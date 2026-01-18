Inspiracija za roditelje: Imena za bebe koja su hit u 2026.

Odabir imena za bebu jedna je od najposebnijih odluka koju roditelji donose, a trendovi se iz godine u godinu suptilno mijenjaju. U 2026. godini u fokusu su imena koja spajaju bezvremensku eleganciju s modernim prizvukom, kao i ona inspirirana prirodom, tradicijom i međunarodnim utjecajima

Odabir imena za dijete jedna je od prvih velikih i najslađih odluka s kojima se susreću budući roditelji. To je ime koje će oblikovati identitet, pratiti dijete kroz život i nositi posebno značenje za cijelu obitelj. Dok ulazimo u 2026. godinu, svjedočimo fascinantnom spoju trendova koji slave prošlost, prihvaćaju sadašnjost i maštovito gledaju prema budućnosti. Roditelji danas traže imena koja su istovremeno jedinstvena i prepoznatljiva, ukorijenjena u tradiciji, ali s modernim prizvukom. Od kratkih i zvučnih imena do onih inspiriranih prirodom, mitologijom i pop kulturom, paleta izbora nikada nije bila bogatija.

Pexels

Glavni trendovi koji oblikuju imena u 2026.

Godina pred nama donosi nekoliko ključnih smjerova u svijetu imena. Primjetan je snažan povratak takozvanih "novih vintage" imena. Ne radi se o imenima koja su bila dominantna posljednjih desetljeća, već o nježnim i elegantnim klasicima koji bude osjećaj nostalgije, a opet zvuče svježe. Imena poput Sylvie, Mabel, Hugo i Otis dobivaju na popularnosti jer nude bezvremenski šarm i odmak od trenutnih top ljestvica. Istovremeno, stručnjaci poput Sophie Kihm, urednice portala Nameberry, ističu rast popularnosti imena inspiriranih drevnim civilizacijama, poput grčkih i rimskih, koja roditeljima nude osjećaj povezanosti s poviješću u neizvjesnim vremenima.

Drugi dominantan trend je sklonost kratkim, efektnim imenima. Imena od jednog ili dva sloga, poput Leo, Kai, Noa, Romy ili Teo, osvajaju srca roditelja diljem svijeta. Lako se izgovaraju na različitim jezicima, zvuče samopouzdano i moderno te ne zahtijevaju nadimke. Ova jednostavnost savršeno se uklapa u današnji ubrzani način života, a istovremeno ostavlja snažan dojam. Uz to, ne jenjava ni ljubav prema imenima koja crpe inspiraciju iz prirode, mitologije i svijeta mašte. Trend "romantasy" imena, koja spajaju romantiku i fantaziju, donosi nam čarobne izbore kao što su Elio, Aurelia, Cordelia i Cassian.

Najpopularnija imena za djevojčice

Na vrhu ljestvica popularnosti za djevojčice i dalje se čvrsto drže elegantni klasici. Olivia, ime latinskog porijekla koje simbolizira maslinu, a time i mir, i dalje je globalni favorit zbog svoje zvučnosti i gracioznosti. Odmah uz nju je i Amelia, ime koje znači "radišna" i spaja vintage šarm s modernom snagom. Sophia, grčka riječ za "mudrost", ostaje bezvremenski izbor, dok Luna, ime inspirirano mjesecom, nastavlja svoj sjajan uspon. Među najpopularnijima je i Aurora, čarobno ime koje znači "zora" i priziva slike nebeske ljepote.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osim ovih globalno popularnih imena, u 2026. godini ističu se i drugi predivni izbori. Raste popularnost irskog imena Maeve, kratkog i melodičnog, kao i imena Isla, koje znači "otok" i odiše mirnoćom. Imena inspirirana prirodom poput Hazel (lijeska) i cvjetnih imena kao što su Aurelia (zlatna) i Daphne (lovor) sve su češći odabir roditelja koji traže nešto posebno. Na našim prostorima, uz globalne trendove, i dalje dominiraju imena koja spajaju tradiciju i modernu zvučnost. Tako su, uz neprolazne favorite poput imena Mia, Ema i Lucija, sve popularnija i kratka, nježna imena kao što su Lana, Nora, Mila i Rita. Za roditelje koji traže snažna, a opet elegantna imena, Franka, Maša i Marta ostaju izvrstan odabir, nudeći savršen spoj poznatog i posebnog.

Pexels

Najpopularnija imena za dječake

Kod dječaka je situacija slična, s provjerenim klasicima na čelu. Noah, ime hebrejskog porijekla koje znači "odmor" ili "utjeha", godinama je pri samom vrhu zbog svoje blagosti i topline. Kratko i snažno ime Leo, koje znači "lav", također je jedan od najčešćih izbora, simbolizirajući hrabrost. Mateo, varijanta imena Matej, što znači "dar Božji", iznimno je popularno zbog svog mediteranskog prizvuka i lijepog značenja. U samom vrhu nalaze se i Luka, ime koje znači "svjetlost", te Elio, romantično ime povezano sa suncem koje postaje sve traženije.

Uz ove favorite, ističu se i druga snažna imena. Biblijska imena poput Elijah i Ezra doživljavaju novi val popularnosti, nudeći spoj tradicije i modernog zvuka. Asher, što znači "sretan" ili "blagoslovljen", savršen je izbor za roditelje koji žele ime s pozitivnom porukom. Raste i popularnost imena Silas, koje ima rustikalni šarm, te Cassian, imena koje spaja starinski prizvuk s energijom znanstvenofantastičnog junaka. U Hrvatskoj i regiji, uz već spomenute globalne favorite Luka i Mateo, vječni klasici i dalje su na vrhu ljestvica. Imena poput Ivan, Jakov, Petar i David ostaju siguran odabir koji odražava snagu i tradiciju. Istovremeno, raste popularnost kraćih imena kao što su Roko, Niko, Fran i Vito, koja zvuče moderno i energično, a ipak su duboko ukorijenjena u našoj kulturi.

Pexels

Budućnost je u osobnom značenju

Na kraju, najveći trend za 2026. godinu nije određeno ime, već pristup odabiru. Roditelji sve više traže imena koja nose osobnu priču, bilo da su povezana s obiteljskim nasljeđem, omiljenim književnim likom, putovanjem ili jednostavno osjećajem koji ime budi. Bilo da se odlučite za bezvremensku Oliviju, snažnog Nou, jedinstvenog Atlasa ili nježnu Lanu, najvažnije je da odaberete ime koje volite i za koje vjerujete da će ga vaše dijete s ponosom nositi kroz cijeli život. Godina pred nama slavi kreativnost, individualnost i toplinu, nudeći savršeno ime za svaku novu priču koja tek treba biti ispisana.