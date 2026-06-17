Tajči u Dallasu: 'Danas navijamo, i drugi koji nisu iz Hrvatske nose naše dresove'

Oči navijača hrvatske nogometne reprezentacije uprte su prema Dallasu. Večeras u 22 sata Vatreni počinju svoj nastup na Mundijalu, a tisuće hrvatskih navijača već su stigle u grad kako bi pružile podršku reprezentaciji.

Uoči utakmice održan je i bogat glazbeni program, koji je predvodila omiljena Tatjana Cameron Tajči. Legendarna pjevačica, koja već više od 30 godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama, sudjelovala je u službenoj FIFA fan zoni u programu podrške hrvatskoj reprezentaciji.

Tajči je nastupila s glazbenicima predvođenima Antom Gelom, a RTL-ovoj novinarki Iman Louise Rozga otkrila je kako se osjeća na ovaj poseban dan, kako prenosi Net.hr.

RTL

"Super se osjećam, malo nam je vruće, ali ja sam navikla. Uzbuđenje je desetka", rekla je na početku razgovora vidno uzbuđena pjevačica.

"Danas navijamo. Danas su pjesme za navijanje, da se dobro osjećamo, da je dobra energija, da se podigne atmosfera", istaknula je Tajči, koja je priznala kako se nakon dugo vremena ponovno našla na navijačkoj sceni.

Posebno ju je dirnula atmosfera zajedništva i činjenica da hrvatske boje nose i oni koji nisu iz Hrvatske.

RTL

"Lijepo je da se družimo, da smo svi zajedno, vidim da i drugi koji nisu iz Hrvatske isto nose naše dresove. Ponosna sam, ne samo zato što je naš tim tako dobar, profesionalan, izvrstan, što pobjeđuje, nego što zaista imamo i taj sportski duh, slavimo zajedništvo i uspjeh svih nas", kazala je pjevačica.

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Za kraj je otkrila i kakav plasman priželjkuje Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

"Inače ne volim predviđati, ali nadamo se visokom plasmanu, moji sinovi su rekli: 'Mama, please, možemo pobijediti', tako da, idemo dečki!", otkrila je Tajči.