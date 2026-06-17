Hrvatsko srce danas kuca u Dallasu, evo što ga čini jednim od najpoznatijih američkih gradova

Dallas će mnoge iznenaditi. To je grad kontrasta – mjesto gdje se moderni neboderi ogledaju u legendama o kaubojima, gdje se ispisuju stranice svjetske povijesti i gdje miris vrhunskog roštilja ispunjava zrak

Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za svoj prvi veliki ispit na Svjetskom prvenstvu, sva su svjetla svjetske sportske javnosti uperena u Dallas. No, ovaj teksaški div, treći po veličini grad u državi i deveti u Sjedinjenim Američkim Državama, nije samo prolazna stanica za nogometne fanatike. To je vibrantna metropola u kojoj se isprepliću dramatična povijest 20. stoljeća, blještava moderna kultura i gotovo religiozna strast prema sportu. Iako će tisuće hrvatskih navijača njegove široke ulice i trgove pretvoriti u nezaboravno more crveno-bijelih kvadratića, Dallas nudi spektakl koji seže daleko izvan stadionskih reflektora i samo čeka da ga se istraži.

Div od milijardu dolara za nogometnu elitu

Utakmica Vatrenih igra se na jednom od najimpresivnijih sportskih zdanja na svijetu – velebnom AT&T stadionu u obližnjem Arlingtonu, koji će zbog strogih FIFA-inih pravila o imenima sponzora privremeno nositi službeni naziv "Dallas Stadium". To arhitektonsko čudo, od milja zvano "Jerry World" po ekscentričnom vlasniku NFL momčadi Dallas Cowboys Jerryju Jonesu, koštalo je preko 1,2 milijarde dolara.

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Njegova unutrašnjost ostavlja bez daha: kapacitet se za velike događaje može proširiti na preko 100.000 gledatelja, a iznad terena visi jedan od najvećih videoekrana visoke rezolucije na svijetu, dug gotovo 50 metara. Uz pomični krov i moćnu klimatizaciju koja jamči ugodnu temperaturu bez obzira na teksaške vrućine, ovaj stadion predstavlja sam vrhunac sportske infrastrukture. Posebno za potrebe Svjetskog prvenstva, unutra je postavljen vrhunski prirodni travnjak, a činjenica da će ugostiti čak devet susreta, uključujući i jedno polufinale – više od ijednog drugog grada domaćina – potvrđuje njegov status u samom srcu turnira.

Od kauboja i Kennedyja do umjetnosti i roštilja

Kada utihne navijačka pjesma, Dallas i njegova šira okolica nude pregršt sadržaja koji pričaju autentičnu priču o Teksasu. Grad koji je nekoć bio skromno trgovačko središte, izrastao je u globalnu metropolu na temeljima trgovine pamukom i, naravno, naftom, a svjetsku pop-kulturnu slavu stekao je kao kulisa za kultnu sapunicu "Dallas" koja je definirala sliku bogatstva i intriga 80-ih. Ipak, njegova najpoznatija povijesna točka obavijena je neizbrisivom tugom.

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Muzej na šestom katu (The Sixth Floor Museum) na trgu Dealey Plaza, smješten u zgradi iz koje je pucao Lee Harvey Oswald, nudi potresan i detaljan uvid u atentat na predsjednika Johna F. Kennedyja. Stajati na tom mjestu, koje je promijenilo tijek američke povijesti, iskustvo je koje i danas ledi krv u žilama i tjera na razmišljanje.

Za potpuni doživljaj i autentični dašak Divljeg zapada, obližnji grad Fort Worth je nezaobilazna postaja. Njegova povijesna četvrt Stockyards vjerno oživljava duh kaubojskog Teksasa, gdje se ulicama od crvene cigle dvaput dnevno odvija spektakularna povorka goveda dugoroge pasmine. Tamo možete posjetiti Billy Bob's Texas, najveći honky-tonk bar na svijetu, ili doživjeti uzbuđenje pravog rodea. Naravno, posjet Teksasu nije potpun bez gastronomskog hodočašća. Ovdje je roštilj (BBQ) prava religija, a brisket – sočna goveđa prsa koja se sporo dime na drvetu i po 12 sati – njegov je sveti gral. Obavezno ga probajte u nekoj od lokalnih "smokehouse" zalogajnica.

Za one željne kulturnog uzdizanja, Dallas Arts District, najveća urbana umjetnička četvrt u SAD-u, nudi vrhunske muzeje i galerije, dok povijesna četvrt Deep Ellum, nekadašnje srce jazz i blues scene, danas nudi vibrantan noćni život uz živu glazbu. Za neizbježno okupljanje navijača prije i poslije utakmica, idealan je golemi zabavni kompleks Texas Live! smješten na pješačkoj udaljenosti od stadiona.

Dallas je grad kontrasta i neočekivanih iznenađenja, a Teksas ne bi bio Teksas bez pokoje pikanterije koja obogaćuje njegovu priču. Jeste li, primjerice, znali da je upravo u Dallasu 1971. godine izumljen stroj za smrznutu margaritu, piće koje je postalo globalni sinonim za opuštanje pod vrućim suncem?

U Dallasu je također davne 1927. nastao i danas svjetski poznati lanac malih trgovina 7-Eleven. Cijela država se ponosi i jedinstvenom povijesnom činjenicom da je jedina američka savezna država nad kojom se u povijesti vijorilo čak šest različitih nacionalnih zastava: španjolska, francuska, meksička, zastava neovisne Republike Teksas, zastava Konfederacije i, naposljetku, zastava Sjedinjenih Američkih Država.

To je mjesto gdje se velike i male priče otkrivaju na svakom koraku, nudeći posjetiteljima uspomene koje će sigurno trajati puno duže od onih 90 minuta nogometnog spektakla.