Hana Huljić Grašo iskreno o majčinstvu, Petru i djeci: 'Najveći mi je izazov kako ih učiniti sretnima'

Mlada glazbenica naglašava da joj je muž Petar Grašo velika podrška, a otkrila nam je i da paru s djecom često pomažu njeni roditelji i suprugova obitelj

Hana Huljić Grašo, hrvatska glazbenica, pjevačica i kompozitorica, posljednjih je nekoliko godina tipke klavira zamijenila pelenama, bočicama i igračkama. Pjevati i skladati, naravno, nije prestala, ali njezina glavna publika sad su maleni Toni i njegova starija sestrica Alba – a na repertoaru su uglavnom uspavanke. Majčinstvo je bez daljnjeg jedan od najtežih poslova na svijetu – osobito kad je u obitelji više djece jasličke i vrtićke dobi pa drugačije nije ni u obitelji Huljić Grašo.

"Sve je izazov. Svaki dan je izazov. Najveći mi je izazov kako svoju djecu učiniti sretnima – zapravo to je moj najveći izazov u životu“, kazala je Hana.

Hanin i Petrov sin Toni uskoro će otpuhati svoju prvu svjećicu na torti, a trogodišnja Alba se u međuvremenu priviknula na dijeljenje pažnje, iako je u početku time bila nešto manje oduševljena.

"Bila je malo ljubomorna kad se beba tek bila rodila jer ona više nije centar svemira. Normalno je za dijete od dvije i pol godine da bude ljubomorno na novorođenče. No u posljednje se vrijeme taj osjećaj ljubomore dosta smanjio – mislim da napredujemo. Sad nam pak slijedi jedna nova faza – obostrana ljubomora. Ipak, mislim da je sve to normalno i da će kroz nekoliko godina proći. Nekako se nadam da će, kad njih dvoje narastu, biti jedno drugom najbolji prijatelji“, ispričala je Hana.

Ništa bez podrške obitelji

Mlada glazbenica nerijetko naglašava kako joj je suprug Petar velika podrška i da je uvijek spreman na sebe preuzeti svoj dio tereta roditeljstva.

"Prezadovoljna sam s Petrovom podrškom. Doduše, fizički sam ja ipak malo više vremena s djecom, Petar je češće odsutan zbog posla, međutim, kad je tu, sve se kockice poslože. Neobično mi je reći da mi je on pomoć jer je jednako roditelj kao i ja - i oboje smo jednako uključeni u obiteljski život“, kaže mlada mama.

Osim supruga, u pomoć Hani rado priskaču i bake i djedovi bez kojih bi, priznaje, bilo jako teško.

"Svaki dan uskoči ili moja mama - ili Petrova obitelj. Da moram bez njih, bila bih puno potrošenija i iscrpljenija jer i ovako mi nedostaje sna.“

A upravo u tome leži i "tajna" njezine vitke linije na koju, čini se, trudnoće ionako nisu mnogo utjecale.

"Da vam iskreno kažem, stvar je u iscrpljenosti. Vjerojatno je razlog i dojenje. Ipak, polako se vraćam. Počela sam vježbati i piti proteine pa se pokušavam vratiti u nekadašnju formu“, otvoreno je kazala Hana.