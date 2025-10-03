Koliko puta si se zaklela da više nećeš slušati majčine savjete – pa se uhvatila da ih ponavljaš?

Pretpremijera je zakazana za petak, 24. listopada, a premijera će biti u subotu, 25. listopada u 20 sati

MATER NOSTER, nova komedija Kazališta KNAP, prema tekstu Lucije Klarić i u režiji Borisa Kovačevića, razotkriva sve ono što nikada niste imali hrabrosti reći svojoj majci – ali sada se možete tome smijati do suza.

“Za mene je MATER NOSTER prije svega priča o obitelji bez uljepšavanja, ali i bez osude. Priča koja razumije koliko su majke i kćeri sposobne raniti se, ali i koliko su duboko povezane unatoč svemu što ih razdvaja”, kaže redatelj Boris Kovačević. Naglašava da je htio režijom podržati tu nježnu dvosmislenost: omogućiti publici da se srdačno nasmije, ali i osjeti tiho stezanje u grlu. Na sceni će se u urnebesnim transformacijama izmjenjivati Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero, koje nose cijelu priču – od prvog posla, preko roditeljskih savjeta, do života pod istim krovom.

Ivan Mihaljević/unimedia

“Ovaj projekt mi je, igrom slučaja, već treći u karijeri koji je izmaštala Lucija Klarić, pa sam bila spremna na bogatstvo materijala i raznih mogućnosti koje on pruža”, ističe Šimić.

“Osobno, najviše uživam u kreiranju različitih likova i u prostoru da im sama odredim vodeće karakteristike, a upravo u ovakvom komičnom formatu, gdje je većina likova karikirana, osjećam se potpuno u svom elementu”, dodaje.

Katarina Arbanas ukazuje na univerzalnost teme.

Ivan Mihaljević/unimedia

”Mislim da će ovo publici biti jako zanimljivo jer je problem odlaska iz obiteljskog doma ili, kako bi se reklo, od matere, zaista problem cijele generacije kojoj i ja pripadam. Priča je na trenutke izrazito smiješna, a na trenutke izrazito potresna pa mislim da će u njoj publika svakako moći prepoznati, baš kao što sam se i ja prepoznala.”

Publika će se tako prepoznati i u najsitnijim detaljima – od sitnih svađa do velikih životnih odluka, a upravo tu autentičnost daje rukopis Lucije Klarić.

“Za mene su teme poput, kao što to lijepo naziva jedan od likova u tekstu, 'transgeneracijske traume', nešto što me preokupira u mom radu na više razina i čini mi se da je ključ pronaći ono nešto čemu se možemo i smijati i plakati, i o čemu doista možemo rastvoriti važne i univerzalne rasprave, ako tražimo substancu, 'ono nešto' u humoru.“

Ivan Mihaljević/unimedia

Predstava tako progovara o generacijskim jazovima, svakodnevnim sukobima i ljubavi koja se skriva iza sitnih trzavica, a sve dobiva novu dimenziju kada u njihov svijet uđe još jedna žena sa stavom.

„Velika je stvar na veliki jubilej, a to je 70 godina Centra KNAP i 20 godina Kazališta KNAP, produkcijski iznijeti predstavu koja upravo govori o više generacija, a napravljena je tako da će sigurno biti zanimljiva svakoj generaciji. Bit će nam drago ako naši vjerni gledatelji uzmu majku pod ruku i dođu pogledati našu novu komediju, jamčimo predstavu za pamćenje!“ ističe ravnatelj Centra KNAP Igor Weidlich.

Duhovito, emotivno i bez cenzure! Pretpremijera je zakazana za petak, 24. listopada, a premijera će biti u subotu, 25. listopada u 20 sati.