica Ivana Bekavac ispred Studia 201, Bold burger te Soparnik.eu, a po prvi puta se predstavlja i Tender uz cheficu Unu Šteović. Posebno uzbuđenje izaziva i premijerno predstavljanje projekta Streetfood by Tomislav Gretić, koji će po prvi put svoju street food interpretaciju predstaviti upravo na Place Marketu.

Naravno, vraćaju se i brojni favoriti publike koji su obilježili prethodne sezone: Institut za burgere by Mate Janković, Darling & Shegerts, Al Dente, Crofna, Gdje je Jura by Juraj Klepić, Rougemarin by Marin Medak, Spud Bud, Thai Thai, Cunami Sushi, Cubania s poznatim cubano sendvičima, Vinkl, Jellyfish in Space, Vedran Bošković s pizzama te Falafel Etc. Svi oni skupa zajedno ujedinjeni su u namjeri da i dalje pokazuju kako street food u Hrvatskoj zna biti gastronomski interesantan i vrijedan. Tijekom godine očekuju se i posebna gostovanja drugih hrvatskih chefova i restorana, ali i stranih chefova, što će dodatno obogatiti program i ponudu.

Nova lokacija na Kvatriću donosi i brojna iznenađenja i novosti. Posjetitelje očekuje chill zona za druženje na klupama placa, službeni Place Market merch, kao i štand s egzotičnim voćem Exotic King. Obožavatelje projekta razveselit će i razni nagradni natječaji putem društvenih mreža koji će se najavljivati u nadolazećim danima. Za osvježenje će biti zadužen Piena štand s vrhunskim mjehurićima, dok će centralni šank nuditi Heritage pelinkovac, zadarski PeTe, Madre Badessa rakije, hladni Staropramen, kao i odlične koktele – savršene za after work druženje petkom uz hranu i glazbu.

Novost ove sezone je i Kids zona, osmišljena kako bi i najmlađi posjetitelji mogli sudjelovati u programu i zabaviti se kroz različite aktivnosti, dok se roditelji opuštaju uz street food i odličnu atmosferu koju će stvarati popularni domaći DJ-evi. Organizatori nam zasad nisu htjeli otkriti baš sve što pripremaju za ovu sezonu, ali su najavili i gostovanja Place Marketa u drugim hrvatskim gradovima, među kojima će se naći Varaždin i Dubrovnik. U duhu zelene tranzicije i u suradnji s Zagrebačkim holdingom i Čistoćom nastavlja se kampanja "Zgužvaj i odvoji" koja potiče posjetitelje da smanje volumen svojeg otpada te da ga odvoje u za to namijenjene kante. Osim toga, PLACe market ove sezone uvodi sustav višekratnih čaša kako bi smanjio svoj utjecaj na okoliš i gomilanje smeća, a sve s ciljem ljepše i čišće sutrašnjice.