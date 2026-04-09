Jedinstveni festival u Sloveniji: 8 dvoraca, koncerti, degustacije i priče koje oduzimaju dah

Volite li dvorce - njihovu povijest ali i modernost koja je nekadašnje povijesne utvrde pretvorila u neodoljive muzeje, galerije i restorane ne propustite prvi Festival Dvorci Posavja u našem susjedstvu. Festival objedinjuje čak 8 dvoraca Slovenije koji su u odnosu na Zagreb udaljeni nekoliko desetaka kilometara i koje možete posjetiti i bez vinjete. Sve počinje 10. travnja u Dvorcu Sevnica s koncertom i noćnim razgledom dvorca, a završava 17. travnja 2026. u dvorcu Rajhenburg s jedinstvenom šetnjom kroz prošlost kad će biti održan 1.dio srednjovjekovne trilogije.

''Festival Dvorci Posavja zapravo je više od klasičnog kulturnog događanja. On je iskustvo-spoj koncerata, kazališnih predstava, stručnih vođenja, vinskih degustacija i obiteljskih sadržaja. Svaki dan festivala donosi novu priču na drugoj lokaciji, što posjetiteljima omogućuje da regiju upoznaju slojevito i autentično. Ova inicijativa rezultat je dugogodišnje suradnje dvoraca i destinacija koja traje još od 2014. godine kad smo svi mi s našim dvorcima Posavja počeli razvijati zajedničku turističku priču, a njihova inovativnost nagrađena je i prestižnom nagradom Jakob - rekli su organizatori ove divne manifestacije koja objedinjuje različite destinacijske priče Posavskog kraja pozivajući sve zaljubljenike u prošlost i modernu sadašnjost da odaberu svoju destinaciju i dvorac te krenu u istraživanje i uživanje u ovom događaju.

Prvi Festival Dvorci Posavja ispričat će priče i predstaviti uz dva spomenuta dvorca (Dvorac Sevnica s kojom sve počinje i Dvorac Rajhenburg) i Dvorac Brežice, Galeriju Božidar Jakac, Dvorac Mokrice, Dvorac Podsreda, te ruševine Kunšperk i Svibno čiji ostaci utvrda predstavljaju divnu kulisu za brojne sadržaje koje organiziraju mjesne općine.

Početak festivala uz srednjovjekovni šarm Dvorca Sevnica i zvuk flauta

Dvorac Sevnica jedan je od najšarmantnijih povijesnih lokaliteta u Posavju, čija priča započinje još u srednjem vijeku. Prvi put se u pisanim izvorima spominje 1309. godine pod imenom Castellum Lichtenwalde, iako je gotovo sigurno postojao već stoljeće ranije. Izgradila ga je Salzburška nadbiskupija kako bi nadzirala važnu trgovačku rutu uz rijeku Savu, što mu je davalo strateški značaj kroz povijest. Tijekom stoljeća dvorac je mijenjao vlasnike – među njima su bile ugledne plemićke obitelji poput Moškon, Drašković i Auersperg. Osim kao stalna rezidencija, često je služio i kao ljetnikovac bogatih i utjecajnih obitelji. Posebno zanimljivo razdoblje veže se uz posljednju vlasnicu, groficu Mathilde Arco-Zinneberg, koja je u dvorcu živjela između 1910. i 1940. godine.

Nikola Zoko

Njezina priča i danas daje ovom mjestu poseban povijesni i emocionalni pečat kojeg možete doživjeti kroz divan noćni razgled dvorca slušajući njezinu priču.. Nakon Drugog svjetskog rata dvorac je nacionaliziran i korišten za socijalne stanove, no kasnije je postupno obnovljen i pretvoren u kulturno i turističko središte grada. Danas je u vlasništvu općine i služi kao reprezentativni prostor za razna događanja- od vjenčanja i koncerata do kazališnih predstava ali i posebne berbe grožđa na južnim padinama gdje se nalazi vinograd s ček 500 trsova modre frankinje, o kojima brinu njihovi “kumovi”. Na padinama imanja na kojem se nalazi dvorac nalazi se Lutrovska klet, nekadašnja grobnica i skladište, a danas jedinstvena pozornica s izvrsnom akustikom, idealna za koncerte u kojima možete uživati tijekom jedne od atraktivnijih manifestacija na ovoj destinaciji Sevničko grajsko ljeto.

