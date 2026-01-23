H&M Home i Zara Home imaju stylish detalje koji će osvježiti svaki interijer

Početak nove godine idealan je trenutak za male promjene u interijeru koje mogu unijeti osjećaj svježine i novog početka. Upravo su takvi detalji u fokusu novih kolekcija H&M Home i Zare Home. Od nehrđajućeg čelika i geometrijskih uzoraka do mramora i stakla, ovi komadi lako se uklapaju u različite stilove uređenja i podižu svaki prostor bez velikih zahvata

Početak nove godine tradicionalno se nameće kao idealan trenutak za male promjene u interijeru koje mogu donijeti osjećaj svježine i novog početka. Upravo su takvi detalji često dovoljni da prostor dobije novu energiju, bez velikih zahvata ili ulaganja. Nove kolekcije H&M Home i Zare Home savršeno prate taj duh, nudeći stylish dodatke koji se lako uklapaju u različite stilove uređenja.

H&M Home u novoj kolekciji snažno naglašava trend nehrđajućeg čelika, koji se pojavljuje kroz čaše, vrčeve i svijećnjake čistih, modernih linija. Ovi komadi prostoru daju suvremen i pomalo industrijski karakter, ali zahvaljujući jednostavnom dizajnu ostaju dovoljno neutralni za svakodnevnu upotrebu. Geometrijski uzorci dodatno naglašavaju vizualnu dinamiku, dok se paleta boja oslanja na zelenu i smeđu, tonove koji i dalje dominiraju interijerima jer unose toplinu i povezanost s prirodom.

H&M Home

Zara Home, s druge strane, ostaje vjerna bezvremenskoj eleganciji. U fokusu su mramorni komadi koji se s lakoćom uklapaju u gotovo svaki stil, od minimalističkog do klasičnog. Stolne lampe od mramora, dekorativni detalji i poslužavnici odišu luksuzom, ali na suptilan način. Kolekciju upotpunjuju šalice s natpisima koje unose dozu osobnosti, kao i staklene vaze jednostavnih, profinjenih oblika koje su idealne i kao samostalni dekorativni element.

Zajedničko novitetima iz ponude oba brenda jest naglasak na detaljima koji nisu prolazni trend, već dugoročno obogaćuju prostor. Riječ je o komadima koji se mogu lako kombinirati s postojećim stilom uređenja i koji, iako mali, imaju velik utjecaj na cjelokupan dojam doma.

U nastavku izdvajamo naše favorite iz aktualnih kolekcija H&M Home i Zare Home koji će bez puno truda osvježiti svaki interijer.

H&M, vaza - 29,99 €

H&M, košara - 49,99 €

H&M, posteljina - 59,99 €

H&M, šalica i tanjurić - 19,99 €

H&M, mramorni pladanj - 44,99 €

H&M, jastučnica - 14,99 €

H&M, čajnik - 24,99 €

H&M, veliki metalni pladanj - 29,99 €

H&M, svijećnjak - 29,99 €

Zara Home, stalak za tortu - 18,99 €

Zara Home, lampa - 129 €

Zara Home, stalak za boce - 38,99 €

Zara Home, šalica - 6,49 €

Zara Home, stakleni vrč - 21,99 €

Zara Home, veliki mramorni pladanj - 59,99 €

Zara Home, deka - 48,99 €