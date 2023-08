Upoznaj Jasminu Kosanović i njezin poseban svijet lutki, ilustracija i slikovnica

U našoj rubrici #ponosna ugostili smo mnoge žene koje su hrabro kročile kroz život i dobivale velike bitke; bez obzira je li se radilo o pobjedi nad bolešću, majčinstvu ili svijetu poduzetništva. I ovaj put predstavljamo jednu posebnu ženu - Jasminu Kosanović. Ona je likovna umjetnica i uspješna privatna poduzetnica; bavi se izradom lutki, ilustracijom, kostimografijom i scenografijom.

Od djetinjstva, kaže, voljela se izražavati kroz likovnost što ju je dovelo do Tekstilno-tehnološkog fakulteta na kojem je završila smjer dizajna odjeće. No s godinama se počela izražavati kroz više različitih medija. Također je stvorila jedan poseban svijet lutki u kojem gotovo jednako uživaju i veliki i mali. Njezin atelje Jasmina Kosanović u zagrebačkoj Petrinjskoj ulici je poseban prostor u kojem umjetnica stvara, ali i prodaje svoje radove. No u njezinom svijetu bajki i čarolije mogu uživati svi prolaznici jer Jasmina Kosanović poseban trud ulaže u uređivanje izloga. Vile, lisice, zmajevi stvaraju svijet čarolije i vraćaju u djetinjstvu zbog čega će svaki prolaznik zastati i pustiti da ga preplave osjećaji. Izloge u svom zaigranom prostoru mijenja za svako godišnje doba, ali i za posebne prigode.

Uz kostimografiju i lutke, Jasmina posebno uživa u ilustracijama i slikovnicama. Autorica je slikovnice "Noć na Zemlji", ali i ilustratorica je nekoliko uspješnih slikovnica "Ti, moja prekrasna djevojčice", "Ti, moj predivni dječače", "Noć kada je lisac uhvatio mjesec".

Jasminu kroz život vodi njezina potreba za umjetničkim izražavanjem, a uz to uspješno plovi poduzetničkim vodama i istovremeno uljepšava svoj grad. Upravo zbog toga smo je odlučili upoznati i zaviriti u njezin svijet lutki, slikovnica i ilustracija. Cijeli razgovor s Jasminom pogledaj u videu.

