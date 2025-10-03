Koliko puta si se zaklela da više nećeš slušati majčine savjete – pa se uhvatila da ih ponavljaš?
MATER NOSTER, nova komedija Kazališta KNAP, prema tekstu Lucije Klarić i u režiji Borisa Kovačevića, razotkriva sve ono što nikada niste imali hrabrosti reći svojoj majci – ali sada se možete tome smijati do suza.
“Za mene je MATER NOSTER prije svega priča o obitelji bez uljepšavanja, ali i bez osude. Priča koja razumije koliko su majke i kćeri sposobne raniti se, ali i koliko su duboko povezane unatoč svemu što ih razdvaja”, kaže redatelj Boris Kovačević. Naglašava da je htio režijom podržati tu nježnu dvosmislenost: omogućiti publici da se srdačno nasmije, ali i osjeti tiho stezanje u grlu. Na sceni će se u urnebesnim transformacijama izmjenjivati Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero, koje nose cijelu priču – od prvog posla, preko roditeljskih savjeta, do života pod istim krovom.
“Ovaj projekt mi je, igrom slučaja, već treći u karijeri koji je izmaštala Lucija Klarić, pa sam bila spremna na bogatstvo materijala i raznih mogućnosti koje on pruža”, ističe Šimić.
“Osobno, najviše uživam u kreiranju različitih likova i u prostoru da im sama odredim vodeće karakteristike, a upravo u ovakvom komičnom formatu, gdje je većina likova karikirana, osjećam se potpuno u svom elementu”, dodaje.
Katarina Arbanas ukazuje na univerzalnost teme.
”Mislim da će ovo publici biti jako zanimljivo jer je problem odlaska iz obiteljskog doma ili, kako bi se reklo, od matere, zaista problem cijele generacije kojoj i ja pripadam. Priča je na trenutke izrazito smiješna, a na trenutke izrazito potresna pa mislim da će u njoj publika svakako moći prepoznati, baš kao što sam se i ja prepoznala.”
Publika će se tako prepoznati i u najsitnijim detaljima – od sitnih svađa do velikih životnih odluka, a upravo tu autentičnost daje rukopis Lucije Klarić.
“Za mene su teme poput, kao što to lijepo naziva jedan od likova u tekstu, 'transgeneracijske traume', nešto što me preokupira u mom radu na više razina i čini mi se da je ključ pronaći ono nešto čemu se možemo i smijati i plakati, i o čemu doista možemo rastvoriti važne i univerzalne rasprave, ako tražimo substancu, 'ono nešto' u humoru.“
Predstava tako progovara o generacijskim jazovima, svakodnevnim sukobima i ljubavi koja se skriva iza sitnih trzavica, a sve dobiva novu dimenziju kada u njihov svijet uđe još jedna žena sa stavom.
„Velika je stvar na veliki jubilej, a to je 70 godina Centra KNAP i 20 godina Kazališta KNAP, produkcijski iznijeti predstavu koja upravo govori o više generacija, a napravljena je tako da će sigurno biti zanimljiva svakoj generaciji. Bit će nam drago ako naši vjerni gledatelji uzmu majku pod ruku i dođu pogledati našu novu komediju, jamčimo predstavu za pamćenje!“ ističe ravnatelj Centra KNAP Igor Weidlich.
Duhovito, emotivno i bez cenzure! Pretpremijera je zakazana za petak, 24. listopada, a premijera će biti u subotu, 25. listopada u 20 sati.