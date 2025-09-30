Kazališna jesen za najmlađe: Vodič kroz najbolje dječje predstave u Zagrebu 2025.

Vodeća gradska kazališta pripremila su sezonu prepunu mašte, smijeha i poučnih priča, nudeći savršenu priliku za obiteljske izlaske

Jesen 2025. godine donosi pravo osvježenje na zagrebačke kazališne daske, s bogatim i raznolikim programom namijenjenim najmlađoj publici. Vodeća gradska kazališta pripremila su sezonu prepunu mašte, smijeha i poučnih priča, nudeći savršenu priliku za obiteljske izlaske. Od uzbudljivih premijera koje će tek osvojiti srca mališana do povratka omiljenih klasika, zagrebačka kazališna scena ove jeseni obećava nezaboravne doživljaje za djecu svih uzrasta.

Kazališne predstave za djecu Zagreb

U nastavku donosimo pregled dječjih predstava koje se ove jeseni mogu pogledati u zagrebačkim kazalištima.

Mala scena: Premijere i čarobne priče

Kazalište Mala scena i ove jeseni potvrđuje svoju reputaciju inovativnog teatra za djecu s čak nekoliko novih naslova. Sezona donosi dvije dugoočekivane premijere koje će zasigurno potaknuti dječju maštu. Prva na rasporedu je praizvedba predstave "Zvijezda i mrak", zakazana za 12. studenog. Riječ je o toploj priči koja prati dječaka Jednog Ja, koji živi u neobičnoj zemlji bez imalo mraka. Njegova znatiželja vodi ga na putovanje u potragu za zvijezdama, tijekom kojeg otkriva ne samo čuda prirode, već i skriveno bogatstvo unutar samoga sebe.

Predblagdansko razdoblje uljepšat će premijera božićne priče "Spašavanje Djeda Božićnjaka", koja će se prvi put izvesti 28. studenog. Ova vesela avantura prati hrabru djevojčicu Ivu u misiji spašavanja Djeda Božićnjaka iz kandži zle vještice. Predstava će biti na repertoaru tijekom studenog i prosinca, nudeći idealnu dozu blagdanske čarolije. Već u rujnu, 18. u mjesecu, najmlađi vrtićanci imali su priliku pogledati pretpremijeru predstave "Sasvim obLična priča", dok će se 4. listopada na scenu vratiti i popularna repriza "Velika tvornica riječi".

Unsplash

GK Žar ptica: Inkluzivnost i priča o zajedništvu

Gradsko kazalište Žar ptica otvara novu sezonu 3. listopada premijerom predstave "Stanari u slonu", nastale prema kultnoj slikovnici Dubravka Horvatića. U režiji Hrvoja Korbara i dramatizaciji Ivane Vuković, ova predstava donosi snažnu metaforu o važnosti zajedništva i empatije. Priča prati dobroćudnog slona u kojeg se, iskorištavajući njegovu dobrotu, usele različiti stanari. S vremenom, slon postaje tek prazna ljuštura, sve dok lukavstvom ne odluči vratiti svoj mir. Predstava na suptilan način uči djecu o solidarnosti, poštovanju i brizi za druge.

Osim umjetničkog programa, Žar ptica ove jeseni donosi i jednu iznimno važnu novost. Naime, kazalište postaje prvo u Hrvatskoj koje je u potpunosti prilagođeno djeci s različitim teškoćama u razvoju. Osigurana parkirna mjesta, pristup za invalidska kolica, induktivna petlja za slabije čujuće te oznake na Brailleovom pismu samo su dio prilagodbi koje će kazališno iskustvo učiniti dostupnim svima, postavljajući tako nove standarde inkluzivnosti u kulturi.

Unsplash

Kazalište Trešnja: Klasici koje obožavamo

Za sve one koji uživaju u provjerenim hitovima, Kazalište Trešnja pripremilo je repertoar ispunjen najdražim dječjim klasicima. Listopad će biti mjesec povratka na scenu nekih od najpopularnijih naslova. Sezonu otvaraju "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" (3., 4. i 5. listopada), a slijedi ih vječna "Ježeva kućica" (10., 11. i 12. listopada). Sredinu mjeseca obilježit će avanture neponovljive "Pipi Duge Čarape" (17., 18. i 19. listopada), dok će kraj mjeseca uljepšati "Najotmjeniji div u gradu" (25. i 26. listopada) te "Tomislav i Adriana" (31. listopada).

Unsplash

Zagrebačko kazalište mladih: Predstava za promišljanje

Zagrebačko kazalište mladih (ZKM) u svom jesenskom repertoaru također nudi naslov za mlađu publiku. Predstava "U koga se uvrglo ovo dijete" igrat će 2. i 3. listopada te ponovno 14. i 15. studenog. Ova izvedba pruža priliku za zajedničko promišljanje i razgovor nakon posjeta kazalištu, spajajući zabavu s dubljim temama.

Jesen 2025. u Zagrebu nudi zaista bogat i sadržajan kazališni program za djecu. Od premijernih naslova koji tek čekaju da budu otkriveni do voljenih klasika koji iznova oduševljavaju, svaka obitelj može pronaći nešto za sebe. Posjet kazalištu nije samo zabava, već i prilika za učenje, razvoj empatije i stvaranje dragocjenih uspomena. Ne propustite ovu priliku i povedite svoje najmlađe u čarobni svijet kazališta.