Dvorac Sevnica otvara manifestaciju Festival Dvorci Posavja 10. travnja nastupom Slovenskog orkestra flauta pružajući jedinstven doživljaj zvukova koje proizvode različite vrste flauta uz pratnju kontrabasa, klavira i udaraljki, uz poseban naglasak na skladbu Circus Flautasticus. Nakon uspješnih nastupa diljem Slovenije, orkestar dolazi u Sevnici, obećavajući inspirativnu večer, a ulaz na koncert je besplatan.

Kostanjevica na Krki - najmanji grad Slovenije s najvećim muzejskim prostorom

U slikovitom gradiću Kostanjevica na Krki, ujedno najmanjim gradom Slovenije, nalazi se jedinstvena destinacija samostanski kompleks koji je dio festivalske priče 13. travnja.Smještena u slikovitom ambijentu Galerija Božidar Jakac, ova jedinstvena kulturna destinacija nalazi se unutar nekadašnjeg cistercitskog samostana osnovanog još 1234. godine od strane vojvode Bernarda Spanheima. Samostan je djelovao sve do 1786., kada ga je ukinuo car Josip II., nakon čega je kompleks dobio administrativnu funkciju, a tijekom 19. stoljeća postupno je propadao. Sustavna obnova započela je tek 1950-ih godina, čime je ovom povijesnom prostoru vraćen stari sjaj. Najstariji dio kompleksa čini crkva posvećena Mariji, jedan od najljepših primjera ranogotičke arhitekture u Sloveniji, kasnije nadograđene baroknim elementima. Današnji izgled samostan je dobio u 18. stoljeću, kada je izgrađeno impresivno arkadno dvorište jedno od najvećih u srednjoj Europi. Galerija je službeno otvorena 1974. godine i danas predstavlja važan centar suvremene i moderne umjetnosti. U stalnom postavu nalaze se djela značajnih slovenskih umjetnika poput Božidara Jakca, braće Kralj, Janeza Boljke i Bogdana Borčića. Posebnu vrijednost ima i Pleterska zbirka starih majstora, koja dodatno obogaćuje umjetničku ponudu.Osim stalnih zbirki, galerija redovito organizira privremene izložbe u atraktivnim prostorima poput lapidarija i bivše samostanske crkve, koja zbog svoje arhitekture pruža izniman izložbeni doživljaj. Okolicu kompleksa krase skulpture nastale u sklopu međunarodnog simpozija Forma viva, što prostoru daje dodatnu umjetničku dimenziju. Galerija nudi i edukativne programe za djecu i mlade, a posjetitelji mogu uživati i u degustaciji vina u najstarijoj cvičkovoj kleti – savršen spoj umjetnosti, povijesti i lokalne tradicije.

U sklopu Festivala Dvorci Posavja, u ponedjeljak 13. travnja u 9 sati, čeka vas pješačenje dijelom cistercitske kružne rute i poslušajte priče tisućljeća koje oblikuju ovaj krajolik. Staza je srednje teška, traje oko 3 sata i dio je međunarodnog projekta Cisterscape koji povezuje samostanske krajolike u šest europskih zemalja.

Dvorac Mokrice - (do)živjeti dvorac kao plemstvo

Povijest dvorca Mokrice seže u 1444. godinu, a današnji renesansni izgled dobio je u 16. stoljeću. Smješten 8 km od Brežica, na mjestu nekadašnje rimske utvrde, dvorac ima bogatu i burnu prošlost obilježenu promjenama vlasnika, turskim provalama i razdobljem njemačke okupacije tijekom Drugog svjetskog rata. Nakon rata bio je nacionaliziran, a od 1952. godine razvija se ugostiteljska djelatnost. Danas je obnovljen u hotel s četiri zvjezdice, okružen golf-igralištem s 18 rupa na 70 hektara te ima jedan od rijetkih očuvanih pokretnih mostova u Europi.

