Vrebaju sa svih strana: Kako prepoznati 'energetskog vampira' na poslu?

Na radnom mjestu provedemo oko 40 sati dnevno, a radiš li s više ljudi, sigurno se susrećeš s različitim osobnostima. S nekima se možda družiš i privatno, dok druge držiš na distanci i s njima komuniciraš samo kad je nužno. U tu kategoriju spadaju i takozvani energetski vampiri, ljudi koji ti crpe energiju. Nakon kontakta s njima čovjek se osjeća iscrpljeno. Kao da se svijet vrti samo oko njih, 'energetski vampiri' žele dominirati razgovorom, stalno traže pažnju i odobravanje te su izuzetno nametljivi. Često ih nije lako 'pročitati' jer isprva djeluju kao brižne i dobronamjerne osobe.

Oni koji moraju biti s njima tek kasnije shvate da su ovakve kolege kraljevi drame, da im nikad ništa nije dovoljno dobro, da su im uvijek za sve krivi drugi i da se takvih treba kloniti. Oni doslovno uzimaju tvoju energiju, a ništa ne daju zauzvrat – osim tanjih živaca.

Ljudi koji drugima 'gutaju' energiju katkada nisu ni svjesni svog nametljivog ponašanja. Obično su to osobe kojima manjka samosvijesti, empatije i emocionalne zrelosti. Stoga oni ne vide problem u tome da uvijek budu 'glavni'. Kako kaže terapeut dr. Daryl Appleton, 'energetski vampiri' ne poznaju pojam granica. Iako si njoj ili njemu rekla da trebaš mir, on/a će svejedno doći do stola i postavljati pitanja. Ili će te nazvati iako si joj/mu rekla da si nedostupna. Neće se odmaknuti ni kad im daš kratak odgovor nego će nastaviti sa svojom strategijom. Uz to, takvi su ljudi skloni za sve okrivljavati druge i praviti se žrtvama.

Da bi ustanovila jesi li okružena 'modernim vampirima' zapitaj se kako se osjećaš nakon druženja s njima. Ako si umorna i lošije nego što si bila, to je očiti znak da te sugovornik previše opteretio i uzeo ti energiju.

Možda se ne možeš u potpunosti kloniti 'energetskog vampira' jer s njim surađuješ, no ipak slijedi ove savjete kako se nositi s njima. Kao i uvijek -ključno je postaviti granice.

