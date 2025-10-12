Je li prerano? H&M Home već donosi blagdansku čaroliju u dom

Jesen je tek počela, ali blagdanski duh već je stigao u H&M Home. Švedski brend predstavio je prvu kolekciju božićnih dekoracija koja donosi sve – od elegantnih jastučnica i posteljina do svijećnjaka, šalica i ukrasa koji će domu dati cozy blagdansku atmosferu

Iako je jesen tek započela, brojni brendovi za uređenje doma već polako ulaze u blagdanski duh i predstavljaju prve kolekcije posvećene Božiću. Među njima je i švedski high street gigant H&M Home, koji nas svake godine oduševljava detaljima za dom, a njihova božićna ponuda posebno donosi dozu topline i svečanosti u interijer.

H&M

Ovosezonska kolekcija obiluje dekoracijama koje će tvojem domu udahnuti pravu blagdansku atmosferu. Među favoritima ističu se elegantne božićne jastučnice, raznoliki svijećnjaci koji unose cozy ugođaj, posteljine i stolnjaci s decentnim blagdanskim motivima, ali i mali ukrasi koji prostoru daju čar. U ponudi se mogu pronaći i šalice savršene za tople napitke, kao i tepisi koji stvaraju osjećaj domaće blagdanske bajke.

Ako se voliš za blagdane pripremati unaprijed, H&M Home kolekcija dolazi kao savršen početak – bilo da tražiš detalj koji će podići dnevni boravak, ili cijeli set za blagdanski stol. Ove dekoracije kombiniraju jednostavnost i eleganciju, uz prepoznatljivu skandinavsku estetiku koja će oduševiti ljubiteljice cozy interijera. Naše favorite otkrivamo u nastavku.

H&M Home, svijećnjak - 29,99 €

H&M Home - 17,99 €

H&M Home - 12,99 €

H&M Home, stolnjak - 24,99 €

H&M Home, jastučnica - 7,99 €

H&M Home - 9,99 €

H&M Home - 19,99 €

H&M Home, kuhinjske krpe - 9,99 €

H&M Home - 14,99 €

H&M Home - 19,99 €

H&M Home - 14,99 €

H&M Home - 12,99 €

H&M Home - 17,99 €

H&M Home - 19,99 €

H&M Home - 19,99 €