Financijski mamurluk: Što kad nas slavljenički prosinac odvede u minus?

Mamurluk nije nešto u čemu bilo tko može uživati: glavobolja, mučnina i usporenost mogu biti razlog da požalimo što smo noć prije popili čašicu previše. Ipak, nakon nekoliko sati muke simptomi polako blijede, dok osjećaj srama i kajanja mogu potrajati nešto dulje. Nažalost, mamurluk ne mora nužno pratiti samo pretjerivanje s alkoholom – može nastupiti i nakon nekontroliranog trošenja, kakvo nije rijetkost tijekom prosinca.

Što je financijski mamurluk

“Financijski mamurluk je kad se probudiš i shvatiš da si potrošila više nego što ste željela. Kriomice su ti se prikrali brojni mali troškovi i sve se nakupilo. Sljedećeg jutra samo vrtiš sve te stvari u svojoj glavi i pitaš se: ‘O moj Bože, zašto sam to napravila?' “Osjećamo se krivima jer znamo da smo trebali biti bolji. Mislim da je to mnogo češće kod žena, nego kod muškaraca jer u širem smislu, novac ženama predstavlja sigurnost, a muškarcima predstavlja moć“, pojašnjava Julia Scott, financijska mentorica koja se specijalizirala za financijsko savjetovanje ženama.

Gotovo kao ovisnost

Financijski mamurluk najčešće se događa u vrijeme blagdana i praznika te u periodima velikih rasprodaja kao što su Black Friday i sezonska sniženja. Ako si primijetila da te često prati osjećaj grižnje savjeti radi potrošenog novca, kao i osjećaj nesigurnosti i tjeskobe, moguće je da je ovakav odnos prema novcu postao tvoja navika. Vrtiš se u začaranom krugu nekontroliranog trošenja i kajanja. No, kako izaći iz ovog kruga? Zapravo, slično je kao kod drugih vrsta ovisničkog ponašanja – prvi korak je u tome da osvijestimo svoj problem.

Foto: Pexels

"Jednom kad postanete svjesni da kontrolirate svoj život i preuzmete odgovornost za vlastitu financijsku situaciju… Možete početi mijenjati ovu naviku ili obrazac”, savjetuje Scott.

Kako izaći iz začaranog kruga

Nakon što si sama sebi priznala da imaš problem, vrijeme je da se s njim uhvatiš u koštac. Sljedeći korak je detektiranje trigera koji te potiču na nekontrolirano trošenje.To mogu biti stanoviti osjećaji – neki će se u trgovine zaputiti kad su depresivni, drugi baš naprotiv, kad su euforični i sretni. Također, triger može niti društvo određenih ljudi ili neka specifična okolina ili događaj, na primjer, odlazak u inozemstvo. Također, promotri što stoji u pozadini osjećaja krivnje koji imaš nakon trošenja – pojavljuje li se on samo kad kupuješ stvari za sebe ili stvari za koje bi neki rekli da su suvišne? Ako ne možeš sama osvijestiti što je u korijenu takvih negativnih osjećaja, potraži pomoć psihologa. Pri tom, ono što je cilj jest umjesto samoprijekora razviti osjećaj empatije spram same sebe i onda iz te točke krenuti s promjenama.

“U redu je raditi greške s novcem jer nas nitko ne uči ovim stvarima. Osobito mi, žene - bile smo financijski potisnute generacijama,” smatra Scott.

Foto: Pexels

Ponekad spontani šoping i nepromišljene odluke vezane za trošenje mogu rezultirati time da novac koji smo potrošili nekako moramo vratiti. Možda ćeš morati vratiti stvari koje si kupila i tražiti povrat novca ili ćeš ih biti prisiljena prodati. Možda ćeš si morati uskratit nešto drugo ili posuditi novac. U svakom slučaju, to neće biti ugodno iskustvo.

Nakon toga mogla bi početi štedjeti za nešto što te veseli – na taj ćeš način pomaknuti fokus s nekontroliranog trošenja novca na iščekivanje nečeg pozitivnog. Osim toga, preporučuje se podijeliti svoje račune – na primjer, tekući račun možeš koristi za dnevne troškove, a svoj žiro račun za štednju. Tako, se neće dogoditi da potrošiš ono što si već namijenila za nešto drugo i imat ćeš značajno bolju kontrolu nad svojim budžetom.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO REĆI 'NE' I PRIHVATITI ODBIJANJE?