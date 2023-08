Vrebaju sa svih strana: Kako prepoznati 'energetskog vampira' na poslu?

Na radnom mjestu provedemo oko 40 sati dnevno, a radiš li s više ljudi, sigurno se susrećeš s različitim osobnostima. S nekima se možda družiš i privatno, dok druge držiš na distanci i s njima komuniciraš samo kad je nužno. U tu kategoriju spadaju i takozvani energetski vampiri, ljudi koji ti crpe energiju. Nakon kontakta s njima čovjek se osjeća iscrpljeno. Kao da se svijet vrti samo oko njih, 'energetski vampiri' žele dominirati razgovorom, stalno traže pažnju i odobravanje te su izuzetno nametljivi. Često ih nije lako 'pročitati' jer isprva djeluju kao brižne i dobronamjerne osobe.

Oni koji moraju biti s njima tek kasnije shvate da su ovakve kolege kraljevi drame, da im nikad ništa nije dovoljno dobro, da su im uvijek za sve krivi drugi i da se takvih treba kloniti. Oni doslovno uzimaju tvoju energiju, a ništa ne daju zauzvrat – osim tanjih živaca.

Ljudi koji drugima 'gutaju' energiju katkada nisu ni svjesni svog nametljivog ponašanja. Obično su to osobe kojima manjka samosvijesti, empatije i emocionalne zrelosti. Stoga oni ne vide problem u tome da uvijek budu 'glavni'. Kako kaže terapeut dr. Daryl Appleton, 'energetski vampiri' ne poznaju pojam granica. Iako si njoj ili njemu rekla da trebaš mir, on/a će svejedno doći do stola i postavljati pitanja. Ili će te nazvati iako si joj/mu rekla da si nedostupna. Neće se odmaknuti ni kad im daš kratak odgovor nego će nastaviti sa svojom strategijom. Uz to, takvi su ljudi skloni za sve okrivljavati druge i praviti se žrtvama.

Da bi ustanovila jesi li okružena 'modernim vampirima' zapitaj se kako se osjećaš nakon druženja s njima. Ako si umorna i lošije nego što si bila, to je očiti znak da te sugovornik previše opteretio i uzeo ti energiju.

Možda se ne možeš u potpunosti kloniti 'energetskog vampira' jer s njim surađuješ, no ipak slijedi ove savjete kako se nositi s njima. Kao i uvijek -ključno je postaviti granice.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice?

Ne dopusti im da prevladaju

Jasno, nije im primjereno 'u startu' odbrusiti da ti se ne obraćaju. Granice se mogu postaviti i na druge načine. Ideja je biti tolerantan, ali im ne dopustiti da svojim ponašanjem prevladaju. Dr. Appleton ističe da si ti čuvarica svog mira i da je možda najbolje kad bi ih par minuta odslušala, a onda ljubazno rekla da bi voljela još razgovarati, ali da imaš posla ili im ponuditi neko drugo vrijeme za razgovor o problemu.

Ako te isti kolega i dalje zasjeda – recimo u ponedjeljak ujutro – možeš pokušati reći da si tek stigla i da ti treba vremena da se pripremiš za posao. Ako pak on inzistira na razgovoru jasno reci da imaš samo 5 ili 10 minuta. Poanta je da se držiš postavljenih granica i da su granice tu kako bi te zaštitile. Ono što si tom problematičnom kolegi rekla jedan dan, mora vrijediti i drugi. Dosljednost i sigurnost tu je ključna.

Preusmjeri razgovor i potakni ju/ga na razmišljanje

Jedna od karakteristika 'energetskih vampira' je to što se stalno žale i prave žrtvama, a nemaju rješenje za problem. Stoga im možeš reći da ih razumiješ – to će im nahraniti ego i dati potvrdu – a onda ih upitati jesu li razmišljali o rješenju problema. Znaju li što će učiniti? To će ih možda podsjetiti da imaju moć riješiti problem, reagirati i potražiti pomoć.

Razmisli kako ti reagiraš

Možda te 'energetski vampir' zasjeda jer mu za to daješ povoda. Naša mimika i geste otkrivaju puno o onome što mislimo. Možda nesvjesno klimaš glavom u znak slaganja ili signaliziraš da je takvo ponašanje dobrodošlo. S jedne ga strane možeš potaknuti na razmišljanje i preusmjeriti nekom drugom.

S druge strane, možeš odlučiti svjesno ne reagirati – reći da suosjećaš s njim ili s njom, no da se moraš vratiti zadatku. Zapravo, trebalo bi pokazati energetskom vampiru da s takvim ponašanjem ne želiš imati posla i da ti neće moći uzimati energiju. Zato izaberi kratke, ali ljubazne odgovore. Nemoj se brinuti oko toga je li ovakvo 'rezanje' komunikacije primjereno.

Apsolutno jest jer 'energetski vampiri' ugrožavaju psihičko zdravlje, a mogu povećati razinu stresa na poslu. Stoga treba birati taktike koje će na uljudan način pokazati da pretjerana nametljivost nije dobra. Što ćeš manje biti dostupna 'energetskom vampiru', to bi te mogao manje 'opsjedati'. Posao bi na radnom mjestu ipak trebao biti prioritet i to neka ti bude motiv za postavljanje granica.

Pripazi da ti ne postaneš ta

I za kraj – pripazi na to da ti s vremenom ne postaneš ta koja drugima uzima energiju. Da, svatko može postati 'gutač energije' na radnom mjestu, posebno u vremenima krize i problema. No prisjeti se da je narušavanje tuđih granica štetno i da sto pitanja neće nikome pomoći. Stoga brini o sebi, ali i drugima.