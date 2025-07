Tjedni horoskop za sve znakove - od 28. srpnja do 3. kolovoza

Vaga, Strijelac i Vodenjak su najsretniji horoskopski znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Sad više neće biti tako zahtjevno, a otuđenje će se smanjiti. Unatoč tome, neki će sumnjati u bolje ljubavne prilike. Probudite se i krenite van, među ljude. Ne dopustite sebi da samujete, prihvatite svaki poziv, a naročito od prijatelja. POSAO: Zamišljat ćete se u ulozi dobročinitelja. Mnogi će zaista uravnoteživati stvari na poslu. Kolege će se rado oslanjati na vas. Istovremeno ćete poticati razvoj sasvim novih ideja ili tehnologija. Bit će to tjedan u kom će biti svega pomalo. ZDRAVLJE&SAVJET: Pustite misli neka lutaju i same nađu put.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Bik

LJUBAV: U osobnim odnosima sve će vam važnije biti zajedništvo i razumijevanje. Zato ćete otvoriti svoje karte s povjerenjem i u nadi da će vas druga strana potpuno prihvatiti. Sve govori u prilog tome da ćete uspjeti. Samo ne žurite. POSAO: Isprobavat ćete različite varijacije poslovanja. Ovo će vam donijeti određenu radost jer neće biti dosadno. Umjetnici pred publikom imat će sve više posla, a pljesak neće izostati. Zaposleni u uslužnim djelatnostima također će imati više posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Osvježit ćete svoj stil.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Blizanci

LJUBAV: Svoju silnu energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to velik trud s malo manje velikim rezultatima. Poslužit ćete se originalnim idejama koje će ponekad iznenađivati drugu stranu. Ipak, bit ćete prihvaćeni. POSAO: Prepoznajete da dolazi vrijeme za borbu. Sve ste spremniji jasno i glasno izraziti svoj stav, a ako se netko s njim ne slaže, vi ćete iznijeti argumente. Nećete odustati sve dok se ne postigne kompromis. U svemu se oslanjajte na svoj unutrašnji glas. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Rak

LJUBAV: Kontakti će se malo prorijediti, ali osjetit ćete da je tako i bolje jer vam treba mir, pa i samoća. Uspijevat ćete napraviti analizu svoje ljubavne prošlosti, pa onda opet izaći, u društvo. I tako naizmjenično. Bit će ovo šareni tjedan. POSAO: Vjerojatno će vas podržati stručni ljudi jer će prepoznati vaše kvalitete. Bit će vam drago, premda ćete osjećati blage posljedice nakupljenog umora. Sad možete raditi malo lakše i bez pritiska. Oslonite se na one koji vas podržavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ono što volite.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Lav

LJUBAV: Doći će do djelomičnog poboljšanja vašeg privatnog života, ali i dalje ćete biti skloni tupiti po svome. Bilo bi najbolje da više pažnje i važnosti poklonite drugoj strani, te da uvažite neke njene prijedloge. To bi bilo dobro za oboje. POSAO: Neke će mučiti financije. Neki će naći sasvim nov i nesvakidašnji način zarade. Možda neće biti sasvim legalan, pa bi bilo dobro provjeriti što se može, a što ne može kako kasnije ne bi imali problema sa zakonom. Neki će putovati zbog posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u veselom društvu.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Djevica

LJUBAV: Ako je zapelo između vas i partnera, vjerojatno ćete se oboje otvoriti i truditi pojasniti svoja očekivanja. Bit će još povremenih neprimjerenih ponašanja, ali to će biti zanemarivo. Pokušajte biti malo nježniji jedno prema drugome. POSAO: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Radit ćete lakše, premda će posla biti sve više. Sportski djelatnici postići će lijepe rezultate. Zaposleni u pedagoškim aktivnostima pokazat će što znaju. Bit će dosta novih ideja. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživat ćete i u samoći i u društvu.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Vaga

LJUBAV: Postat ćete mirniji i tiši. Jedino ćete rado pričati. Voljena osoba s olakšanjem će primijetiti da ste se smirili. Oboje ćete biti zadovoljni. Oni koji su još sami mogli bi početi osjećati bliskost s jednom osobom koja nije iz njihova kraja. POSAO: Mnogi će poželjeti pomaknuti granice, ali vidjet će da to nije tek tako. Neki vaši snovi u sudaru s realnošću izgubit će svaki smisao. Prihvatite to kao fazu svog sazrijevanja. Slušajte druge, budite kooperativni, pa će i oni vas podržavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite sport za sebe.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Škorpion

LJUBAV: Vaši osobni donosi postat će malo diskretniji, a vi na neki način manje zahtjevni. Više vam neće biti važne atrakcije, nego ćete uspjeti uživati u sasvim malim i običnim situacijama. To je dobro jer ćete se istinski upoznati. POSAO: Dobro su vam postavljeni kontakti, a pogotovo za sve nove ideje i projekte. Balansirat ćete između otvorenog pristupa i diskrecije. Neke stvari zadržat ćete za sebe jer će vam vaš unutrašnji glas tako govoriti. Mnogima ćete biti pravo osvježenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Strijelac

LJUBAV: Tijekom ovog tjedna neke će stvari u vašem privatnom životu početi dolaziti na svoje mjesto. Manji verbalni nesporazumi bit će dio svakodnevice kojim ne treba pridavati veći značaj. Slušajte svoje srce i slijedite ga. Tako neće biti greške. POSAO: U poslovnim komunikacijama i kontaktima izbjegavajte otvoreno pokazivanje emocija. Jednostavno zato što bi vas netko mogao doživjeti kao neprofesionalnu osobu. Odmjerite kad i koliko osjećaja treba pokazati. Krećete se ka novim znanjima. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne živcirajte se zbog sitnica.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Jarac

LJUBAV: Postat ćete društveniji. Oni koji su još sami većinu slobodnog vremena provodit će umreženi s bliskom okolinom, bilo doslovno, krećući se, bilo preko kompjutora. Tako će lako nalaziti nova poznanstva, a nije isključena ni ljubav. POSAO: Oni koji rade privatni posao mogli bi dobiti dodatni angažman koji im baš neće biti po volji. Isto vrijedi i za rad od kuće. Bit će i onih koji će pokrenuti promjene u prostoru u kom borave, rad ili žive. Trebat prvo će sve osmisliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite pravo mjesto za sebe.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Vodenjak

LJUBAV: Postat će vam zanimljivije jer će biti više kretanja među osobama suprotnog spola. Stoga će oni koji još traže srodnu dušu lakše nailaziti na ljubavne prilike. Oni u vezama izmjenjivat će nježne riječi koje će imati učinka. Bit će sve bolje. POSAO: Još će biti manjih financijskih borbi, ali se nazire i rješenje. Vaš fokus interesa sad će se prebaciti na viša znanja. Mnogi će gledati da usavrše svoju stručnost. Oni koji uče bit će svakako na dobitku. Tko želi, neka upiše dodatni tečaj. ZDRAVLJE&SAVJET: Otvaraju se mogućnosti putovanja.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Ribe

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama imat će sve jaču potrebu za društvom, pa će biti često viđeni gosti na raznim zabavama. Bit će im dobro, ako izuzmemo male svađe. No njima će to biti poticaj. Oni koji još traže srodnu dušu putovat će. POSAO: Oni koji traže nešto novo ili duboko dobit će priliku da to prepoznaju. Bit će nadomak nečeg što će im obogatiti karijeru. To će ih potaknuti da rade još predanije. Gotovo svi će na poslu će pokazivati jaču crtu kreativnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete nepoznato.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

