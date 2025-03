Miso pasta - tradicionalni japanski začin pun dobrih bakterija

Za miso si sigurno čula ako voliš japansku kuhinju. Iako je ovo namirnica origialno kineskog podrijetla, u Japan je došla u 7. stoljeću i od tad je pravi japanski klasik. Isprva su ju koristili samo plemići, no nakon nekog vremena je dospjela i u domove običnog puka. Danas, miso nije dostupan samo u Japanu, već divljem svijeta. Možda si jela miso juhu ili meso marinirano ovom pastom, no jesi li se ikad zapitala što je to točno? Istražili smo sve što te zanima o miso pasti, a na kraju imamo i par recepata za jela s njom.

Što je miso?

Miso je japanska fermentirana pasta od soje koja se često miješa s rižom, ječmom ili drugim žitaricama, što joj daje različite boje i okuse. Osim što je bogata proteinima, ova pasta je i odličan izvor dobrih bakterija koje pomažu probavi i jačaju imunitet. Njegov okus obično se opisuje kao kombinacija slanog i umamija, a može varirati od blagih svijetlih do intenzivnijih tamnih varijanti. Koristi se u juhama, umacima, marinadama pa čak i kao dodatak jelima za pojačavanje okusa.

Na količini od 100g, miso pasta sadrži:

199 kcal

12 g proteina

6 g masti

25 g ugljikohidrata

5 g vlakana

3728 mg natrija

Zdravstveni benefiti miso paste

Budući da je fermentiran, bogat je probioticima, odnosno dobrim bakterijama koje podržavaju zdravlje probave i jačaju imunološki sustav. Redovita konzumacija može pomoći u održavanju ravnoteže crijevne flore, što smanjuje probleme poput nadutosti, zatvora i probavnih smetnji. Zdrava crijevna flora može pomoći smanjiti upale i povećati proizvodnju imunoloških stanica koje štite tijelo od bolesti. Osim toga, bogat je vitaminima, mineralima i antioksidansima koji podržavaju normalnu funkciju imunološkog sustava.

Osim toga, ovo je dobar izvor proteina, vitamina i minerala, uključujući mangan, vitamin K, bakar i cink. Zanimljivo je da miso od soje sadrži sve esencijalne aminokiseline, što ga čini potpunim izvorom proteina – idealnim za vegetarijance i vegane.

Neka istraživanja također sugeriraju da konzumacija miso paste može smanjiti rizik od određenih vrsta raka, uključujući rak dojke i rak debelog crijeva. To se pripisuje visokim razinama izoflavona u misu, koji imaju antioksidativna svojstva i mogu pomoći u prevenciji rasta tumora. Također sadrži spoj koji se naziva genistein, koji je poznat po svom potencijalu da inhibira rast stanica raka i smanji upalne procese u tijelu.

Jedino na što trebaš obratiti pažnju jest visok udio soli u misu, pa ako paziš na unos natrija, najbolje je konzumirati ga umjereno.

Foto: Shutterstock

Kako pripremiti miso?

Miso pasta je jako svestrana i lako se koristi. Najpoznatiji način je dodavanje u juhu – ali pazi, ne smije se kuhati jer visoka temperatura uništava korisne probiotike. Umjesto toga, umiješaj ga u malo tople vode i dodaj pred kraj kuhanja. Možeš ga koristiti i kao bazu za preljeve za salate, marinade za meso i povrće ili čak kao namaz na tost s avokadom. Da ti olakšamo početak, pripremili smo četiri recepta za jela koja možeš pripremiti s miso pastom.

Klasična miso juha recept

Sigurno si je barem jednom probala u restoranu ili je naručila uz sushi, ali jesi li ikad pokušala napraviti svoju miso juhu kod kuće? Ispada brže nego što misliš, a možeš je prilagoditi svom ukusu. Lagana je, puna umami okusa i gotova za manje od 10 minuta. Savršena kao predjelo ili lagani obrok kad ti treba nešto nježno za želudac!

Klasična miso juha sastojci:

500 ml vode

1 žlica miso paste

1 komad sušene alge (npr. wakame)

120 g narezanog tofua

1 mladi luk, sitno nasjeckan

½ žličice soja umaka (po želji)

Klasična miso juha priprema:

U loncu zagrij vodu i dodaj algu, pa pusti da omekša nekoliko minuta. Dodaj tofu i kuhaj još 2-3 minute. U posebnoj posudi umiješaj miso pastu s malo tople vode da se otopi. Makni juhu s vatre, dodaj miso smjesu i dobro promiješaj. Posluži toplu juhu s mladim lukom na vrhu.

Miso preljev za salatu ili rižu recept

Postoje razni preljevi za salate, ali nijedan nije toliko bogat, aromatičan i punog okusa kao miso preljev. Savršeno balansira slano, slatko i kiselo, a uz to je i super jednostavan za pripremu. Isprobaj ga preko svježe salate, pečenog povrća ili čak riže – nećeš se razočarati!

Miso preljev za salatu ili rižu sastojci:

1 žlica miso paste

2 žlice maslinovog ulja

1 žlica rižinog octa

1 žličica meda ili javorovog sirupa

1 žličica soja umaka

½ žličice đumbira u prahu

Miso preljev za salatu ili rižu priprema:

Sve sastojke dobro izmiješaj dok ne dobiješ glatki preljev. Prelij preko svježe salate, pečenog povrća ili čak riže.

Miso marinada za meso i povrće recept

Ako još nisi počela marinirati meso prije pečenja, ne znaš što propuštaš. Dobra marinada čini meso sočnijim, ukusnijim i punim aroma, a ova s miso pastom podiže sve na novu razinu. Isprobaj je i na povrću – patlidžani, tikvice i gljive nikad nisu bili finiji!

Miso marinada za meso i povrće sastojci:

2 žlice miso paste

1 žlica meda ili javorovog sirupa

1 žlica soja umaka

1 žlica sezamovog ulja

1 režanj češnjaka, sitno nasjeckan

Miso marinada za meso i povrće priprema:

Sve sastojke pomiješaj u zdjeli dok ne dobiješ gustu marinadu. Utrljaj marinadu u meso (pileće, svinjetinu ili ribu) ili povrće (patlidžan, tikvice, gljive). Ostavi da odstoji najmanje 30 minuta prije pečenja, roštiljanja ili prženja.

Tost s avokadom i miso pastom recept

Fali ti ideja kako da tost s avokadom bude još ukusniji? Dodaj malo miso paste i dobit ćeš savršenu kombinaciju kremasto-slane savršenosti. Brzo, jednostavno i toliko fino da ćeš ga poželjeti jesti svaki dan!

Tost s avokadom i miso pastom sastojci:

1 kriška integralnog kruha

½ zrelog avokada

½ žličice miso paste

½ žličice limunovog soka

Prstohvat sezama i čilija u pahuljicama (po želji)

Tost s avokadom i miso pastom priprema: