Zbog ovog recepta za domaći Bounty više nikad nećeš kupiti ovu slasticu u trgovini

Ako voliš popularnu čokoladicu od kokosa, ovo je savršen recept za tebe. Mi smo se jednostavno zaljubile u ovu domaću verziju slastice - i to iz dva razloga. Kao prvo, kupovne čokoladice mi nekad znaju biti previše slatke, a u domaćim verzijama mogu sama odrediti točno koliko zaslađivača želim staviti - i kojeg.

Drugi razlog je taj da je sve što napraviš sama kod kuće mnogo zdravije nego industrijski proizvodi. Ako više voliš šećer naravno da ga možeš upotrijebiti, ali možeš izabrati i neki zdraviji zaslađivač poput meda ili agavinog sirupa. Samo pazi, ako koristiš neki od tekućih zaslađivača možda ćeš morati dodati malo više kokosa za čvršću konzistenciju. Također, možeš ga raditi sa slatkim vrhnjem, ali ako pokušavaš smanjiti konzumaciju mliječnih proizvoda probaj umjesto toga upotrijebiti laganije kokosovo vrhnje. Tako slastica više neće biti slatki grijeh nego prava zdrava poslastica.





Sastojci



2 šalice kokosa

1/2 šalice slatkog vrhnja (ili kokosovog)

3 velike žlice šećera u prahu (ili 2 žlice meda ili agavinog sirupa)

1/4 šalice maslaca (ili kokosovog ulja)

prstohvat soli

300 g mliječne čokolade (može i vegan verzija)



Postupak



Otopi maslac ili kokosovo ulje, stavi ga u malo veću zdjelu, pa mu dodaj sve ostale sastojke. Dobro promiješaj i od smjese oblikuj male čokoladice. Stavi ih u hladnjak na pola sata da malo očvrsnu. Za to vrijeme otopi mliječnu čokoladu na pari. Izvadi pripremljene čokoladice iz hladnjaka, umoči ih u otopljenu čokoladu i vrati u hladnjak da se čokolada stvrdne. I to je to, sad samo moraš uživati u kokosovim užitcima sa svojim bližnjima bez grižnje savjesti.

POGLEDAJ VIDEO: RECEPT ZA KREMU S VOĆEM