Uz povijest se vežu i legende, poput priče o vrani koja je upozorila na opasnost od Turaka te je postala dio grba dvorca. Baš ispod tog grba prolazite kad ulazite u Restoran 1444 smještenom u kuli dvorca u kojem se svakog dana poslužuju jedinstveni obroci koji spajaju povijest i lokalne namirnice. U Viteškoj dvorani, na drugoj strani dvorca Festival Dvorci Posavja stavljaju u fokus novi gastro doživljaj. Baš kao nekad, gozba kralja i kraljice, vitezova... okuplja oko bogatog stola sve uzvanike koji, baš kao nekad, jedu hranu rukama. Na stolu se nalaze patke, guske, zečevi, riba ulovljena u rijeci Krki, puno voća, povrća te bijelo i crno vino. Poslužuje vas dvorska dama, zabavlja dvorska luda, a doživljaj je predviđen za skupine do 12 ljudi (potrebna je rezervacija).

Kad je o programu Festivala Dvorci Posavja riječ, tajanstveni i veličanstveni dvorac Mokrice otvara svoja vrata 14. travnja uz poseban program koji uključuje obilazak i upoznavanje njegove bogate povijesti u pratnji grofice Barbare. Nakon dočeka s pjenušcem slijedi razgledavanje skrivenih kutaka dvorca te dan golfa na impresivnom terenu s 18 rupa. Doživljaj se zaokružuje kulinarskim putovanjem u restoranu 1444, uz pomno odabrana jela i desert (cijena menija je 15 eura po osobi).

Otkrijte dvorac Brežice kroz povijest i glazbu

Dvorac Brežice, izgrađen sredinom 16. stoljeća na mjestu starije tvrđave uništene u seljačkoj buni 1515., jedna je od najvažnijih povijesnih građevina u regiji. Njegovi počeci sežu u 13. stoljeće, kada je služio kao obrambeno i upravno središte Salzburške nadbiskupije, a kroz stoljeća je bio pod vlašću Mađara i Habsburgovaca te izložen ratovima, požarima i turskim provalama. Kao dio obrambenog sustava Vojne granice, obnovljen je u renesansnom stilu s kulama i zidinama. U 17. i 18. stoljeću dvorac prelazi u ruke plemićkih obitelji koje ga preuređuju u reprezentativni barokni dvorac, s raskošno oslikanom Viteškom dvoranom, stubištem i kapelom. Tijekom povijesti služio je raznim namjenama, uključujući bolnicu u Prvom svjetskom ratu, a nakon oštećenja u potresu 1917. obnovljen je.

Danas se u njemu nalazi Posavski muzej Brežice s bogatim zbirkama koje pričaju priče o životu kojeg je uvelike oblikovala i rijeka Sava. Kad ste na ovom mjestu, posjet dvorcu svakako kombinirajte i s posjetom Vodotornja u Brežicama, izgrađenog 1914. godine. On je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada i važan primjer tehničkog napretka u opskrbi vodom početkom 20. stoljeća. Visok je 46 metara, služio je za distribuciju vode sve do 1983., kada je isključen iz sustava. Danas je jedini vodotoranj u Sloveniji u potpunosti otvoren za posjetitelje. Nakon obnove pretvoren je u moderan interpretacijski centar s osam katova koji kroz interaktivne sadržaje prikazuju važnost vode, tehnološki razvoj i povezanost prirode i čovjeka. Posebna atrakcija je vidikovac u nekadašnjem vodospremniku s kojeg se pruža 360° pogled na grad i okolicu, dostupan stepenicama i liftom.

Dvorac Brežice s prekrasnim Posavskim muzejem Brežice cijele godine nudi brojne programe, koncerte i radionice za sve uzraste (izrada nakita, kolača, čokolade) a tijekom Festivala Dvorci Posavja u četvrtak, 16. travnja, u Muzeju Posavja Brežice posjetitelji mogu uživati u besplatnom ulazu, baroknom poslijepodnevu s radionicama i šetnjom dvorcem te večernjem koncertu violinistice Jerice Kozole i pijanista Primoža Urbanča s djelima Ludwiga van Beethovena.

Dvorac Rajhenburg - zavirite u srednjovjekovnu tvrđavu

Dvorac Rajhenburg jedan je od najstarijih dvoraca u Sloveniji, s poviješću koja seže u 12. stoljeće. Kroz stoljeća je imao različite uloge od plemićke rezidencije do trapističkog samostana, pa čak i ženskog zatvora tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Danas je pažljivo obnovljen i pretvoren u kulturno središte. U današnjem Rajhenburgu posjetitelje očekuje niz atraktivnih sadržaja. Posebno se ističe Peninoteka, elegantan vinski prostor smješten u podrumu dvorca, gdje možete kušati vrhunska pjenušava vina posavskih vinara uz stručno vođene degustacije. Ova ponuda nadovezuje se na tradiciju trapističkih redovnika, koji su upravo ovdje započeli proizvodnju pjenušca i čokolade o čijoj priči i načinu pretvaranja čokolade u ukusne praline možete naučiti na prekrasnoj radionici u organizaciji kuće čokolade i vina obitelji Kunej. Gastronomski doživljaj dodatno upotpunjuje restoran A3, u kojem se lokalne namirnice interpretiraju na moderan način, često uz priču o povijesti i tradiciji kraja. Posjetitelji mogu sudjelovati i u raznim radionicama, uključujući izradu čokolade inspiriranu slavnim brendom Imperial, čime dvorac postaje interaktivno mjesto učenja i zabave.Poseban naglasak stavljen je na kulturna događanja, među kojima se ističe “Srednjovjekovna trilogija” - inovativni kazališni ciklus koji kroz humor, improvizaciju i interakciju s publikom oživljava likove i priče iz bogate prošlosti dvorca. Ovaj program pruža potpuno drugačiji pogled na povijest, čineći je dostupnom i zabavnom za sve generacije.

U programu Festivala Dvorci Posavja 17. travnja na programu je šetnja u prošlost - 1. dio srednjovjekovne trilogije donosi iskustveno kazalište s Nikom Škrlecom uz vođenu šetnju dvorcem Rajhenburg i susrete s dramskim glumcima. Posjetitelji će kroz priče o životu u dvorcu doživjeti prošlost na jedinstven način, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu rezervaciju ulaznica.

Na propustite sadržaje i ovih sudionika u festivalu!

Pet spomenutih dvoraca, u odnosu na Zagreb, udaljeni su svega 70 kilometara i sve je moguće posjetiti bez slovenske vinjete. Uz njih, na festivalu sudjeluje još jedan obnovljen dvorac, dvorac Podsreda i dva ruševna čije kulise inspiriraju putnike na istraživanje. Tako u nedjelju, 12. travnja, u Dvorcu Svibno posjetitelji mogu uživati u kulturnom programu, dvorskim ruševinama, glazbi i legendama regije. Subota, 11. travnja, donosi pohod na dvorac Kunšperk, s razgledom ruševina i prekrasnim pogledom na Kunšpersko polje. U srijedu, 15. travnja, dvorac Podsreda, dvorac iz 12. stoljeća, ujedno i „najnagrađivaniji“ dvorac u Sloveniji, priprema bogati program s atrakcijama poput stalne umjetničke zbirke i izložaba posvećenih povijesti i umjetnosti, u okviru ovog festivala priprema predavanje o povijesti i umjetničke izložbe u srednjovjekovnoj utvrdi, pružajući jedinstveno iskustvo kulture, povijesti i lokalnog naslijeđa Posavja.

"Dvorci Posavja su priča koju treba vidjeti, okusiti i čuti"- zaključuju organizatori svjesni kako je ovaj festival prilika da ljubiteljima vikend putovanja i izleta ponude odličan sadržaj i iskustvo koje uključuje sva osjetila. Kako za vrijeme festivala, tako i tijekom cijele godine.